The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Культура

В Арозе пройдут парад и гонка машин-олдтаймеров

С 4 по 7 сентября 2025 года курортный регион Ароза (кантон Граубюнден) вновь станет столицей олдтаймеров.
С 4 по 7 сентября 2025 года курортный регион Ароза (кантон Граубюнден) вновь станет столицей олдтаймеров. Keystone-SDA

С 4 по 7 сентября 2025 года курортный регион Ароза (Arosa, кантон Граубюнден) вновь станет столицей олдтаймеров: здесь пройдёт 21-я Arosa ClassicCar, легендарная горная гонка от города Лангвис (Langwies) до курорта Ароза, славящегося своими горными серпантинами и панорамами.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Эта трасса, 7,3 км длиной со 76 поворотами и перепадом высот в 422 метра, всегда была серьезным испытанием даже для опытных пилотов и настоящим шоу для зрителей. «Мы готовим стартовый список из редчайших автомобилей — настоящих жемчужин автоспорта», — пообещали организаторы гонки. Неудивительно, что 180 заявок на участие «ушли» в рекордные сроки.

Внешний контент

По традиции фестивальВнешняя ссылка откроется в четверг вечером красочным парадом машин в центре деревни. С пятницы по воскресенье гости смогут наблюдать за заездами вживую вдоль трассы, а также свободно пройти в специальные зоны обслуживания гоночных команд — своеобразный «гаражный городок гонки», где можно будет увидеть легендарные автомобили вблизи и даже понаблюдать за подготовкой к заездам.

Также по теме:

Показать больше
Участок автомагистрали А2 перед Готардским автомобильным туннелем. Это одна из самых проблемных точек на карте автодорог Швейцарии. Фото сделано на Пасху в 2024 году.

Показать больше

Швейцарская политика

Автодорожная сеть Швейцарии: цифры, факты, оценки

Этот контент был опубликован на Швейцария считается страной железных дорог, тем не менее мало кто знает, что она обладает ещё и развитой сетью скоростных хайвеев.

Читать далее Автодорожная сеть Швейцарии: цифры, факты, оценки

В Лангвисе и Арозе установят большие экраны и гастрономические зоны, так что зрителей ждёт полноценный праздник скорости и стиля. Правда, стоит учитывать: дорога между Лангвисом и Арозой — а это единственный подъезд к курорту — будет полностью закрыта на время гонок. Организаторы рекомендуют приезжать поездом или автобусом: тем же, кто рискнёт поехать на своей машине, придётся запастись терпением.

Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Знать или не знать — о том, что вам грозит серьёзное заболевание?

Узнать о болезни ещё до появления симптомов? Даже если она никогда не перейдёт в клиническую фазу? Что для вас предпочтительнее?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
60 Отметки «мне нравится»
69 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Швейцарская общественная радиотелевизионная компания SRF до конца года ликвидирует ещё 66 полных штатных ставок.

Показать больше

Рабочее место

Телерадиоканал SRF сократит 66 рабочих мест

Этот контент был опубликован на Швейцарская общественная радиотелевизионная компания SRF до конца года ликвидирует ещё 66 полных штатных ставок.

Читать далее Телерадиоканал SRF сократит 66 рабочих мест
Лоран Фрекс (Laurent Freixe) долгое время скрывал факт личных отношений с сотрудницей, находившейся в его прямом подчинении.

Показать больше

Агробизнес

Nestlé уволила гендиректора из-за отношений с подчинённой

Этот контент был опубликован на Лоран Фрекс (Laurent Freixe) долгое время скрывал факт личных отношений с сотрудницей, находившейся в его прямом подчинении.

Читать далее Nestlé уволила гендиректора из-за отношений с подчинённой
Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat

Показать больше

Швейцарский ИИ

Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat

Этот контент был опубликован на Компания Just Eat Takeaway, запускает в Швейцарии экспериментальный проект: еду на дом будут доставлять роботы.

Читать далее Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat
Четверо жителей небольшого индонезийского острова Пари требуют компенсации за ущерб, вызванный изменением климата.

Показать больше

Решения в области климата

Суд решит: допустим ли климатический иск против Holcim?

Этот контент был опубликован на Четверо жителей небольшого индонезийского острова Пари требуют компенсации за ущерб, вызванный изменением климата.

Читать далее Суд решит: допустим ли климатический иск против Holcim?
В Швейцарии запущено мобильное приложение для повышения безопасности бейсджамперов в регионе долины Лаутербруннен.

Показать больше

Мобильное приложение повысит безопасность бейсджампинга

Этот контент был опубликован на Новая система должна улучшить координацию между спортсменами-экстремалами и пилотами вертолётов.

Читать далее Мобильное приложение повысит безопасность бейсджампинга
Сложность профессии полицейского требует пространства, где сотрудники могут свободно высказываться.

Показать больше

Швейцарская политика

Главный полицейский отверг обвинения в системном расизме

Этот контент был опубликован на Сложность профессии полицейского требует пространства, где сотрудники могут свободно высказываться.

Читать далее Главный полицейский отверг обвинения в системном расизме
Победителем швейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта стал 30-летний Армон Орлик из Граубюндена.

Показать больше

Коронован новый чемпион Швейцарии по борьбе швинген

Этот контент был опубликован на Победителем швейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта стал 30-летний Армон Орлик из Граубюндена.

Читать далее Коронован новый чемпион Швейцарии по борьбе швинген
Стоит ли отселять людей при малейшем риске? Как сообщила газета «Блик» в пятницу 29 августа, 58% опрошенных ответили на этот вопрос «да» или «скорее да».

Показать больше

Стоит ли отселять людей при малейшем риске?

Этот контент был опубликован на Стоит ли отселять людей при малейшем риске? Как сообщила газета «Блик» в пятницу 29 августа, 58% опрошенных ответили на этот вопрос «да» или «скорее да».

Читать далее Стоит ли отселять людей при малейшем риске?
Президент Швейцарии подчеркнула на Фестивале альпийских искусств и видов спорта важность единых для общества ценностей.

Показать больше

Культура

Президент Швейцарии отметила на ESAF важность единых ценностей

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии подчеркнула на Фестивале альпийских искусств и видов спорта важность единых для общества ценностей.

Читать далее Президент Швейцарии отметила на ESAF важность единых ценностей
Деревянный бык по имени Макс высотой 20 метров после завершения праздника альпийских культуры и спорта отправится в кантон Ури.

Показать больше

Культура

Символ ESAF бык Макс переедет в кантон Ури

Этот контент был опубликован на Деревянный бык по имени Макс высотой 20 метров после завершения праздника альпийских культуры и спорта отправится в кантон Ури.

Читать далее Символ ESAF бык Макс переедет в кантон Ури

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Sportwagen Piëch Mark Zero vor einem Salzsee, Hinteransicht

Показать больше

Так выглядит первый швейцарский спортивный электрокар

Этот контент был опубликован на В Швейцарии представят первый отечественный спортивный автомобиль с электроприводом. Премьерные фотоизображения этого чудо-авто у нас уже сегодня!

Читать далее Так выглядит первый швейцарский спортивный электрокар

Показать больше

Любимая автомарка швейцарцев куплена французами

Этот контент был опубликован на Накануне открытия Женевского автосалона стало известно, что французский автоконцерн PSA покупает немецкую марку Opel.

Читать далее Любимая автомарка швейцарцев куплена французами

Показать больше

Аккумуляторы для электромобилей: «Необходимы обязательные нормы»

Этот контент был опубликован на Электромобили при всех их преимуществах тоже связаны с экологическими и социальными проблемами, особенно когда речь идет об аккумуляторах.

Читать далее Аккумуляторы для электромобилей: «Необходимы обязательные нормы»

Показать больше

Швейцарцы любят машины из Германии

Этот контент был опубликован на Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и Audi: эти немецкие марки машин пользуются у швейцарцев самой большой популярностью. Подробности в нашем материале.

Читать далее Швейцарцы любят машины из Германии
Поправки к федеральному законодательству, вступившие в Швейцарии в силу с 1 марта 2025 года, впервые позволили тестировать беспилотные транспортные средства (БТС) на обычных дорогах без наличия водителя-оператора на борту.

Показать больше

Беспилотные авто появятся в Швейцарии уже через три года?

Этот контент был опубликован на Беспилотные автомобили могут появиться на дорогах Швейцарии гораздо быстрее, чем нам кажется, уже через два-три года.

Читать далее Беспилотные авто появятся в Швейцарии уже через три года?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR