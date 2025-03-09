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Культура

Швейцарские Альпы и спокойствие: идеальный коктейль для знаменитостей

Вилла, которая когда-то принадлежала Одри Хепберн (Audrey Hepburn), выставлена на продажу.
Вилла, которая когда-то принадлежала Одри Хепберн (Audrey Hepburn), выставлена на продажу. Source: Barnes International Realty

Швейцария давно уже является для знаменитостей приютом спокойствия, трудов и вдохновенья. Вилла, которая когда-то принадлежала одной из таких звёзд, Одри Хепберн (Audrey Hepburn), недавно была выставлена на продажу.

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Если он не пишет о финансах, криптовалютах, блокчейне, банках и международной торговле, делового корреспондента SWI swissinfo.ch, то его можно застать за игрой в крикет на различных площадках в Швейцарии, в том числе на льду озере Санкт-Мориц.

За перестроенный крестьянский дом 18 века с 12 спальнями и восемью ванными комнатами в деревне Толошена (Tolochenaz, округ Морж, кантон Во) недалеко от Лозанны, где актриса жила с 1963 года до самой смерти в 1993 году, просят 19 млн франков или 20,8 млн долларов.

«Когда Одри Хепберн исполнилось 60 лет, ей подарили 60 кустов белых роз, и половина из них до сих пор растет в саду у дома». Об этом агентству Bloomberg рассказала нынешняя хозяйка Катарина Божолен (Catarina Bojolin).

Одри Хепберн обрела мировую известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Римские каникулы» (1953), «Завтрак у Тиффани» (1961) и «Моя прекрасная леди» (1964).

После череды кинохитов и многочисленных наград она взяла паузу в карьере, чтобы воспитывать детей. Позже стала послом доброй воли ЮНИСЕФ. После ее смерти в 1993 году Одри Хепберн была похоронена на тихом кладбище там же, в деревне Толошена.

На самом деле это перестроенный крестьянский дом XVIII века в деревне Толошена (Tolochenaz, округ Морж, кантон Во) недалеко от Лозанны (Lausanne).
На самом деле это перестроенный крестьянский дом 18 века в деревне Толошена (Tolochenaz, округ Морж, кантон Во) недалеко от Лозанны (Lausanne). Source: Barnes International Realty

Швейцария давно уже является для знаменитостей приютом спокойствия, труда и вдохновения. Их привлекали даже не столько потрясающие пейзажи, сколько налоговая система страны и ее удобное расположение по отношению к ведущим европейским столицам. Еще одним преимуществом страны, очень важным для тех, кто проводит всю свою жизнь под теле- и фотокамерами, является ее непретенциозность и немного наивная простота.

Глубокий след в душе

Именно эти качества позволили Одри Хепберн вести в Швейцарии уединенную жизнь вдали от папарацци и навязчивого внимания публики и прессы. Спокойствие, которое она обрела в Швейцарии, резко контрастировало с ее бурным детством. Во время Второй мировой войны Одри Хепберн жила в Нидерландах, где, по слухам, она помогала Сопротивлению. Ее родители, напротив, якобы симпатизировали нацистам.

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Отец, Джозеф Хепберн-Растон (Joseph Hepburn-Ruston), ушел из семьи, когда дочери было шесть лет, и это оставило в ее душе глубокий след. Сын актрисы, кинопродюсер Шон Хепберн Феррер (Sean Hepburn Ferrer), рассказывал, что мать ценила покой и чувство безопасности, которое она нашла в Швейцарии. Здесь она могла вести нормальную жизнь, растить детей вдали от Голливуда, спокойно делать покупки и говорить с местными жителями на французском — одном из пяти языков, которыми она прекрасно владела.

После череды кинохитов и многочисленных наград она взяла паузу в карьере, чтобы воспитывать детей.
После череды кинохитов и многочисленных наград Одри Хёпберн взяла паузу в карьере, чтобы воспитывать детей. Condé Nast

Прибежищем и убежищем Швейцария стала уже в 16 веке: сюда, спасаясь от смерти и репрессий, бежали французские протестанты и немецкие социалисты. Здесь поселился Владимир Набоков, а совсем рядом с классиком литературы обосновался и великий трагикомик Чарли Чаплин (Charlie Chaplin). «Последние 25 лет жизни Чарли Чаплин вел семейную жизнь, имел привычный распорядок и был эмоционально стабилен. Все это произошло здесь, в Швейцарии», — вспоминал его сын Майкл Чаплин (Michael Chaplin) в интервью порталу SWI swissinfo.ch в 2014 году.

«Когда Одри Хепберн исполнилось 60 лет, ей подарили 60 кустов белых роз, и половина из них до сих пор растет в саду у дома»
«Когда Одри Хепберн исполнилось 60 лет, ей подарили 60 кустов белых роз, и половина из них до сих пор растет в саду у дома» Keystone

В своих мемуарах Софи Лорен (Sophia Loren) писала, что, переехав в Женеву (Genève) в 1980-х годах, искала место, где ее семья могла бы чувствовать себя в тишине и безопасности. Тина Тёрнер (Tina Turner) также нашла свой новый дом в Швейцарии. В 1994 году она переехала в элитный район Цюриха и жила там до самой смерти в 2023 году. «Швейцария сразу почувствовалась мне как дом. Здесь люди уважают частную жизнь и заботятся друг о друге», — говорила она в 2014 году.

Бабочки на склонах

Владимир Набоков провел последние 16 лет своей жизни в швейцарском городе Монтрё, проживая с 1961 по 1977 год в отеле Montreux Palace. В интервью, записанном в Монтрё в 1974 году швейцарским телевидением, Набоков поделился своими мыслями о жизни в Швейцарии.

Владимир Набоков на балконе своего номера в отеле Montreux Palace Hotel, без даты (KEYSTONE/Horst Tappe). 
Владимир Набоков на балконе своего номера в отеле Montreux Palace Hotel, без даты. Keystone

Писатель отмечал, что ценит этот регион за яркие краски природы в любое время года. Он и здесь продолжал коллекционирование бабочек. По его словам, в Монтрё он смог почувствовать свободу в полной мере. Таким образом, Швейцария, и особенно Монтрё, стала для Набокова местом творческой свободы и близости к природе, что нашло отражение в его поздних романах и интервью.

Для более подробного ознакомления с мыслями Владимира Набокова о жизни в Швейцарии рекомендуется посмотреть его интервью, записанное в Монтрё в 1974 году.

Внешний контент

«Если хочешь обрести душевное спокойствие, приезжай в Монтрё», — советовал всем великий музыкант Фредди Меркьюри, рассказывая о швейцарском городке, в котором и он провел последние годы своей жизни. Эту точку зрения разделяли многие известные личности: актеры Дэвид Нивен (David Niven) и Роджер Мур (Roger Moore), а также легенды «Формулы-1» Михаэль Шумахер (Michael Schumacher) и Ален Прост (Alain Prost). Швейцария и сейчас остаётся местом, где звезды находят тишину и покой — ценности, которые в мире шоу-бизнеса стоят дороже любых гонораров.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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