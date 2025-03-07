Пять символов-талисманов, вошедших в историю

Это – официальный талисман ESC-2025, европейского конкурса песни, который в 2025 году пройдет в Швейцарии. Вам нравится? Keystone / Georgios Kefalas

Будь то спортивные соревнования, товар, услуга или напиток: символические талисманы — это верные спутники любого маркетингового проекта. Они вызывают (или должны по идее вызывать) позитивные эмоции, создавая для сотен разных людей единое ощущение сопричастности к чему-то значимому. И у каждого такого персонажа своя уникальная история.

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На днях в Швейцарии был представлен официальный талисман ESC-2025, европейского конкурса песни, который в этом году пройдет в Швейцарии. В нашем обзоре мы представили пять ярких талисманов, вошедших в историю. Каждый из них выделяется своей особой, мягко говоря, нестандартной внешностью.

«Шусс» — первый неофициальный талисман Олимпийских игр

«Шусс» — первый неофициальный талисман Олимпийских игр. IOC

В 1968 году для зимних Олимпийских игр в Гренобле (Франция) был создан талисман по имени «Шусс» — маленькая фигурка (кто это?), вроде бы стоящая на лыжах. У дизайнеров было совсем немного времени, они его слепили буквально из того, что было, тем не менее он быстро стал весьма узнаваемым символом. «Шусс» был неофициальным талисманом, тем не менее он стал первым олипийским символом, массово увековеченным на брелоках, значках, магнитах для холодильников, на часах и даже в виде надувных кукол.

«Сноули» — помощник лыжного инструктора

«Сноули» — помощник лыжного инструктора. Keystone/Fabrice Coffrini

Каждый, кто бывал на горнолыжных курортах, особенно с детьми, мог столкнуться со «Сноули». Этот талисман олицетворяет собой швейцарские горнолыжные школы и является привычным персонажем на всех горных трассах страны. Внешне «Сноули» напоминает кролика, но на самом деле никто не знает, кто это! Так или иначе, данное гибридное существо было создано, с тем чтобы прежде всего увлекать и развлекать юных лыжников.

Придумал его уже четверть века назад Мауро Террибилини (Mauro Terribilini) из кантона, бывший руководитель образовательного отдела швейцарского объединения Swiss Snow Sports. Вообще-то он получил заказ на создание талисмана для горнолыжных школ в регионе Уислер (Канада). Произошло это во время визита туда швейцарской делегации. Уже на обратном пути он начал рисовать первые эскизы. Итог – перед вами. Сам его автор до сих пор удивляется, как «такое» продолжает веселить и вдохновлять детей. Незадолго до пандемии талисман даже экспортировали в Китай, где швейцарцы традиционно готовят местных инструкторов по детскому лыжному спорту.

«Кули» — танцующая корова

«Кули» — танцующая корова. Keystone/Steffen Schmidt

Корова «Кули» была создана к чемпионату мира по хоккею 2009 года. Имя талисмана выбрали по итогам голосования, участие в котором приняли почти три тысячи хоккейных болельщиков. Со временем эта корова, произведенная канадской компанией, завоевала сердца фанатов, став неофициальным символом швейцарского спорта.

Корову «Кули» можно было увидеть на таких крупных спортивных мероприятиях, как чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2014 года и на турнире Weltklasse Zürich. Во время ежегодного бернского бегового «Гран-при» она подбадривает спортсменов, участвуя в благотворительных проектах. В частности, она поддерживает детскую организацию Petite Suisse, что и сделало её известной за пределами спорта.

«Люче» — первый талисман Ватикана

«Люче» — первый талисман Ватикана. Imago/Abaca Press

Талисманы давно стали неотъемлемой частью Олимпийских игр и крупных футбольных турниров. Но в 2025 году Ватикан тоже впервые в истории представил городу и миру к началу очередного Юбилейного года фигурку «Люче» (итал. Luce — свет), официальный символ Католической церкви. «Люче» получился с большими голубыми глазами, синими волосами, жёлтым плащом и зелёными ботинками. Созданный в стиле манга, он призван привлечь внимание молодёжи и сделать участие в мероприятиях Юбилейного года более привлекательным для молодых поколений.

«Кноррли» — весёлый горный дух

«Кноррли» — весёлый горный дух. Keystone

Многие талисманы играют роль «лица» рекламных кампаний, помогая компаниям продвигать свои бренды. Такие персонажи, как «Мистер Мишлен» и Tony the Tiger стали узнаваемыми по всему миру. В Швейцарии постарались создать нечто похожее и получился Кноррли (Knorrli).

Он родился в 1948 году в качестве рекламного персонажа со слоганом De Knorrli bin i – Knorr Suppe bring i («Я Кноррли — я вам супа налью от фирмы «Кнорр»). В Швейцарии он быстро стал повсеместно узнаваемым героем, оставаясь таковым вот уже несколько десятилетий.

А вот еще несколько членов «Клуба знаменитых талисманов»:

предыдущий следующий Пеле и Диего Марадона: 10 июня 1987 года на стадионе Hardturm в Цюрихе Пеле был награждён медалью ФИФА за заслуги перед футболом, а Диего Марадона, капитан сборной Аргентины, получил в подарок талисман чемпионата мира 1990 года в Италии. Keystone/STR «Трикс» и «Фликс». Эти близнецы-телепузики стали официальными талисманами UEFA Euro 2008. Keystone/Walter Bieri «Маддли» — талисман чемпионата Европы по футболу среди женщин 2025 года. Сенбернар-щенок «Маддли» стал символом женского футбольного мирового турнира, который пройдет в Швейцарии. Keystone/Salvatore di Nolfi Тигр «Сухоранг». Этот белый тигр был талисманом зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее. Keystone/Javier Etxezarreta «Анифант». Этот слон стал символом чемпионата мира по лыжным видам спорта 1997 года в Сестриере (итал. Sestriere), альпийском посёлке в Италии недалеко от границы с Францией на высоте 2 035 м. Keystone Ну и конечно, как же обойтись без «Глоби». Это один из самых узнаваемых швейцарских персонажей. Изначально он был создан в 1932 году в качестве рекламного талисмана сети универмагов Globus, с тем чтобы привлечь внимание детей. Keystone/Lukas Lehmann Картина 1

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