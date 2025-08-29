В Швейцарии нашли сокровища бронзового века

Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина. Keystone-SDA

Кантональная археологическая служба Люцерна (Kantonsarchäologie Luzern) обнаружила в кургане в районе Сантенберг (Santenberg, коммуна Дагмерзеллен, кантон Люцерн, LU) редкие захоронения и погребальный инвентарь Внешняя ссылка возрастом более 2000 лет.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Среди находок — бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина. Археологи исследовали два погребения с трупоположениемВнешняя ссылка и следы трёх обрядов кремации. Они датируются серединой бронзового века (около 1500 года до н. э.), а самое позднее — началом железного века (около 650 года до н. э.).

Как подчёркивают специалисты, захоронения такого периода в Швейцарии «крайне редки», а обнаруженный курган имеет «большое научное значение», так как он сохранился почти в нетронутом виде и может быть изучен современными методами. Сейчас продолжается анализ металлических предметов и костных останков.

Если сохранность костей окажется достаточной, учёные смогут определить возраст, рост и даже родственные связи захоронённых. Генетические исследования могут дать новые сведения об их происхождении, болезнях и внешности. Курган находится в лесном массиве Грундвальд (Grundwald) на Сантенберге, рядом с деревней Букс (Buchs, Dagmersellen).

Урочище было известно археологам ещё с 1990-х годов. Новые раскопки начались после проверки состояния памятника в начале 2025 года, когда были зафиксированы «следы незаконных грабительских раскопок». Нелегальный поиск с металлоискателями, подчеркнули археологи, представляет «угрозу археологическому наследию Швейцарии».

