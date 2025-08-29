The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Культура

В Швейцарии нашли сокровища бронзового века

Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина.
Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина. Keystone-SDA

Кантональная археологическая служба Люцерна (Kantonsarchäologie Luzern) обнаружила в кургане в районе Сантенберг (Santenberg, коммуна Дагмерзеллен, кантон Люцерн, LU) редкие захоронения и погребальный инвентарьВнешняя ссылка возрастом более 2000 лет.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Среди находок — бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина. Археологи исследовали два погребения с трупоположениемВнешняя ссылка и следы трёх обрядов кремации. Они датируются серединой бронзового века (около 1500 года до н. э.), а самое позднее — началом железного века (около 650 года до н. э.).

Как подчёркивают специалисты, захоронения такого периода в Швейцарии «крайне редки», а обнаруженный курган имеет «большое научное значение», так как он сохранился почти в нетронутом виде и может быть изучен современными методами. Сейчас продолжается анализ металлических предметов и костных останков.

Раньше на этом месте был замок. Кантон Берн, регион Эмменталь, Швейцария.

Показать больше

История

Швейцария – лаборатория передовых археологических методов

Этот контент был опубликован на Швейцарская Конфедерация находится на передовых рубежах развития и внедрения новейших методов археологических полевых исследований.

Читать далее Швейцария – лаборатория передовых археологических методов

Если сохранность костей окажется достаточной, учёные смогут определить возраст, рост и даже родственные связи захоронённых. Генетические исследования могут дать новые сведения об их происхождении, болезнях и внешности. Курган находится в лесном массиве Грундвальд (Grundwald) на Сантенберге, рядом с деревней Букс (Buchs, Dagmersellen).

Урочище было известно археологам ещё с 1990-х годов. Новые раскопки начались после проверки состояния памятника в начале 2025 года, когда были зафиксированы «следы незаконных грабительских раскопок». Нелегальный поиск с металлоискателями, подчеркнули археологи, представляет «угрозу археологическому наследию Швейцарии».

Показать больше
Новости

Те, кто не живет в городе Прунтру, кантон Юра, скорее всего, не смогут посещать местный открытый бассейн до конца сезона в сентябре.

Показать больше

В Прунтру продлят запрет иностранцам пользоваться бассейном

Этот контент был опубликован на Те, кто не живет в городе Прунтру, кантон Юра, скорее всего, не смогут посещать местный открытый бассейн до конца сезона в сентябре.

Читать далее В Прунтру продлят запрет иностранцам пользоваться бассейном
Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест.

Показать больше

Рабочее место

Бумажный комбинат Perlen Papier сокращает 65 рабочих мест

Этот контент был опубликован на Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест.

Читать далее Бумажный комбинат Perlen Papier сокращает 65 рабочих мест
Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности.

Показать больше

Orell Füssli увеличивает продажи книг, несмотря на спад спроса

Этот контент был опубликован на Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности.

Читать далее Orell Füssli увеличивает продажи книг, несмотря на спад спроса
В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом.

Показать больше

Рабочее место

Удалённая работа в Швейцарии бьёт рекорды

Этот контент был опубликован на В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом.

Читать далее Удалённая работа в Швейцарии бьёт рекорды
Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

Показать больше

История

Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»

Этот контент был опубликован на Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

Читать далее Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»
Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным американского журнала Forbes, обладает состоянием свыше миллиарда долларов.

Показать больше

Роджер Федерер стал миллиардером по версии Forbes

Этот контент был опубликован на Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным американского журнала Forbes, обладает состоянием свыше миллиарда долларов.

Читать далее Роджер Федерер стал миллиардером по версии Forbes
Из-за новых таможенных требований «Почта Швейцарии» приостанавливает доставку посылок в США. Что это значит для клиентов?

Показать больше

Торговая политика

Швейцарская почта не шлет больше посылки в США

Этот контент был опубликован на Из-за новых таможенных требований «Почта Швейцарии» приостанавливает доставку посылок в США. Что это значит для клиентов?

Читать далее Швейцарская почта не шлет больше посылки в США
Типично «женские» и «мужские» профессии в Швейцарии по-прежнему существуют —новое исследование показало, в чем причина.

Показать больше

Рабочее место

Почему женщины и мужчины выбирают разные профессии

Этот контент был опубликован на Типично «женские» и «мужские» профессии в Швейцарии по-прежнему существуют —новое исследование показало, в чем причина.

Читать далее Почему женщины и мужчины выбирают разные профессии
Уже в воскресенье около ста молодых людей в масках собрались на улице и подожгли, в частности, несколько мусорных баков.

Показать больше

В Лозанне второй вечер подряд происходят беспорядки

Этот контент был опубликован на Уже в воскресенье около ста молодых людей в масках собрались на улице и подожгли, в частности, несколько мусорных баков.

Читать далее В Лозанне второй вечер подряд происходят беспорядки
Швейцарские клиники призывают ускорить процесс признания иностранных меддипломов: власти в Берне обещают исправиться.

Показать больше

Системы здравоохранения

Берн обещает быстрее признавать иностранные меддипломы

Этот контент был опубликован на Швейцарские клиники призывают ускорить процесс признания иностранных меддипломов: власти в Берне обещают исправиться.

Читать далее Берн обещает быстрее признавать иностранные меддипломы

В Швейцарии увеличилась численность охраняемых исторических памятников. В 2022 году их стало уже на 21% больше, чем в 2016 году.

Показать больше

В Швейцарии увеличилось число памятников истории

Этот контент был опубликован на В 2022 году их стало уже на 21% больше, чем в 2016 году. Об этом на днях сообщило Федеральное Ведомство статистики Швейцарии (BfS).

Читать далее В Швейцарии увеличилось число памятников истории
Рабочие устанавливают традиционный букет цветов, знаменующий собой окончание реконструкции внешнего каркаса здания собора Нотр-Дам в Париже в пятницу, 12 января 2024 года.

Показать больше

Швейцарский мастер и его участие в реконструкции собора Нотр-Дам

Этот контент был опубликован на Готье Корба (Gauthier Corbat), владелец швейцарской лесопилки, свое участие в реконструкции Собора Нотр-Дам рассматривает не только как профессиональную задачу.

Читать далее Швейцарский мастер и его участие в реконструкции собора Нотр-Дам
Иоганнес Шис из Херизау (кантон Аппенцелль-внешний), александрийский паша.

Показать больше

Мой прадедушка — мумия, Или история швейцарского паши в Египте

Этот контент был опубликован на В каждой семье свои тайны. У нашего сегодняшнего героя это предок, который превратился в… мумию.

Читать далее Мой прадедушка — мумия, Или история швейцарского паши в Египте
Золотой бюст Марка Аврелия — самый ценный артефакт в истории швейцарской археологии.

Показать больше

Тайна золотого бюста императора Марка Аврелия

Этот контент был опубликован на А может быть моделью для этого бюста послужил вовсе не знаменитый философ на троне? Недавно в Швейцарии появилась на этот счет новая теория.

Читать далее Тайна золотого бюста императора Марка Аврелия
Романо Агола хорошо знаком с миром археологии и с таким гаджетом как металлоискатель.

Показать больше

Как швейцарский археолог-любитель помог найти римский военный лагерь

Этот контент был опубликован на Это была воистину сенсационная научная находка, а сделать ее помог энтузиаст археологии, виртуоз с металлоискателем в руках.

Читать далее Как швейцарский археолог-любитель помог найти римский военный лагерь

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR