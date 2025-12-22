«Тема выбирает автора»: Томас Хюрлиманн отмечает 75-летие

В своих текстах Томас Хюрлиманн неоднократно обращался к истории собственной семьи и к своему детству, прошедшему под влиянием католической традиции. Keystone-SDA

Швейцарскому писателю, который совсем недавно находился на грани жизни и смерти, 21 декабря 2025 года исполнилось 75 лет.

«Автор не способен сам выбрать себе тему — тема выбирает автора; это похоже на сновидение», — говорит Томас Хюрлиманн (Thomas Hürlimann) каждый раз, когда его спрашивают, почему его книги снова и снова вызывают такую, порой бурную, отрицательную реакцию. Автор не раз становился героем заголовков за пределами собственно литературной среды — то как консервативный интеллектуал и убеждённый критик Европейского союза, то как язвительный хронист собственной семейной истории.

Так, например, произошло после выхода в 2001 году новеллы «Фройляйн Штарк» (Fräulein Stark), в которой он описывает повседневную жизнь 13-летнего мальчика в монастырской библиотеке Санкт-Галлена (Stiftsbibliothek St. Gallen). Родственники, прежде всего его дядя, узнавшие себя в тексте, отреагировали протестами. Кроме того, влиятельный немецкий литературный критик Марсель Райх-Раницкий (Marcel Reich-Ranicki, 1920–2013) упрекнул Томаса Хюрлиманна в якобы легкомысленном обращении с темой антисемитизма.

Образ политика

А за три года до этого писатель вызвал громкий скандал романом «Великий кот» (Der grosse Kater), ставшим крайне критическим осмыслением смысла и назначения жизни швейцарского политика. Роман был затем экранизирован в Швейцарии, в главной роли выступил выдающийся актёр Бруно Ганц. Образ политика, швейцарского федерального президента, был в романе явно списан с собственного отца автора, министра федерального кабинета от Христианско-демократической народной партии (бывшая CVP, ныне партия «Центр» / Mitte) Ханса Хюрлиманна (Hans Hürlimann, 1918–1994).

Сквозной темой всего творчества автора остаётся и католицизм, влияние которого Томас Хюрлиманн испытал на собственном опыте в годы учёбы в монастырской школе в горном монастыре Айнзидельн (Einsiedeln). Эта тематическая линия тянется через всё его творчество — вплоть до последнего романа «Красный алмаз» (Der rote Diamant), вышедшего в 2022 году и посвящённого именно этому периоду жизни.

Монастырь Айнзидельн (Einsiedeln), кантон Швиц. Reuters

Томас Хюрлиманн родился 21 декабря 1950 года в городе Цуг (Zug). Изучал философию, бросил учёбу, в 1974 году переехал в Западный Берлин, где, прежде чем вернуться в Швейцарию, он прожил много лет, там продолжил учебу в Свободном Университете, но затем предпочел сосредоточиться на писательском творчестве. Сюжету возвращения домой посвящен его отдельный роман, который так и называется «Возвращение» (Heimkehr). Сегодня писатель снова живёт в кантоне Цуг, точнее — в деревне Вальхвиль (Walchwil).

Роль перед Богом

В 1981 году он дебютировал со сборником рассказов Die Tessinerin («Женщина из Тичино»), удостоенным множества литературных наград. В этой книге он описывал свои личные встречи со смертью и бренностью, переработав в художественной форме болезнь и смерть брата от рака. Годы спустя похожая судьба едва не постигла и самого Томаса Хюрлиманна: дважды он оказывался на пороге смерти из-за онкологического заболевания. Помимо прозы, в активе Томаса Хюрлиманна — и несколько театральных пьес, в том числе тексты для уникального «Всемирного театра» в Айнзидельне (Welttheater Einsiedeln), а также для местной любительской труппы Chärnerhus.

«Всемирный театр» — это уникальный религиозно-драматический проект под открытым небом, который реализуется в Айнзидельне примерно раз в 6–7 лет. Он существует с 17 века и основан на католической аллегории мира как сцены, где человек играет свою роль перед Богом. Все роли в спектакле традиционно исполняют жители самого Айнзидельна, а зрители собираются на главной площади перед монастырём — крупнейшим барочным аббатством Швейцарии. Литературное творчество Томаса Хюрлиманна было отмечено многочисленными наградами.

В 2016 году Теологический факультет Базельского университета (Universität Basel) присвоил ему степень почётного доктора. К 75-летию писателя в немецком издательстве S. Fischer Verlag вышла монография «Странник и его чемодан» (Der Wanderer und sein Koffer), литературное путешествие по творчеству Томаса Хюрлиманна, подготовленное и отредактированное его спутницей жизни Федорой Весселер (Fedora Wesseler).

