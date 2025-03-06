Швейцарские замки установили рекорд посещаемости

Этот показатель значительно превышает уровень 2023 года, когда число гостей составило 1,3 миллиона. В своем пресс-релизе Швейцарская Ассоциация замков (Verband Schweizer Schlösser) также отметила, что одному из любителей средневековой архитектуры удалось даже посетить все 30 замков всего за несколько месяцев.
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Заброшенные места Швейцарии: замок Брестенберг
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В нашей новой серии мы знакомимся со швейцарскими пустошами и «замками с привидениями». Сегодня серия первая: Замок Брестенберг.
Таким образом, он стал первым победителем «Тропы к швейцарским замкам» (Wanderungen zu Schlössern) — нового туристического маршрута, недавно запущенного ассоциацией. Юбилейный, 10-й День швейцарских замков состоится 5 октября 2025 года.
Центральной темой мероприятий станет искусство ремесленников прошлого. Среди наиболее известных и посещаемых швейцарских замков, принимающих участие в проекте — Шильонский замок, а также замки в городах Ленцбург, Тун и Грюйер.
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