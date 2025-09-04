В Арозе пройдут парад и гонка машин-олдтаймеров

С 4 по 7 сентября 2025 года курортный регион Ароза (кантон Граубюнден) вновь станет столицей олдтаймеров. Keystone-SDA

С 4 по 7 сентября 2025 года курортный регион Ароза (Arosa, кантон Граубюнден) вновь станет столицей олдтаймеров: здесь пройдёт 21-я Arosa ClassicCar, легендарная горная гонка от города Лангвис (Langwies) до курорта Ароза, славящегося своими горными серпантинами и панорамами.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Oldtimer und historische Rennwagen am 21. Arosa ClassicCar Оригинал Читать далее Oldtimer und historische Rennwagen am 21. Arosa ClassicCar

Эта трасса, 7,3 км длиной со 76 поворотами и перепадом высот в 422 метра, всегда была серьезным испытанием даже для опытных пилотов и настоящим шоу для зрителей. «Мы готовим стартовый список из редчайших автомобилей — настоящих жемчужин автоспорта», — пообещали организаторы гонки. Неудивительно, что 180 заявок на участие «ушли» в рекордные сроки.

Внешний контент

По традиции фестивальВнешняя ссылка откроется в четверг вечером красочным парадом машин в центре деревни. С пятницы по воскресенье гости смогут наблюдать за заездами вживую вдоль трассы, а также свободно пройти в специальные зоны обслуживания гоночных команд — своеобразный «гаражный городок гонки», где можно будет увидеть легендарные автомобили вблизи и даже понаблюдать за подготовкой к заездам.

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Автодорожная сеть Швейцарии: цифры, факты, оценки Этот контент был опубликован на Швейцария считается страной железных дорог, тем не менее мало кто знает, что она обладает ещё и развитой сетью скоростных хайвеев. Читать далее Автодорожная сеть Швейцарии: цифры, факты, оценки

В Лангвисе и Арозе установят большие экраны и гастрономические зоны, так что зрителей ждёт полноценный праздник скорости и стиля. Правда, стоит учитывать: дорога между Лангвисом и Арозой — а это единственный подъезд к курорту — будет полностью закрыта на время гонок. Организаторы рекомендуют приезжать поездом или автобусом: тем же, кто рискнёт поехать на своей машине, придётся запастись терпением.

Показать больше

Показать больше Культура Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch