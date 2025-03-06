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Швейцарские замки установили рекорд посещаемости

В 2024 году швейцарские замки установили новый рекорд по количеству посетителей: в общей сложности в 30 самых значимых замках страны побывали более 1,5 миллионов человек.

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Keystone-SDA
Замок Турбийон (Tourbillon) слева и базилика Валер (Valère) справа в Сьоне (Sion), на заднем плане — Валезанские Альпы.
Замок Турбийон (Tourbillon) слева и базилика Валер (Valère) справа в Сьоне (Sion), на заднем плане — Валезанские Альпы. Olivier Maire
Замок и город Грюйер (Gruyères) в швейцарском кантоне Фрибур (Fribourg).
Замок и город Грюйер (Gruyères) в швейцарском кантоне Фрибур (Fribourg). Mauritius Images / Uwe Steffens
Замок Ромон (Château de Romont) в кантоне Фрибур. Он был построен около 1240 года.
Замок Ромон (Château de Romont) в кантоне Фрибур. Он был построен около 1240 года. (C) Yulan | Dreamstime.com
Замок Морж (Château de Morges) и пристань для яхт на Женевском озере.
Замок Морж (Château de Morges) и пристань для яхт на Женевском озере. Keystone / Olivier Maire
Замок Пранжан (Château de Prangins), в котором находится Швейцарский национальный исторический музей (Schweizer Nationalmuseum).
Замок Пранжан (Château de Prangins), в котором находится Швейцарский национальный исторический музей (Schweizer Nationalmuseum). Keystone / Gaetan Bally
Замок Вюфлан (Château de Vufflens) на берегу озера Невшатель (Lac de Neuchâtel) в кантоне Во (Vaud).
Замок Вюфлан (Château de Vufflens) на берегу озера Невшатель (Lac de Neuchâtel) в кантоне Во (Vaud). Keystone / Leandre Duggan
Замок Ивердон (Château d’Yverdon) на озере Невшатель.
Замок Ивердон (Château d’Yverdon) на озере Невшатель. Imagebroker.com
Шильонский замок (Château de Chillon) на Женевском озере (Вейто / Veytaux).
Шильонский замок (Château de Chillon) на Женевском озере (Вейто / Veytaux). Keystone / Laurent Darbellay

Этот показатель значительно превышает уровень 2023 года, когда число гостей составило 1,3 миллиона. В своем пресс-релизе Швейцарская Ассоциация замков (Verband Schweizer Schlösser) также отметила, что одному из любителей средневековой архитектуры удалось даже посетить все 30 замков всего за несколько месяцев.

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Таким образом, он стал первым победителем «Тропы к швейцарским замкам» (Wanderungen zu Schlössern) — нового туристического маршрута, недавно запущенного ассоциацией. Юбилейный, 10-й День швейцарских замков состоится 5 октября 2025 года.

Центральной темой мероприятий станет искусство ремесленников прошлого. Среди наиболее известных и посещаемых швейцарских замков, принимающих участие в проекте — Шильонский замок, а также замки в городах Ленцбург, Тун и Грюйер.

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