В Швейцарии стартует Локарнский кинофестиваль

В Швейцарии стартует 77-й Локарнский кинофестиваль. В этом году он предлагает насыщенную программу: 225 показов в течение 10 дней, включая 104 мировые премьеры.

Участие в работе киносмотра примут выдающиеся кинематографисты, такие как лауреат множества наград и премий новозеландский режиссер Джейн Кэмпион (The Piano; The Power of the Dog), которая получит 16 августа почетную награду Pardo d’Onore, и звезда Болливуда Шахрукх Кхан.

В этом году фестиваль уделит необычно много внимания швейцарской кинопродукции, в программу Локарно отобран 41 швейцарский фильм, среди них лента «Рейнас» (Reinas) Клаудии Рейнике (Klaudia Reynicke) и научно-фантастический фильм «Электрический ребенок» (Electric Child), уроженца Цюриха Симона Жакмета (Simon Jaquemet).

Оба фильма будут показаны на знаменитой площади Пьяцца Гранде (Piazza Grande). Вне конкурса впервые будет показан телесериал Espèce menace («Угрожаемые виды»), полностью снятый в Швейцарии дуэтом в составе Бруно Девиля и Лео Майяра (Bruno Deville / Léo Maillard).

Фестиваль стартует сегодня вечером 7 августа 2024 года показом фильма La Déluge режиссера Джанлуки Джодиче (Gianluca Jodice) с Гийомом Кане (Guillaume Canet, «Астерикс и Обеликс – Поднебесная») и Мелани Лоран (Mélanie Laurent, «Бесславные ублюдки») в главных ролях. Фильм рассказывает о Людовике XVI и Марии-Антуанетте, ожидающих суда в парижском замке Тампль (Tour du Temple).

На гран-при фестиваля, «Золотого леопарда», претендуют 17 фильмов, включая Der Spatz im Kamin («Воробей в трубе камина») швейцарского режиссера Рамона Цюрхера (Ramon Zürcher). В международном конкурсе также участвуют британский экспериментатор Бен Риверс (Ben Rivers / Bogancloch) и южнокорейский сценарист Хонг Сангсу (Hong Sangsoo / By the Stream).

Женщины-режиссеры также представлены довольно широко: это и Сауле Блиувайте (Saule Bliuvaite / Toxic) из Литвы, и Сильви Баллио (Sylvie Ballyot / Green Line) из Франции и Сара Фгайер (Sara Fgaier / On Light Earth) из Италии.

