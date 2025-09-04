В Арозе пройдут парад и гонка машин-олдтаймеров
С 4 по 7 сентября 2025 года курортный регион Ароза (Arosa, кантон Граубюнден) вновь станет столицей олдтаймеров: здесь пройдёт 21-я Arosa ClassicCar, легендарная горная гонка от города Лангвис (Langwies) до курорта Ароза, славящегося своими горными серпантинами и панорамами.
Эта трасса, 7,3 км длиной со 76 поворотами и перепадом высот в 422 метра, всегда была серьезным испытанием даже для опытных пилотов и настоящим шоу для зрителей. «Мы готовим стартовый список из редчайших автомобилей — настоящих жемчужин автоспорта», — пообещали организаторы гонки. Неудивительно, что 180 заявок на участие «ушли» в рекордные сроки.
По традиции фестивальВнешняя ссылка откроется в четверг вечером красочным парадом машин в центре деревни. С пятницы по воскресенье гости смогут наблюдать за заездами вживую вдоль трассы, а также свободно пройти в специальные зоны обслуживания гоночных команд — своеобразный «гаражный городок гонки», где можно будет увидеть легендарные автомобили вблизи и даже понаблюдать за подготовкой к заездам.
В Лангвисе и Арозе установят большие экраны и гастрономические зоны, так что зрителей ждёт полноценный праздник скорости и стиля. Правда, стоит учитывать: дорога между Лангвисом и Арозой — а это единственный подъезд к курорту — будет полностью закрыта на время гонок. Организаторы рекомендуют приезжать поездом или автобусом: тем же, кто рискнёт поехать на своей машине, придётся запастись терпением.
