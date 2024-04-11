Швейцария сделает йодль культурным наследием ЮНЕСКО?

Швейцария намерена сделать йодль культурным наследием ЮНЕСКО KEYSTONE/© KEYSTONE / LAURENT GILLIERON

Швейцария подала в ЮНЕСКО, Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, заявку на включение пения в стиле йодль в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Switzerland seeks UNESCO cultural heritage recognition for yodelling Оригинал Читать далее Switzerland seeks UNESCO cultural heritage recognition for yodelling

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Как сообщило Федеральное Ведомство культуры (BAK, подразделение МВД, в Швейцарии нет отдельного Минкульта), ожидается, что эта заявка будет рассмотрена примерно к концу 2025 года. В пресс-релизе Ведомства говорится, что йодль является характерной швейцарской культурной практикой, прочно укоренившейся в населении, но для его дальнейшего развития и сохранения для будущих поколений необходимо создать определенные усилия.

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«Необходимо определить и разработать конкретные меры по развитию этого вида народного творчества, мир йодля должен быть более с медийной точки зрения адекватно и зримо связан со всей Швейцарией, молодые таланты необходимо поощрять». По данным Ведомства культуры сегодня в стране активно практикуют йодль примерно 12 000 человек, организованные в 780 ассоциаций и организаций, составляющих швейцарскую Федеральную Ассоциацию организаций любителей йодля (Eidgenössischer Jodlerverband / L’Association Fédérale des YodleursВнешняя ссылка). Процесс составления заявки на адрес ЮНЕСКО занял 18 месяцев.

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Конвенция об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО преследует цель определения и инвентаризации нематериального культурного наследия, прежде всего в формате общественных практик и вариантов социального взаимодействия, на местном, национальном и международном уровнях, стремясь обеспечить поддержку жизнеспособности нематериального культурного наследия и его передачу будущим поколениям. Несколько таких форматов из Швейцарии уже включены в список наследия, в том числе фестиваль Виноградарей в Веве, Базельский карнавал и (совместно с Австрией), практики и технологии управления лавинной опасностью.

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