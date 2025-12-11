УКВ-радио продолжит работу в Швейцарии и после 2026 года
Швейцарские радиостанции смогут вещать в УКВ-диапазоне и после 2026 года. Во вторник 9 декабря 2025 года Совет кантонов (малая палата парламента) поддержал парламентскую инициативу, которую ранее одобрил и Национальный совет (большая палата).
Малая палата одобрила соответствующее предложение Комитета по транспорту и телекоммуникациям Национального совета (KVF-N) 21 голосом против 18 при пяти воздержавшихся. Национальный совет одобрил этот документ ещё в ходе осенней парламентской сессии. Теперь Федеральный совет, который выступал против такой перспективы, должен будет подготовить проект порядка реализации этого решения.
Первоначально полное прекращение в Швейцарии УКВ-вещания планировалось на 31 декабря 2026 года. Однако теперь парламент принял решение отказаться от этих планов и продлить действующие УКВ-лицензии. В качестве альтернативы предлагается провести новый конкурс на распределение частот (на период с 2027 года).
Глава Федерального департамента / Министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Альберт Рёшти (Albert Rösti) заявил в ходе парламентских дебатов, что намерен не просто продлить лицензии, а провести именно «новый конкурс по их распределению». Совет кантонов поддержал позицию профильного комитета KVF-N, который выразил обеспокоенность заметным падением числа слушателей после того, как общественный холдинг SRG SSR в начале 2025 года прекратил своё УКВ-вещание.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
