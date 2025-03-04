Двойной триумф в Локарно повысил престиж литовского кино

Сауле Блиувайте (Saule Bliuvaite) позирует с наградой «Золотой леопард» на площади Пьяцца Гранде в Локарно в августе 2024 года. Keystone / Jean-Christophe Bott

На кинофестивале в Локарно в 2024 году два литовских фильма взяли пять наград, включая «Золотого леопарда». Наш кинокритик анализирует литовскую киноиндустрию в свете её последних успехов. А какое отношение она в целом имеет к Швейцарии? Все подробности в этом материале.

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Ойкю Софуоглу (Öykü Sofuoğlu) Доступно на 1 другом языке English en A double triumph in Locarno raises the profile of Lithuanian cinema Оригинал Читать далее A double triumph in Locarno raises the profile of Lithuanian cinema

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Фестивальные программы вовсе не являются надежной основой для определения потенциальных тенденций в той или иной национальной киноиндустрии, даже если страна, никогда прежде не входившая в число традиционных лидеров киноотрасли, вдруг завоевывает значительное количество фестивальных наград. И все же, если такое происходит, то, вероятно, к развитию кинематографа в этой стране стоит присмотреться повнимательнее. Потому что иногда эти локальные успехи сигнализируют о зарождении нового национального течения в артхаусном кино — сравнимого, например, с греческой «Странной волной» или румынской «Новой волной».

В прошлом, 2024 году, на кинофестивале в швейцарском Локарно сразу два литовских фильма получили в основном конкурсе фестиваля (Concorso internazionale) пять наград. Фильм Сауле Блиувайте (Saule Bliuvaite) Akiplėša / Toxic (2024) был удостоен «Золотого леопарда» за лучший фильм, а также премии Swatch First Feature Award и награды экуменического жюри. Фильм Лауринаса Барейши (Laurynas Bareiša) Sesės / Drowning Dry (2024) получил награду за лучшую режиссуру и лучшую актерскую работу. Однако все-таки пока говорить о каком-то новом кинематографическом движении, вероятно, рано.

Исторически сложилось так, что в Литве, как и в других странах Балтии, находившихся под советской оккупацией, национальная киноиндустрия развивалась с большим опозданием. Кинопроизводство там было поставлено на службу государственной пропаганде, страдало от цензуры, и даже на сегодняшний день первое и единственное имя, которое приходит на ум западному человеку при упоминании литовского кино, — это пионер киноавангарда Йонас Мекас (Jonas Mekas), покинувший свою родину во время Второй мировой войны и эмигрировавший в США. На территории бывшего СССР сразу же всплывает другое имя: Донатас Банионис, конгениально сыгравший в Солярисе.

Самое известное лицо литовского кино: Йонас Мекас (Jonas Mekas, справа) с американской художницей Синди Шерман (Cindy Sherman) в 2014 году. Перенесенные на экран дневники Й. Мекаса фиксировали происходящие в мире культурные тенденции с 1950-х годов вплоть до его смерти в 2019 году. Keystone/Charles Sykes

Так или иначе, в течение многих лет кино стран Балтии стояло на службе советской идеологии. И тем не менее художники и кинематографисты могли искать — и порой находили — способы обходить системные ограничения, наложенные советским режимом. В послесталинские, оттепельные 1960-е годы такие режиссеры, как Робертас Верба (Robertas Verba) и Хенрикас Шаблевичюс (Henrikas Šablevičius), создавали может быть скромные, но при этом глубоко личные образы, положив, в частности, начало поэтической традиции в документальном кино, которую Литва разделяла с другими странами Балтии.

Распад Советского Союза и, как следствие, прекращение государственной монополии на киноиндустрию в 1990-е годы открыли путь для небольших, но самобытных работ таких режиссеров, как Арунас Мателис (Arūnas Matelis) и Аудрюс Стонис (Audrius Stonys) в документальном кино, а также Раймундас Банионис (Raimundas Banionis) и Гитис Лукшас (Gytis Lukšas) в кино игровом. Действующая с 2010-х годов в Литве в области кинопроизводства система налоговых льгот уже привела к тому, что многие как местные, так и зарубежные компании начали активно инвестировать в киноиндустрию, кроме того, литовские ленты вышли на международную фестивальную сцену. За примерами далеко ходить не надо: стоит назвать такие картины, как Исаак Юргиса Матулявичюса (Jurgis Matulevičius, 2019), Vesper Кристины Буожите и Бруно Сампера (Kristina Buožytė / Bruno Samper, 2022) и Slow Марии Кавтарадзе (Marija Kavtaradze, 2023). Последний фильм стал хитом кинофестиваля «Сандэнс».

Двойной триумф Литвы

Фильмы, отмеченные в Локарно, демонстрируют весь богатый формальный и тематический диапазон, которым владеют литовские кинематографисты. Опираясь на собственный подростковый опыт, Сауле Блиувайте рассказывает историю двух девушек, которые отчаянно мечтают вырваться из своего родного захолустья и становятся одержимыми идеей стать моделями — до такой степени, что ради своей мечты они готовы даже принести в жертву самих себя в буквальном смысле. Визуальный стиль этой ленты сегодня часто называют эстетикой «постсоветской чернухи», при этом фильм Akiplėša / Toxic флиртует с соцреализмом, никогда полностью не придерживаясь его канона, отдавая приоритет главным героиням и реальности — данной им в их конкретных ощущениях.

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А вот действие фильма Лауринаса Барейши, выбранного Литвой в качестве официального кандидата на премию «Оскар», разворачивается в респектабельной буржуазной среде. Фильм Sesės / Drowning Dry рассказывает о том, как медленно вызревал, затем совершался и разрушал жизни двух сестер и их семей травмирующий несчастный случай. Фильм выстраивает свое повествовательное напряжение словно пазл, складывая общую картину из множества микрособытий. Картина использует метод черного юмора, но лишь для того, чтобы тонко исследовать традиционные гендерные стереотипы и семью как социальную «ячейку общества».

Любопытное совпадение или свидетельство зарождающегося нового течения в кино? Джиона А. Наццаро (Giona A. Nazzaro), художественный директор Локарнского фестиваля, не хочет делать поспешных выводов. Отвечая на вопрос о том, как оба фильма оказались в основном конкурсе, он говорит, что команда составителей программы фестиваля не думает о тенденциях и никогда не разделяет фильмы по группам или национальностям, особенно на ранних этапах отбора.

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«Литовская и в целом балтийская киноиндустрии прилагают огромные усилия, чтобы выстоять в качестве культурной и политической идентичности. Учитывая все угрозы, что их окружают, следует признать, что сделать это непросто, но я думаю, что та энергия, что исходила от кинематографистов этого региона, весьма многообещающа, особенно в плане того, что они смогут сделать в будущем».

Цепная реакция

Сауле Блиувайте согласна с тем, что для литовской киноиндустрии наступило замечательное время. Возникла своего рода «цепная реакция», когда многие режиссеры из Литвы вдруг получили признание на международных кинофестивалях. Она отмечает, что в последние годы и внимание литовских СМИ тоже резко переключилось на отечественное кино.

«Когда Лауринас Барейша получил в Венеции премию Orizzonti за свой дебютный фильм “Пилигримы”, литовские СМИ опоздали с сообщением об этом почти на три дня, — говорит она. — Режиссеры и люди, работающие в киноиндустрии, были просто в ярости от того, что никому не было до этого события никакого дела. Тогда многие говорили: “Ну да, это хорошо сделано, но только по литовским меркам”».

Сейчас все поменялось, и она в восторге от того, что достижения литовских кинематографистов наконец находят достойный отклик в обществе. «Мы с Лауринасом Барейшей (после победы в Локарно) сходили на великое множество интервью и телепередач, таская с собой этих четырех тяжелых леопардов по улицам Вильнюса. Это было просто какой-то абсурд!»

Для начинающего режиссера Сауле Блиувайте, которая не имела опыта участия в крупных кинофестивалях и, прежде чем снять свой дебютный фильм, работала редактором на съемках исторической драмы “Исаак”, премьера в Локарно стала «невероятной возможностью». Особенно важна для нее была «ориентация киносмотра на экспериментальное кино и на авторские голоса».

Счастливая съемочная группа: актер Гедрюс Кела (Giedrius Kiela), режиссер Лауринас Барейша (Laurynas Bareiša) и актеры Паулюс Маркевичюс (Paulius Markevicius), Гельмине Глемзайте (Gelmine Glemzaite) и Агне Кактайте (Agne Kaktaite), слева направо, позируют с наградами Best Performance и Best Director в Локарно. Keystone / Jean-Christophe Bott

В ходе короткого обмена электронными письмами Лауринас Барейша согласился с мнением своей коллеги. «Я уже был в Локарно с короткометражным фильмом «Кавказ», и мне очень нравится его программа, — написал он. — По крайней мере, один или два фильма из Локарно всегда входят в число моих самых ярких событий года. Эти фильмы обычно предлагают интересный подход к кинематографу и бросают вызов формальному статус-кво».

Швейцарские связи

Сауле Блиувайте и Лауринас Барейша, возможно, и хотели бы поработать в Швейцарии над какими-то совместными проектами, но пока такая перспектива кажется им весьма отдаленной. Они предпочли бы работать над проектом, который оправдывает совместное производство своей внутренней природой. Работать просто для того, чтобы отчитаться о потраченных деньгах? Им это не по вкусу. «Мне не нравятся все эти коллаборации, которые реализуются в Европе только для того, чтобы получить как можно больше денег», — говорит Сауле Блиувайте.

В прошлом швейцарские кинофестивали уже представляли в своих программах заметные явления кино из Литвы и стран Балтии в целом. Среди наиболее значимых событий — ретроспектива, посвященная литовскому документалисту Аудрюсу Стонису (Audrius Stonys) на фестивале Visions du Réel в Ньоне в 2016 году. В 2018 году секция незавершённых работ First Look в Локарно также была посвящена странам Балтии. А вот во Франции процесс идет куда быстрее. В 2021 году президент Литвы Гитанас Науседа (Gitanas Nausėda) и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о программе культурного сотрудничества, результатом которой стала выставка Season of Lithuania, проходившая во Франции с 12 сентября по 12 декабря 2024 года.

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Объединив более 200 проектов и свыше пяти сотен творческих людей, этот проект был призван познакомить французскую публику с самыми разными аспектами литовской культуры. Кино — лишь один из сегментов этой программы, но литовская киноиндустрия, несомненно, займет центральное место в мае 2025 года в Каннах. После Швейцарии в 2024 году Литва была названа почетной страной Каннского кинорынка в рамках предстоящего 78-го кинофестиваля.

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Кроме того, новый художественный фильм Шарунаса Бартаса (Šarūnas Bartas) Back to the Family («Возвращение к семье») участвует в конкурсе Big Screen Competition («Большой экран») Международного Роттердамского кинофестиваля 2025 года, а проект Юргиса Матулявичюса (Jurgis Matulevičius) China Sea («Китайское море»), где Сауле Блиувайте выступила в качестве сценариста, уже завершен. Поэтому нет сомнений, что вскоре мы услышим о литовской киноиндустрии еще больше интересного и примечательного.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.