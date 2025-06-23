Выставка Art Basel 2025 привлекла более 88 000 посетителей

Организаторы сообщили о выдающихся результатах продаж, что, по их словам, подтвердило лидирующую роль этой ярмарки на мировом арт-рынке. Keystone-SDA

Более 88 000 человек посетили выставку Art Basel, которая завершилась в воскресенье, 22 июня. Организаторы сообщили о выдающихся результатах продаж, что, по их словам, подтверждает лидирующую роль этой ярмарки на мировом арт-рынке.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Art Basel 2025 attracts over 88,000 visitors Читать далее Art Basel 2025 attracts over 88,000 visitors

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Как отметила директор Art Basel Майке Крузе (Maike Cruse), выставка этого года продемонстрировала «устойчивость, жизнестойкость и международный охват глобального рынка искусства». В общей сложности в мероприятии приняли участие 289 галерей из 42 стран. Согласно официальному пресс-релизу, все участвовавшие в ярмарке галереи сообщили о большом числе продаж во всех ценовых сегментах и секторах ярмарки.

Лондонская галерея Annely Juda Fine Arts, например, продала картину британского художника Дэвида Хокни (David Hockney) за сумму около 13–17 миллионов, не раскрывая точную цену. Галерея David Zwirner сообщила о продаже скульптуры американской художницы Рут Асава (Ruth Asawa) за 9,5 миллиона долларов и картины немецкого художника Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) за 6,8 миллиона долларов.

Тем не менее цены не достигли уровня 2022 года, когда рынок находился на пике активности. Тогда скульптура франко-американской художницы Луиз Буржуа (Louise Bourgeois) была продана за 40 миллионов долларов. «Рынок стал более умеренным», — заявил управляющий директор Art Basel Ноа Хоровиц (Noah Horowitz) в интервью агентству AFP. И все же, по его словам, крупные сделки продолжают заключаться, «даже несмотря на всю сложность происходящего в мире».

Замедление рынка

Согласно докладу, подготовленному для ярмарки компанией Arts Economics совместно с банком UBS, мировой рынок искусства замедлился уже в 2023 году, а в 2024 году сократился ещё на 12% до общего оборота в 57,5 миллиарда долларов. Особенно заметно сократилось количество сделок в сегменте стоимостью свыше 10 миллионов долларов. «В ближайшие шесть—12 месяцев я не ожидаю серьёзных изменений», — отметил Ханс Лаэнен (Hans Laenen), специалист по арт-рынку страховой компании AXA XL.

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По его словам, на фоне усиливающейся экономической и геополитической неопределённости, особенно из-за напряжённости между Израилем и Ираном, «инвесторы всё активнее обращаются к золоту». А вот в арт-секторе наблюдаются «куда более консервативные настроения», как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов, которые сейчас в условиях такой нестабильности предпочитают выжидать с выводом произведений искусства на рынок. Тем не менее, как уточнил Ханс Лаэнен в беседе с AFP, «стоимость застрахованных коллекций остаётся стабильной и даже продолжает увеличиваться».

Новое поколение коллекционеров

При этом, по его словам, «число сделок растёт», но главным образом «в нижних ценовых сегментах». По данным страховой компании Hiscox в 2024 году количество лотов стоимостью менее 50 000 долларов, проданных на аукционах, выросло на 20%. Это свидетельствует об изменении поведения коллекционеров. «На рынок выходит новое поколение собирателей, — отмечает Жан Газансон (Jean Gazançon), директор компании Arte Generali. — Всё больше людей в возрасте около 30 лет страхуют коллекции на сумму 300 000, 500 000 или даже 1 миллион евро».

По его словам, речь идёт об «основателях успешных стартапов, об инвестиционных банкирах, юристах или людях, унаследовавших солидные капиталы», начинающих собирать искусство «в очень молодом возрасте» и нередко делающих «довольно радикальный выбор». В банке UBS ожидают, что эта тенденция продолжится. По его прогнозам в ближайшие 20–25 лет в связи со старением мирового населения произойдёт беспрецедентная передача частного капитала в руки молодых поколений.

Как прогнозирует Эрик Ландольт (Eric Landolt), руководитель отдела консультаций банка UBS в области искусства, скоро на глобальном уровне из рук в руки перейдут активы на миллиарды долларов, что приведёт к появлению «нового поколения коллекционеров» с иными вкусами и «иным покупательским поведением».

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