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«Золотой Леопард» отправится из Локарно в Литву

«Золотой Леопард» за лучший фильм получила лента Akiplėša (Toxic) Сауле Блиювайте (Saule Bliuvaite) из Литвы.
«Золотой Леопард» за лучший фильм получила лента Akiplėša (Toxic) Сауле Блиювайте (Saule Bliuvaite) из Литвы. Keystone / Jean-Christophe Bott

Победителем международного конкурса кинофестиваля в Локарно стал фильм Akiplėša (Toxic) из Литвы. Художественный фильм Сауле Блиувайте (Saule Bliuvaite) отражает унылую жизнь девушек в некоем промышленном городе, от которой главные героини хотят сбежать, надеясь преуспеть в жизни на поприще модельного бизнеса.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В центре ленты находятся подруги Мария и Кристина, истязающие себя и других с целью оставаться стройными и иметь шанс начать новую жизнь в качестве моделей.

Пользуясь острыми и холодными цветами, представительница Литвы фиксирует на экране одиночество двух 13-летних подростков, сумев создать подлинные образы, наполненные настоящей жизнью.

Всего на «Золотого леопарда» в международном конкурсе фестиваля в Локарно претендовали 17 картин, но почти все главные награды фестиваля были присуждены фильмам режиссеров-женщин.

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В частности, вторая по значимости награда фестиваля, «Специальная премия жюри», также досталась молодой женщине-режиссеру Курдвин Аюб (Kurdwin Ayub), родившейся в Ираке в 1990 году и сейчас живущей в Австрии. Её наградили за фильм «Луна».

В конкурсе участвовали и швейцарские фильмы, например португальско-швейцарско-французская дебютная лента Fogo do vento португальской режиссера Марты Матеус (Marta Mateus). Продюсером ленты стал Фабрис Араньо (Fabrice Aragno), более 20 лет сотрудничавший с великим швейцарским режиссером Жан-Люком Годаром.

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Швейцарская актриса Сабина Тимотео (Sabine Timoteo) засветилась в фильме «Трансамазония» (Transamazonia) представительницы Германии Пиа Марэ (Pia Marais). Единственным швейцарским участником международного конкурса был фильм «Воробей в дымоходе» (Der Spatz im Kamin) братьев Цюрхер.

Все награды Локарно-2024

«Золотой Леопард» за лучший фильм: «Akiplėša (Toxic)» Сауле Блиувайте (Saule Bliuvaite), Литва;

Специальная премия жюри: «Луна» (Mond) Курдвин Аюб (Kurdwin Ayub), Австрия;

«Леопард» за лучшую режиссуру: Лауринас Барейса (Laurynas Bareisa) за фильм Seses (Drowning Dry), Литва/Латвия;

«Леопард» за лучшую актерскую игру: Гельмине Глемзайте, Агне Кактайте, Гедрюс Киля, Паулюс Маркевичюс (Gelmine Glemzaite, Agne Kaktaite, Giedrius Kiela, Paulius Markevicius) за фильм Seses (Drowning Dry) Лауринаса Барейсы (Laurynas Bareisa), Литва/Латвия;

«Леопард» за лучшую актерскую игру: Ким Минхи (Kim Minhee) за фильм Suyoocheon (By the Stream) Хон Сан Су (Hong Sangsoo), Южная Корея;

Почетное упоминание: фильмы «Qing chun (ku)» («Youth (Hard Times)») Ван Бинга (Wang Bing), Франция/Люксембург/Нидерланды, и Salve Maria, реж. Мар Колл (Mar Coll), Испания;

Премия за лучший дебютный фильм: «Akiplėša (Toxic)» Сауле Блиувайте (Saule Bliuvaite), Литва.

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