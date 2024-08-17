«Золотой Леопард» отправится из Локарно в Литву

«Золотой Леопард» за лучший фильм получила лента Akiplėša (Toxic) Сауле Блиювайте (Saule Bliuvaite) из Литвы. Keystone / Jean-Christophe Bott

Победителем международного конкурса кинофестиваля в Локарно стал фильм Akiplėša (Toxic) из Литвы. Художественный фильм Сауле Блиувайте (Saule Bliuvaite) отражает унылую жизнь девушек в некоем промышленном городе, от которой главные героини хотят сбежать, надеясь преуспеть в жизни на поприще модельного бизнеса.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В центре ленты находятся подруги Мария и Кристина, истязающие себя и других с целью оставаться стройными и иметь шанс начать новую жизнь в качестве моделей.

Пользуясь острыми и холодными цветами, представительница Литвы фиксирует на экране одиночество двух 13-летних подростков, сумев создать подлинные образы, наполненные настоящей жизнью.

Всего на «Золотого леопарда» в международном конкурсе фестиваля в Локарно претендовали 17 картин, но почти все главные награды фестиваля были присуждены фильмам режиссеров-женщин.

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В частности, вторая по значимости награда фестиваля, «Специальная премия жюри», также досталась молодой женщине-режиссеру Курдвин Аюб (Kurdwin Ayub), родившейся в Ираке в 1990 году и сейчас живущей в Австрии. Её наградили за фильм «Луна».

В конкурсе участвовали и швейцарские фильмы, например португальско-швейцарско-французская дебютная лента Fogo do vento португальской режиссера Марты Матеус (Marta Mateus). Продюсером ленты стал Фабрис Араньо (Fabrice Aragno), более 20 лет сотрудничавший с великим швейцарским режиссером Жан-Люком Годаром.

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Швейцарская актриса Сабина Тимотео (Sabine Timoteo) засветилась в фильме «Трансамазония» (Transamazonia) представительницы Германии Пиа Марэ (Pia Marais). Единственным швейцарским участником международного конкурса был фильм «Воробей в дымоходе» (Der Spatz im Kamin) братьев Цюрхер.

Все награды Локарно-2024

«Золотой Леопард» за лучший фильм: «Akiplėša (Toxic)» Сауле Блиувайте (Saule Bliuvaite), Литва;

Специальная премия жюри: «Луна» (Mond) Курдвин Аюб (Kurdwin Ayub), Австрия;

«Леопард» за лучшую режиссуру: Лауринас Барейса (Laurynas Bareisa) за фильм Seses (Drowning Dry), Литва/Латвия;

«Леопард» за лучшую актерскую игру: Гельмине Глемзайте, Агне Кактайте, Гедрюс Киля, Паулюс Маркевичюс (Gelmine Glemzaite, Agne Kaktaite, Giedrius Kiela, Paulius Markevicius) за фильм Seses (Drowning Dry) Лауринаса Барейсы (Laurynas Bareisa), Литва/Латвия;

«Леопард» за лучшую актерскую игру: Ким Минхи (Kim Minhee) за фильм Suyoocheon (By the Stream) Хон Сан Су (Hong Sangsoo), Южная Корея;

Почетное упоминание: фильмы «Qing chun (ku)» («Youth (Hard Times)») Ван Бинга (Wang Bing), Франция/Люксембург/Нидерланды, и Salve Maria, реж. Мар Колл (Mar Coll), Испания;

Премия за лучший дебютный фильм: «Akiplėša (Toxic)» Сауле Блиувайте (Saule Bliuvaite), Литва.

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