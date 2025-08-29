В Швейцарии нашли сокровища бронзового века

Кантональная археологическая служба Люцерна (Kantonsarchäologie Luzern) обнаружила в кургане в районе Сантенберг (Santenberg, коммуна Дагмерзеллен, кантон Люцерн, LU) редкие захоронения и погребальный инвентарьВнешняя ссылка возрастом более 2000 лет.
Среди находок — бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина. Археологи исследовали два погребения с трупоположениемВнешняя ссылка и следы трёх обрядов кремации. Они датируются серединой бронзового века (около 1500 года до н. э.), а самое позднее — началом железного века (около 650 года до н. э.).
Как подчёркивают специалисты, захоронения такого периода в Швейцарии «крайне редки», а обнаруженный курган имеет «большое научное значение», так как он сохранился почти в нетронутом виде и может быть изучен современными методами. Сейчас продолжается анализ металлических предметов и костных останков.
Читайте также:
Показать больше
Показать больше
История
Швейцария – лаборатория передовых археологических методов
Этот контент был опубликован на
Швейцарская Конфедерация находится на передовых рубежах развития и внедрения новейших методов археологических полевых исследований.
Если сохранность костей окажется достаточной, учёные смогут определить возраст, рост и даже родственные связи захоронённых. Генетические исследования могут дать новые сведения об их происхождении, болезнях и внешности. Курган находится в лесном массиве Грундвальд (Grundwald) на Сантенберге, рядом с деревней Букс (Buchs, Dagmersellen).
Урочище было известно археологам ещё с 1990-х годов. Новые раскопки начались после проверки состояния памятника в начале 2025 года, когда были зафиксированы «следы незаконных грабительских раскопок». Нелегальный поиск с металлоискателями, подчеркнули археологи, представляет «угрозу археологическому наследию Швейцарии».
Показать больше
Показать больше
Культура
Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.