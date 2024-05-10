В Золотурне пройдут «Дни литературы»

Фестиваль Solothurner Literaturtage является важнейшим смотром современной швейцарской литературы на немецком языке, в 2024 году Дни пройдут с 10 по 12 мая. KEYSTONE/KEYSTONE / ANTHONY ANEX

В швейцарском городе Золотурн с 10 по 12 мая 2024 года пройдут «Дни литературы», важнейший смотр современно швейцарской немецкоязычной словесности. У нас коротко — на чем следует остановить свое внимание тем, кто интересуется новейшими тенденциями в литературе Швейцарии.

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Симон Лойтхольд (Simon Leuthold), телеканал SRF / портал SWI

Фестиваль Solothurner LiteraturtageВнешняя ссылка является важнейшим смотром современной швейцарской литературы на немецком языке, в 2024 году Дни пройдут с 10 по 12 мая. В этом году в Золотурне будут отдельно и специально чествовать писателя Клауса Мерца (Klaus Merz).

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Показать больше Клаус Мерц получил Гран-при швейцарской литературы Этот контент был опубликован на Премия Grand Prix Literatur der Eidgenossenschaft, главная литературная премия страны, вручена Клаусу Мерцу из кантона Аргау. Читать далее Клаус Мерц получил Гран-при швейцарской литературы

В начале 2024 года он был «за свою многогранную литературную деятельность» удостоен Гран-при по литературе, вручаемого ежегодно от имени и по поручению Федерального ведомства культуры Швейцарии (BAK, автономное ведомство в составе МВД, отдельного Минкульта в Швейцарии нет).

В этом году в Золотурне будут отдельно и специально чествовать писателя Клауса Мерца (Klaus Merz). KEYSTONE

В субботу вечером 11 мая, как сообщает телеканал SRF, он выступит Внешняя ссылкав формате «Карт-бланш». Содержание своего творческого вечера определит сам Клаус Мерц, музыкальную поддержку ему окажут Сильвия Зытынска (Sylwia Zytynska, вибрафон) и Петер Шерли (Peter Schärli, труба). Как давние ценители его творчества, так любопытные новички смогут получить полное представление о творчестве этого автора, удостоенного множества литературных премий и наград.

Klaus Merz: Carte Blanche. Samstag, 11.5.2024, 20:30 Uhr, Theatersaal.

Дебютный роман Мишель Стейнбек (Michelle Steinbeck) «На земле мой отец был простой человек и китом был в морях-океанах» (Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch) вышел в свет в 2016 году и произвел фурор: книга сразу попала в шорт-лист Швейцарской книжной премии, но стал предметом дискуссий и споров из-за уникального языкового стиля писательницы. Прошло восемь лет и в мае будет опубликован следующий роман Мишель Стейнбек под названием Favorita («Фаворитка»).

Дебютный роман Мишель Стейнбек сразу попал в шорт-лист Швейцарской книжной премии, но стал предметом дискуссий и споров из-за уникального языкового стиля писательницы. KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

В нем главная героиня идет в Италии по следам своих предков, но неожиданно оказывается в самом центре господства и власти. Издатель обещает всю основную повестку западного литературного мейнстрима: «Литературный триллер о мести, который проникает в самую суть вопросов идентичности, сексуального желания и патриархального насилия». Так что претензии у Мишель Стейнбек очень большие. На «Днях литературы в Золотурне» она будет зачитывать главы из своей новой книги.

Michelle Steinbeck: Lesung und Gespräch. Sonntag, 12.5.2024, 13:00 Uhr, Landhaussaal.

Японская писательница Саяка Мурата уже давно стала звездой не только у себя на родине, ее книги переведены более чем на 30 языков, она лучше, чем кто-либо другой, знает, как разоблачать социальные нормы и ограничения. Для этого она использует гротеск и абсурд, а порой и прицельные попытки вызвать у читателей ее текстов откровенное отвращение. В центре ее текстов все та же повестка: гендерные роли, идентичность и сексуальность. Несмотря на весь странный комизм ее текстов в рамках дебатов и дискуссий она оказывается вдумчивым и даже сдержанным партнером по диалогу.

Японская писательница Саяка Мурата уже давно стала звездой не только у себя на родине, ее книги переведены более чем на 30 языков. KEYSTONE/Kyodo News

Sayaka Murata: Lesung und Gespräch (mit Übersetzung). Freitag, 10.5.2024, 11:30 Uhr, Theatersaal.

Основная мета-тема нынешнего литературного фестиваля в Золотурне: Будущее. Сразу три панельных дискуссии будут посвящены теме взаимоотношений литературы и представлений о том, что день грядущий нам готовит. Одна из дискуссий будет посвящена рискам и потенциалу искусственного интеллекта, в том числе и в области написания текстов литературного качества.

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Показать больше В каком направлении развивается литература Швейцарии? Этот контент был опубликован на О чем говорит состав участников Дней литературы в Золотурне, а также темы, обсуждавшиеся на этом фестивале и нашедшие отражение в текстах? Читать далее В каком направлении развивается литература Швейцарии?

Другая панель будет посвящена «Швейцарии как антиутопии». В центре внимания будут находиться, как правило мрачные, литературные видения будущего и вопрос о том, как мы все вместе будем (или не будем) существовать в будущем. К финалу «Дней литературы» в центре внимания окажутся несколько более оптимистичные вопросы, например, каким способом могла бы литература генерировать не только самые ужасные предсказания?

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Показать больше Что нужно для счастья? Три мудрых совета от Франца Холера Этот контент был опубликован на Сегодня ему уж 81 год, и он мог бы многое рассказать о том, что такое счастье и как его найти. Читать далее Что нужно для счастья? Три мудрых совета от Франца Холера

И может ли она даже в какой-то мере стать площадкой для тестовой «обкатки» возможных вариантов желаемого светлого будущего? Именно этой теме будет посвящена панельная дискуссия «Фикциональное описание будущего», которая пройдет в последний день фестиваля 12 мая 2024 года.

Podium «KI — Eine multidisziplinäre Annäherung». Freitag, 10.5.2024, 16:00 Uhr, Landhaussaal Podium «Dystopische Schweiz». Samstag, 11.5.2024, 13:00 Uhr, Theatersaal Podium «Fiktion von Zukunft». Sonntag, 12.5.2024, 16 Uhr, Landhaussaal

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