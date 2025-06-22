«Почему образ Швейцарии неизменно сводят к клише»?
Французская художница Манон Давье создала для номеров отеля Grand Hotel Belvedere в курортном городе Венген в горах кантона Берн серию текстильных панно. Мотивы этих картин отражают всё лучшее, что только есть в Швейцарии — но, по мнению Манон Давье, культуру этой страны не следует сводить только к набору расхожих стереотипов.
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Городок Венген — живописный горнолыжный курорт, расположенный в самом сердце Бернского нагорья. Отель Grand Hotel Belvedere возвышается над долиной Лаутербруннен и дает его гостям возможность любоваться на завораживающий вид горного массива Юнгфрау. Панорама поистине сказочная.
Комплекс отеля состоит из двух зданий, переживших в 2024 году капитальную реконструкцию. Первое здание открылось для гостей в декабре того же года. Второе начало работу 6 мая 2025 года. Всего в отеле 90 номеров, оформленных в стиле, вдохновлённом альпийским миром — на стенах можно увидеть самые разные образы, от природных пейзажей до ремесленных традиций.
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А украшают стены номеров отеля текстильные панно 31-летней художницы Манон Давье (Manon Daviet). Уроженка французского города Аннеси, расположенного буквально рядом с Женевой, она с детства знакома с альпийским ландшафтом и потому она особенно тонко чувствует его образы и интонации.
Мотив чистоты
«Этот заказ я получила от парижской студии искусства и дизайна Saint-Lazare. Связующим звеном между мной и руководством отеля стала Мари Вейдиг (Marie Veidig), представительница этой студии», — рассказывает Манон Давье.
«Уже на первом нашем совещании она сказала: „Представь себе по-настоящему райский, девственно чистый пейзаж“. В регионе Венген действительно много мест, закрытых для автомобильного движения. И сама деревня, и отель отражают классическое представление о спокойной, умиротворённой Швейцарии. Поэтому студия не хотела, чтобы мои работы были оторваны от этого природного контекста».
Художница говорит, что, последовав этому совету, она представила себе Венген как альпийский оазис. Первое, что возникло у нее в сознании — это образ чистоты: «Он и стал для меня лейтмотивом, который наложился на мои детские воспоминания о Савойе. Но я много работала с фотографиями Венгена и самого отеля». Горные козы, деревянные шале, коровы, альпийские колокольчики, сыр, снег, овцы и культовая вершина Маттерхорн. Все эти образы или, как сейчас говорят «мемы», естественным образом проявились на панно Манон Давье.
«Не все швейцарцы живут в шале»
Но не становятся ли они поэтому частью той самой системы расхожих клише, к которым часто сводят Швейцарию? «Почему образ Швейцарии неизменно сводится к клише? Не все швейцарцы живут в шале со стаканом молока и плиткой шоколада», — говорит Манон Давье. «Я изображаю пейзажи и местные традиции, и в этом нет ничего надуманного. Например, сыроварение. Можно смеяться, но для меня это — форма достоинства местных жителей. Я по-прежнему остро восприимчива к ремеслу и его красоте. В своих мотивах я воспроизвожу места, животных и предметы, знакомые мне с детства».
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Взгляды на Швейцарию у зарубежных художников и писателей бывают неожиданными и разнообразными. Так, бельгийский писатель, режиссер и сценарист Патрик Рожье (Patrick Roegiers) в своём сатирическом романе Le roi, Donald Duck et les vacances du dessinateur («Король, Дональд Дак и каникулы рисовальщика») рассказывает о вымышленной встрече Эрже — автора знаменитого героя комиксов Тинтина — с королём бельгийцев Леопольдом. В этой книге они оказываются на берегу Женевского озера в 1948 году и сталкиваются с местным жителем, который, играя роль своего рода полицейского, вступает с ними в диалог:
— У вас есть разрешение смотреть на озеро?
— Сколько это стоит?
— Пятьдесят швейцарских франков.
— Недёшево.
— За всё нужно платить.
— Мы записали.
— Нет денег — нет Швейцарии.
— Какая красивая страна!
А французский философ Паскаль Брюкнер (Pascal Bruckner), юность которого прошла во Франции, а также в Швейцарии и Австрии, в одном из своих эссе с любовной иронией предложил расшифровку аббревиатуры CH как Confédération Hypnotique («Гипнотическая Конфедерация»). В одной из статей для SWI swissinfo.ch он писал, что «Швейцария — это моя метавселенная. Она вызывает во мне изумление, к которому примешивается чувство безопасности, не существующее больше нигде в Европе».
«Я ни секунды не думала о Хайди»
Что думает о Швейцарии человек, которого можно охарактеризовать в качестве космополита, путешественника автостопом по бесконечной галактике миров и культур? Создавая произведение прикладного искусства для отеля, где останавливаются люди со всего света, избежать этого вопроса почти невозможно. Но можно себе представить, что, наверное, в первую очередь в сознании всплывает фольклор. Город Майенфельд, например, родной город знаменитой Хайди, ставший миниатюрным «Диснейлендом», местом в Швейцарии, особенно любимым туристами.
Но для Манон Давье такого рода символы роли не играют. «Когда я получила этот заказ, я ни секунды даже и не думала о Хайди», — говорит она. «А вот что на меня произвело неизгладимое впечатление, так это традиционные рисованные сцены перегонов скота в горы (PoyasВнешняя ссылка). Это то наивное народное искусство, которое я очень ценю. Мои картины можно читать как отдельные эпизоды этого своего рода графического романа: они рассказывают о простой жизни и о том, каким на самом деле счастьем является такая жизнь».
Любовь к Альпам пришла к Манон Давье во время традиционных для Швейцарии пеших походов по горам вдоль специально и тщательно подготовленных маршрутов. Когда она только переехала из Франции в Швейцарию, эти походы стали для нее особым переживанием. Она вспоминает, как «границы исчезли, словно по волшебству». Но в Женеве волшебство мгновенно улетучивалось. «Там всё было по-другому: город предлагал слишком многое, порой даже с чрезмерным напором. Это уже не была та Швейцария, которую я ощущала своей».
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