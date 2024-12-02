Швейцария вынуждена согласовывать с ЕС объём винных бутылок

Швейцария и ЕС намерены согласовать третий пакет двусторонних соглашений. Среди многих других вопросов: стандарт винной бутылки. Keystone

Федеральный совет, кабмин Швейцарии, планирует уже до конца текущего 2024 года завершить консультации с Еврокомиссией по третьему пакету двусторонних (билатеральных / секторальных) межгосударственных соглашений Евросоюза и Конфедерации. Среди многих других серьезных вопросов (участие Берна в общем европейском энергетическом рынке) предстоит согласовать, например, и общий стандарт... бутылок для вина.

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Шарль Либхерр (Charles Liebherr), телеканал SRF / портал SWI

По словам словацкого политика Мароша Сефчовича (Maroš Šefčovič), еврокомиссара по междуинституциональным отношениям и администрации, курирующего швейцарское досье, консультации со Швейцарией по третьему пакету секторальных соглашений, вероятно, стали самыми сложными из всех, которые он когда-либо вел в своей жизни. Напомним, что он также за отношения ЕС с Великобританией после Брексита, а это тоже не самый простой вопрос. Но со швейцарцами, по его словам, сказанным телеканалу SRF,Внешняя ссылка все куда сложнее, потому что за столом переговоров сталкиваются не просто «две воли», а две переговорные культуры.

С одной стороны, есть ЕС: клуб из 27 стран. Эти страны редко когда были друзьями, но сейчас они хотят вести совместный бизнес. Достижение согласия между ними часто возможно только там, где оно, согласие, уже было изначально, а всё то, что не стыкуется, просто заметается под ковер. Многое поэтому остаётся в серой зоне закона. Швейцария так не привыкла. Она решительно настроена на то, чтобы с точностью швейцарских часов детализировать и формализовать буквально всё. Переговоры с ЕС поэтому носят максимально детализированный характер. Берн уверен, что неприятных сюрпризов следует избегать любой ценой с самого начала — поэтому никаких серых зон нет и быть не может.

Красочный праздник вина и швейцарских традиций возделывания виноградной лозы в регионах Лаво и Шабли у Женевского озера Fête des Vignerons получил от ЮНЕСКО статус объекта нематериального культурного наследия. KEYSTONE

Усложняет процесс поиска решений культурные различия. Один из примеров — практика и принцип так называемой «динамической имплементации европейского права» (на юридическом жаргоне: dynamische Rechtsübernahme / Reprise dynamique du droit européen). Это означает, что Швейцария обещает ЕС в режиме реального времени, там, где это реально необходимо, оперативно адаптировать и менять своё законодательство так, чтобы оно не противоречило законодательству ЕС. Этот принцип касается и взаимного признания технических и прочих норм и стандартов.

Искусственный тазобедренный сустав, изготовленный в соответствии со швейцарскими стандартами, уже может продаваться и в ЕС, так как швейцарские стандарты тестирования и сертификации в целом соответствуют европейским стандартам. А вот когда речь заходит о бутилированном алкоголе, то всё становится сложнее. Ещё в 1975 году страны-члены ЕС договорились, что стандартная винная бутылка должна быть наполнена ровно до объёма в 0,75 литра. Такой стандарт стал итогом улаживания франко-британских разногласий. На Британских островах в качестве меры объема действовал имперский галлон объемом 4,55 литра, а на материке были в ходу республиканские литры.

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Поэтому было решено, что 225 литров соответствуют бочке объемом 50 галлонов или 300 бутылкам по 0,75 литра. Проблема же Швейцарии заключается в том, что в этой сфере она должна непременно добиться для себя исключения, связанного с мерными стандартами, действующими в винном кантоне Во начиная аж с 1822 года. Речь идет о таких мерах, как vaud pot, demi-pot и picholette. Согласно этой системе, один кувшин вина, или un pot, составляет объем 1,4 литра, а demi-pot равен 0,70 литра. Швейцарских розничных торговцев это исключение очень обрадовало бы, поскольку тогда они смогли бы рядом с более крупной бутылкой европейского стандарта поставить бутылку своего белого водуазского вина объемом в demi-pot.

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Чисто зрительно бутылка швейцарского вина выглядела бы более привлекательно с точки зрения цены: хотя на глаз было бы трудно определить, что на самом деле вина в ней налито меньше. Швейцарские переговорщики непременно хотели бы юридически закрепить это хитрое «правило водуазских виноделов», получив в отношениях с могущественным ЕС небольшое, но все-таки преимущество. Так что швейцарским дипломатам не позавидуешь. Но зато они могут быть уверены, что со стороны Федерального совета, кабмина, они встретят полное понимание. В конце концов министр экономики страны Ги Пармелен сам является действующим виноделом из кантона Во.

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