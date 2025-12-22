The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Культура

«Тема выбирает автора»: Томас Хюрлиманн отмечает 75-летие

В своих текстах Томас Хюрлиманн неоднократно обращался к истории собственной семьи и к своему детству, прошедшему под влиянием католической традиции.
В своих текстах Томас Хюрлиманн неоднократно обращался к истории собственной семьи и к своему детству, прошедшему под влиянием католической традиции. Keystone-SDA

Швейцарскому писателю, который совсем недавно находился на грани жизни и смерти, 21 декабря 2025 года исполнилось 75 лет.

Этот контент был опубликован на
5 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

«Автор не способен сам выбрать себе тему — тема выбирает автора; это похоже на сновидение», — говорит Томас Хюрлиманн (Thomas Hürlimann) каждый раз, когда его спрашивают, почему его книги снова и снова вызывают такую, порой бурную, отрицательную реакцию. Автор не раз становился героем заголовков за пределами собственно литературной среды — то как консервативный интеллектуал и убеждённый критик Европейского союза, то как язвительный хронист собственной семейной истории.

Так, например, произошло после выхода в 2001 году новеллы «Фройляйн Штарк» (Fräulein Stark), в которой он описывает повседневную жизнь 13-летнего мальчика в монастырской библиотеке Санкт-Галлена (Stiftsbibliothek St. Gallen). Родственники, прежде всего его дядя, узнавшие себя в тексте, отреагировали протестами. Кроме того, влиятельный немецкий литературный критик Марсель Райх-Раницкий (Marcel Reich-Ranicki, 1920–2013) упрекнул Томаса Хюрлиманна в якобы легкомысленном обращении с темой антисемитизма.

Образ политика

А за три года до этого писатель вызвал громкий скандал романом «Великий кот» (Der grosse Kater), ставшим крайне критическим осмыслением смысла и назначения жизни швейцарского политика. Роман был затем экранизирован в Швейцарии, в главной роли выступил выдающийся актёр Бруно Ганц. Образ политика, швейцарского федерального президента, был в романе явно списан с собственного отца автора, министра федерального кабинета от Христианско-демократической народной партии (бывшая CVP, ныне партия «Центр» / Mitte) Ханса Хюрлиманна (Hans Hürlimann, 1918–1994).

Сквозной темой всего творчества автора остаётся и католицизм, влияние которого Томас Хюрлиманн испытал на собственном опыте в годы учёбы в монастырской школе в горном монастыре Айнзидельн (Einsiedeln). Эта тематическая линия тянется через всё его творчество — вплоть до последнего романа «Красный алмаз» (Der rote Diamant), вышедшего в 2022 году и посвящённого именно этому периоду жизни.

Айнзидельн (Einsiedeln), кантон Швиц.
Монастырь Айнзидельн (Einsiedeln), кантон Швиц. Reuters

Томас Хюрлиманн родился 21 декабря 1950 года в городе Цуг (Zug). Изучал философию, бросил учёбу, в 1974 году переехал в Западный Берлин, где, прежде чем вернуться в Швейцарию, он прожил много лет, там продолжил учебу в Свободном Университете, но затем предпочел сосредоточиться на писательском творчестве. Сюжету возвращения домой посвящен его отдельный роман, который так и называется «Возвращение» (Heimkehr). Сегодня писатель снова живёт в кантоне Цуг, точнее — в деревне Вальхвиль (Walchwil).

Роль перед Богом

В 1981 году он дебютировал со сборником рассказов Die Tessinerin («Женщина из Тичино»), удостоенным множества литературных наград. В этой книге он описывал свои личные встречи со смертью и бренностью, переработав в художественной форме болезнь и смерть брата от рака. Годы спустя похожая судьба едва не постигла и самого Томаса Хюрлиманна: дважды он оказывался на пороге смерти из-за онкологического заболевания. Помимо прозы, в активе Томаса Хюрлиманна — и несколько театральных пьес, в том числе тексты для уникального «Всемирного театра» в Айнзидельне (Welttheater Einsiedeln), а также для местной любительской труппы Chärnerhus.

«Всемирный театр» — это уникальный религиозно-драматический проект под открытым небом, который реализуется в Айнзидельне примерно раз в 6–7 лет. Он существует с 17 века и основан на католической аллегории мира как сцены, где человек играет свою роль перед Богом. Все роли в спектакле традиционно исполняют жители самого Айнзидельна, а зрители собираются на главной площади перед монастырём — крупнейшим барочным аббатством Швейцарии. Литературное творчество Томаса Хюрлиманна было отмечено многочисленными наградами.

В 2016 году Теологический факультет Базельского университета (Universität Basel) присвоил ему степень почётного доктора. К 75-летию писателя в немецком издательстве S. Fischer Verlag вышла монография «Странник и его чемодан» (Der Wanderer und sein Koffer), литературное путешествие по творчеству Томаса Хюрлиманна, подготовленное и отредактированное его спутницей жизни Федорой Весселер (Fedora Wesseler).

Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше
Петер фон Матт родился в Люцерне, вырос в Стансе, кантон Нидвальден. Более двадцати лет он преподавал современную немецкую литературу в Цюрихском университете, оставив глубокий след в научной и культурной жизни страны.

Показать больше

Культура

Умер выдающийся германист и филолог Петер фон Матт

Этот контент был опубликован на На 87 году жизни скончался выдающийся швейцарский литературовед, германист и филолог Петер фон Матт.

Читать далее Умер выдающийся германист и филолог Петер фон Матт
Показать больше
Краткость была не только сестрой, она была сутью его необычного таланта высказаться так, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно.

Показать больше

Культура

Гроссмейстер малой прозы: умер Петер Биксель

Этот контент был опубликован на Краткость была не только сестрой, она была сутью его необычного таланта высказаться так, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно.

Читать далее Гроссмейстер малой прозы: умер Петер Биксель
Показать больше
Ален Клод Зульцер — лауреат премии Solothurner Literaturpreis-2025

Показать больше

Культура

Ален Клод Зульцер — лауреат премии Solothurner Literaturpreis-2025

Этот контент был опубликован на Литературную премию Solothurner Literaturpreis-2025 присудили швейцарскому писателю Алену Клоду Зульцеру.

Читать далее Ален Клод Зульцер — лауреат премии Solothurner Literaturpreis-2025

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR