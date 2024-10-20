К 150-летию со дня рождения генерала Анри Гизана

Будучи уже при жизни культовой фигурой, он внимание уделял не только военной стратегии, но и надлежащему общественному пиару. Портрет Главкома ВС Швейцарии Анри Гизана. Гравюра датируется 1939 годом. Musée national suisse

Главком ВС Швейцарии в период Второй мировой войны Анри Гизан (Henri Guisan, 21 октября 1874 года — 7 апреля 1960 года) уже при жизни стал культовой фигурой, его портреты одно время украшали едва ли не каждую вторую швейцарскую квартиру. Особое внимание он уделял как военной стратегии, так и надлежащему общественному самопиару. Шла ли при этом речь о его каком-то особом тщеславии? Да, но только отчасти.

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В 2011 году швейцарские телезрители признали Анри Гизана Romand du siècle или «Франко-швейцарцем 20-го века», тем самым легендарный швейцарский Главком опередил таких героев и деятелей швейцарской истории, как Николя Хайек, Огюст Пиккар, Клод Николье, Жан Тингели. Неудивительно, что швейцарские нацисты, чьи телефоны прослушивались спецслужбами, планировали в 1941 году убить Анри Гизана, ведь после легендарного «Построения на Лугу Рютли» Главком ВС Швейцарии стал не просто культовым персонажем, он стал символом сопротивления возможному вторжению.

Эта статья была впервые опубликована в Блоге Швейцарского исторического музея в Цюрихе (Blog des Schweizerischen Nationalmuseums), дата первой публикации: 18. 06. 2021 г. Портал SWI swissinfo.ch регулярно публикует материалы тематического блога Швейцарского национального исторического музея (Blog des Schweizerischen Nationalmuseums), посвящённые актуальным и необычным темам из истории Конфедерации. Эти материалы публикуются в оригинале на немецком языке, частично переводятся на французский и английский языки. Самые любопытные статьи публикуются и в русскоязычной версии с любезного разрешения правообладателя.

Но убить человека можно только в том случае, если известно, где он находится в момент времени А, и где он окажется в момент времени Б. Именно поэтому его штабные опорные пункты в таких городах, как Шпиц, Гюмлиген, Интерлакен и Егенсторф были самой главной военной тайной страны, равно как такой же тайной была его маленькая квартирка, расположенная на тихой бернской улочке Шенцлихальде (Schänzlihalde) с видом на старый город.

Будучи уже при жизни культовой фигурой, Главком особое внимание уделял не только военной стратегии, но и своему надлежащему общественному пиару. По этой причине в период с 1940 по 1942 годы в швейцарское Законодательство о чрезвычайном положении применительно к швейцарской прессе (PressenotrechtВнешняя ссылка) в несколько этапов были добавлены следующие положения (Note 8c des Kompendiums des schweizerischen Pressenotrechts / Примечание 8c к «Сборнику законов о чрезвычайном положении применительно к швейцарской прессе»):

Нормы и правила касательно агитационно-пропагандистской работы в части общественной репрезентации Главкома ВС (Stellung des Generals):

Запрещены любые заблаговременные объявления о визитах и поездках Главкома, включая прием парадов и дефиле, если они не санкционированы самим Главкомом или уполномоченным офицером.

Запрещено любое использование персоны Главкома в рекламных целях, например, для рекламы военно-театральных постановок и т. д.

Любые общественные объявления информационного характера с фотоизображениями Главкома и других старших офицеров подлежат предварительной цензуре.

Анри Гизан с сигаретой: такая фотография была запрещена к публикации его штабом. DDPS

В августе 1943 года цензурный контроль стал еще более строгим. Теперь буквально каждая предназначенная для публикации фотография должна была получать визу личного штаба Главкома: «Все фотографии Главкома, предназначенные для распространения в любой форме (публикация в прессе, демонстрация в витринах или в иных общественных открытых для публики пространствах и заведениях, розничная продажа на открытках и т. д.), должны быть санкционированы штабом».

предыдущий следующий По просьбе Анри Гизана в октябре 1941 года контроль за тем, какие его фотографии могут быть опубликованы, а какие нет, был заметно ужесточен. Schweizerisches Bundesarchiv В 1943 году правила публикаций фотографий Главкома стали еще более строгими. Новая инструкция заменила нормативное уложение от октября 1941 г. Schweizerisches Bundesarchiv Картина 1

Картина 2

Основная ответственность в этой сфере была возложена на начальников пресс-служб военных округов. Именно они отвечали теперь за то, чтобы личный штаб Главкома всегда и постоянно был информирован, какие кино- и фотоматериалы с изображением персоны Главкома готовятся к публикации, и именно они несли теперь полную ответственность за точное и безукоризненное выполнение соответствующих распоряжений его штаба. Все эти ограничения носили не только и даже не столько юридический характер.

Речь шла о режиме особой охраны личности Главкома в период ведущихся в Европе боевых действий. Наконец, все эти нормы и правила помогали сохранять в тайне дипломатическую активность Анри Гизана, а она, эта активность, порой выходила далеко за пределы собственно функционала, связанного с руководством Вооруженными силами. Суть же дипломатии генерала Анри Гизана всегда заключалась в одном и том же, а именно, чтобы и публично, и конфиденциально, снова и снова доносить до всех, немцев, американцев и британцев, одно и то же послание, а именно, послание о безоговорочной готовности Швейцарии к сопротивлению.

Анри Гизан (справа) всегда и везде демонстрировал готовность Швейцарии защищаться до последней капли крови. Schweizerisches Nationalmuseum

Отбор киноматериалов также преследовал главную цель: наглядно донести до зрителя правильные идеи. Источник: SRF (на немецком языке).

Внешний контент

Тайная дипломатия генерала Гизана

Его тайная дипломатия была зачастую связана с очень деликатными миссиями. Так случилось, например, 22 января 1941 года, когда Анри Гизан в своем штабе в городе Гюмлиген под Берном принял американского военного атташе Барнуэлла Ретта Легге (Barnwell Rhett Legge, 1891–1949). По итогам того разговора Генерал предоставил дипломату полный обзор всех оборонных приготовлений Швейцарии. Разумеется, эта информация не должна была попасть в «не те руки», например, в распоряжение прогерманских критиков Анри Гизана в армии, таких как Ульрих Вилле-младший (Ulrich Wille juniorВнешняя ссылка), Ойген Бирхер (Eugen BircherВнешняя ссылка) или Густав Деникер-старший (Gustav Däniker seniorВнешняя ссылка).

Однако, наверное, главным оппонентом Анри Гизана был Марсель Пиле-Гола (Marcel Pilet-GolazВнешняя ссылка), который вошел в историю своем произнесенным летом 1940 года неоднозначным обращением к нации по случаю и по причине падения Франции, а затем в качестве президента Конфедерации и без согласования со всем кабмином принял у себя делегацию швейцарских так называемых «фронтистов» (швейцарских деятелей, симпатизировавших Третьему Рейху). Газета из швейцарского города Райнфельден Volksstimme писала об этом сюжете в своем материале от 21 сентября 1940 года следующим образом: «Он не только оплошно поскользнулся на своем ведомственном паркете, но и в качестве федерального президента повел себя таким образом, каковой ни в коей мере с принципом коллективного управления в Федеральном совете несовместим».

Главком ВС Швейцарии Анри Гизан (Henri Guisan) и Мининдел Марсель Пиле-Гола (Marcel Pilet-Golaz) в декабре 1939 г. Друзьями они отнюдь не были. Schweizerisches Nationalmuseum / ASL

Так или иначе, Марсель Пиле-Гола повел себя неудачно, но он все-таки был главой МИД, который оказался полностью непосвященном во всё то, что делал швейцарский Главком на внешнеполитическом фронте. А там дело дошло того, что Анри Гизан закрыл глаза даже на тот факт, что американский военный атташе всю полученную от него информацию сразу же направил в Вашингтон в тогдашнее Военное министерство, которое позже стало Пентагоном, причем через голову и посла США в Берне, и даже через голову главы американского МИД. В такой ситуации контроль за всеми визуальными материалами, попадавшими в публичное пространство, и жесткая имиджевая цензура, служили Анри Гизану в том числе и методом прикрытия для его никем не санкционированных внешнеполитических действий.

Публикация запрещена! Анри Гизан на выходе из кинотеатра после просмотра фильма Уолта Диснея выглядит недостаточно героически. Schweizerisches Bundesarchiv

И здесь следует учесть и общий международный контекст, и прежде всего знаменитую встречу Гитлера и Муссолини на перевале Бреннер, которая состоялась 2 июня 1941 года. В ходе тех консультаций союзников по Оси немецкий фюрер назвал швейцарцев и Швейцарию «отвратительным и жалким народом и государственным устройством», а итальянский дуче назвал Гельвецию «явным анахронизмом». В такой ситуации распространяемый в обществе Швейцарии образ Главкома и Генерала, человека, готового без колебаний встать на защиту страны, играл огромную роль. Тем более что на следующий день после Бреннерских консультаций рейхсляйтер Мартин Борман, начальник Партийной канцелярии НСДАП, запретил в Германии ставить пьесу Шиллера «Вильгельм Телль»: «Фюрер желает, чтобы пьеса Шиллера „Вильгельм Телль“ больше никогда не исполнялась […] Хайль Гитлер!».

Без толики тщеславия не обошлось

Что касается Анри Гизана, то вполне можно сказать, что тщательно создаваемый им образ приверженца упорного сопротивления внешнему врагу получился вполне убедительным. Конечно, без толики тщеславия все равно не обошлось. Когда в 2015 году мы в замке города Егенсторф организовывали посвященную Главкому выставкуВнешняя ссылка, отдельную витрину мы посвятили как раз фотографиям из Федерального архива Швейцарии, «забракованным» личным штабом генерала. В то время я лично перерыла несколько огромных архивных коробок и нашла много таких фото. Как правило, на них он был изображен с сигаретой в руках (генерал был заядлым курильщиком) или в обществе женщин (женатый военачальник был вполне не прочь пообщаться с симпатичными дамами).

Публикация запрещена! Анри Гизан и женщины: тоже не подходит к образу мужественного защитника Отечества. Schweizerisches Bundesarchiv

В остальном… Все тайное так и не стало явным. Контакты Главкома с американским военным атташе и британским посланником в Берне надолго остались в секрете. А вот организованные швейцарской разведкой в Биглене (Biglen) под Берном и в Арозе (кантон Граубюнден) контакты Анри Гизана с Вальтером Шелленбергом, начальником внешней разведки службы безопасности (SD-Ausland — VI отдел РСХА) и бригадефюрером СС, сразу стали достоянием общественности.

Федеральный совет, правительство, который опять оказался обойденным и не причастным к этой самодеятельности Главкома, все-таки сделал ему в итоге «строгий выговор с занесением». Что осталось? Тщеславен был Гизан, это так! Куда более проблематичным, хотя и отчасти понятным, было недоверие, которые он питал по отношению к Федеральному совету, пусть даже в итоге ни то, ни другое решающего значения не возымело. Воздать должное тому, что этого достойно? Почему бы и нет! Что же касается лично меня, то я, безусловно, целиком и полностью согласна с телезрителями, которые выбрали этого великого уроженца кантона Во в качестве Romand du siècle — таковым он был, таковым и останется в истории.

Публикация запрещена! Швейцарский Главком не может себе позволить перекуры и досужих разговоров с женщинами, ибо не время, война! Schweizerisches Bundesarchiv

Процесс запрета публикаций неудачных фото был поставлен на поток! Schweizerisches Bundesarchiv

Автор Муриэль Шлуп (Murielle Schlup), независимый автор и публицист.

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