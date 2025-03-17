Гроссмейстер малой прозы: умер Петер Биксель
На протяжении последних десятилетий, даже несмотря на сравнительно небольшое количество опубликованных текстов, Петер Биксель (Peter Bichsel) был одним из самых значимых представителей современной швейцарской литературы. Его творчество включает короткие рассказы, эссе, статьи, речи, детские рассказы и несколько антологий колонок, а также ранний роман и поздний том диалогов.
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Признание Петер Биксель завоевал в 1964 году, когда он в возрасте 29 лет опубликовал сборник Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen («Собственно, фрау Блюм была бы не прочь познакомиться с молочником»). Эта небольшая книга в 50 страниц, состоящая из 21 рассказа, сразу привлекла к себе внимание благодаря своему лаконичному тону и прямолинейному стилю.
Петер Биксель был принят в знаменитую немецкую писательскую «Группу 47»Внешняя ссылка, а уже через год удостоился «Премии группы 47». В 1969 году вышли его «Детские рассказы», ставшие частью канона немецкоязычной литературы наряду с его короткими рассказами. А кстати, каков канон швейцарской литературы? Подробности в материале из архива.
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Колумнист и критический наблюдатель
Начиная с 1968 года центральное место в творчестве Петера Бикселя занимали колонки, которые он писал для таких изданий, как Weltwoche, Tages-Anzeiger-Magazin, Schweizer Illustrierte и Luzerner Neueste Nachrichten. В 1975 году они были изданы в виде антологий. В этих текстах он проявил себя как проницательный наблюдатель швейцарской жизни, критически мыслящий современник и активный гражданин.
Сам он говорил, что он всегда занимал позицию «между двух стульев»: так, во время студенческих волнений 1968 года он не примкнул ни к одной из сторон. Позже он выступал со своим мнением по всем важным политическим вопросам, таким как выдача боевых патронов солдатам в рамках «Юрассийского кризиса» или преследование властями лиц, отказавшихся от обязательной военной службы по соображениям совести.
Социалист и гражданский активист
Петер Биксель родился в Люцерне в семье ремесленника. В шесть лет он переехал с семьей в Ольтен, получил там педагогическое образование учителя начальной школы, и работал в Золотурне по профессии до 1968 года, а затем снова в 1973 году. В 1956 году он женился на актрисе Терезе Шперри (Therese Sperry). В 1957 году вступил в Социал-демократическую партию и оставался ее членом до 1995 года.
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С 1974 по 1981 год он был личным советником и спичрайтером федерального советника (министра) Вилли Ричарда (Willy Ritschard), с которым его связывала глубокая дружба. Он также стал одним из основателей писательской «Ольтенской группы» и Литературного фестиваля в Золотурне. Петер Биксель часто и откровенно высказывался по философским и социальным вопросам, оставаясь одним из самых критичных авторов своего времени. Будучи младшим другом и соратником Макса Фриша (Max Frisch), он разделял его склонность к гражданской активности, считая себя социалистом.
Наследие
Петер Биксель ушел из жизни, оставив после себя огромную лакуну в Золотурне, и особенно в ресторане Kreuz, где его часто можно было встретить, а также во всей Швейцарии. Он был не только самым популярным, но и одним из самых значимых писателей страны. Немногословный в своих текстах, он всегда находил, что сказать.
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