Швейцарцы всё чаще получают лицензии на оружие

Число разрешений на приобретение оружия в последние годы значительно увеличилось. Keystone / Christian Beutler

Швейцарцы всё чаще получают лицензии на приобретение легкого стрелкового оружия. Что стоит за этим трендом — просто спортивный интерес, изменения в законодательстве или чувство неуверенности в будущем?

Адриан Лемменмайер (Adrian Lemmenmeier), телеканал SRF / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках Deutsch de Mehr Waffenscheine in der Schweiz: Warum Private immer mehr aufrüsten Оригинал Читать далее Mehr Waffenscheine in der Schweiz: Warum Private immer mehr aufrüsten

Français fr Permis de port d’armes en hausse en Suisse: pourquoi les particuliers s’arment de plus en plus? Читать далее Permis de port d’armes en hausse en Suisse: pourquoi les particuliers s’arment de plus en plus?

Хебу Дусс (Hebu Duss) вставляет патроны в барабан револьвера, поправляет защитные наушники, целится и нажимает на спуск. «Во время стрельбы я могу полностью отключиться, — рассказывает 57-летний Хебу. — Дыхание должно быть ровным, нужно быть абсолютно сосредоточенным. Для меня это сродни занятиям йогой».

Хебу Дусс — коллекционер оружия. «Стреляющие железки», особенно оружие времён Дикого Запада, завораживали его с раннего детства. Герои комиксов с револьверами на поясе производили на него огромное впечатление. «Но я не связываю оружие прежде всего с убийствами, — говорит Хебу. — Меня интересует история этих технических устройств. При этом они, конечно, являются неотъемлемой частью героического мира вестерна».

В последние годы и он и его сын Юлиан отмечают усилившийся в Швейцарии интерес к стрелковому спорту. «Даже в моём ближайшем окружении я отмечаю, что спортивной стрельбой интересуются всё больше людей, — говорит Юлиан. — И поскольку они знают, что я имею дело с оружием, то они все чаще обращаются ко мне, и я рассказываю им, как следует правильно обращаться с ним». То же самое говорят и цифры.

Как показывают данные по 21 кантону, в Швейцарии в 2024 году было выдано примерно в полтора раза больше разрешений на приобретение оружия (как обычных разрешений на покупку оружия — Erwerbsscheine, так и специальных разрешений — Sonderbewilligungen), чем ещё 10 лет назад. Один такой разрешительный документ позволяет в течение полугода приобрести до трёх единиц ЛСО. Чем именно вызван этот интерес, тем более что покупка оружия в Швейцарии не требует указания причин?

Чувство неуверенности в завтрашнем дне

Сказать сложно. Часто в качестве объяснения называют нестабильную мировую ситуацию — войну России против Украины и конфликт в Газе. Эксперты действительно исходят из того, что чувство неуверенности в завтрашнем дне может в каком-то смысле способствовать решению купить себе оружие. Участники традиционного Федерального (общенационального) стрелкового фестиваля (Eidgenössisches Feldschiessen) в городе Таферс (Tafers, кантон Фрибур) говорят примерно то же самое.

«Я знаю людей, которые говорят: теперь я тоже куплю себе пистолет, — рассказывает один из участников, — прежде всего из-за тревоги, вызванной войной». Однако увеличение числа выданных разрешений на приобретение оружия объясняется ещё и другими причинами. Так, в Швейцарии изменилась сама природа стрелкового спорта. Сегодня на стрельбищах, созданных по американскому образцу, можно заниматься стрельбой, даже не вступая в стрелковый клуб.

Таким образом, на рынке появилось новое предложение для самой широкой публики. Наконец, стрельба — когда-то исключительно мужская сфера — становится всё более популярной среди женщин и девушек. Швейцарская федерация стрелкового спорта (Schweizer Schiessportverband) фиксирует за последние годы особенно заметное увеличение числа именно стрелков-женщин.

Швейцария — страна оружия

Призывная армия и наличие давних исторических стрелковых традиций ведут к тому, что на руках у частных лиц находится значительное количество единиц легкого стрелкового оружия. Однако вследствие реформ в армии и по причине изменения норм и правил хранения оружия за последнее десятилетие этот показатель заметно сократился. По оценке организации Small Arms Survey, базирующейся в Женеве при авторитетном Институте международных исследований (Graduate Institute, IHEID) и специализирующейся на глобальном мониторинге ситуации в области легкого стрелкового оружия, в 2011 году в Швейцарии приходилось 46 единиц оружия на 100 жителей, а к 2018 году этот показатель снизился до 27.

Таким образом, Швейцария в мировом рейтинге распространённости оружия в обществе опустилась с 3-го на 16-е место. По сравнению с другими странами, особенно с Соединёнными Штатами, уровень насилия с применением огнестрельного оружия в Швейцарии остаётся низким, даже несмотря на относительно высокую степень насыщенности социума оружием. Как показало недавно опубликованное исследование, важную роль здесь в данном случае играют ужесточение законодательных условий, высокая культура владения ЛСО (право иметь оружие входит в швейцарскую «триаду республиканских ценностей»: налогоплательщик, избиратель, защитник) и высокий уровень благосостояния общества.

Полиция поэтому не видит серьёзных оснований для тревоги в связи с ростом числа выдаваемых разрешений на приобретение оружия, хотя в последние годы несколько увеличилось количество конфискаций ЛСО. Об этом телеканалу SRF говорит Мило Фрай, пресс-секретарь кантонального ведомства полиции кантона Санкт-Галлен. «В сравнении с другими видами правонарушений количество преступлений с применением огнестрельного оружия в стране чрезвычайно мало, — подчёркивает он. — Куда больше нас беспокоят другие вопросы, например большое количество ножей, находящихся сейчас в обращении».

