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Швейцария выступит на «Евровидении» с композицией Voyage

Исполнит её Зое Ме (Zoë Më), певица из Фрибура. Она официально представляет Швейцарию на конкурсе «Евровидение-2025».
Исполнит её Зое Ме (Zoë Më), певица из Фрибура. Она официально представляет Швейцарию на конкурсе «Евровидение-2025». Keystone / Ennio Leanza

Швейцария выступит на «Евровидении-2025» с композицией Voyage. Исполнит её Зое Ме (Zoë Më), певица из Фрибура. Она официально представляет Швейцарию на песенном конкурсе, который состоится в Базеле — городе, где артистка родилась. Её композиция призывает к взаимопониманию и состраданию.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Об её участии в конкурсе стало известно ещё на прошлой неделе, а теперь известна и сама композиция, с которой Зое Ме выступит в мае 2025 года на конкурсе. Своей балладой Voyage она хочет донести до слушателей послание о необходимости большей человечности и сострадания.

В припеве композиции звучат слова на французском языке: Les fleurs sont plus belles quand tu les arroses («Цветы становятся прекраснее, если их поливать, (а не срезать)»). По словам исполнительницы (24 года), люди подобны цветам. «Если мы будем относиться друг к другу с уважением, то сможем однажды стать лучшей версией самих себя».

Внешний контент

Творческий псевдоним Зое Алины Кресслер (Zoë Alina Kressler) имеет глубокое символическое значение: «Zoë» (Ζωή) в переводе с греческого означает «жизнь», а «Me» (目) на японском языке означает «глаз». Этим артистка подчёркивает, что она внимательно присматривается к разным сторонам жизни и отражает свои наблюдения в творчестве.

Композиция на французском

«Песня „Voyage“ и мой призыв к состраданию — это ответ на травлю и негатив, которые распространены, например, в социальных сетях, — заявляет Зое Ме. —Мне было особенно важно донести это послание именно с такой масштабной сцены, как конкурс „Евровидение“». В своих песнях Зое Ме обычно любит чередовать немецкий и французский языки, объединяя их в одной песне или даже в одном предложении.

Таким образом она преодолевает языковые и культурные границы между разными регионами Швейцарии. Эта творческая манера сформировалась благодаря тому, что певица родилась в немецкоязычном Базеле, некоторое время жила в Германии, а затем переехала во франкоязычный Фрибур.

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Однако в песне Voyage исполнительница сознательно решила использовать только французский язык. По её словам, именно это решение показалось ей самым правильным. Таким образом, впервые с 2021 года, когда группа Gjon’s Tears исполнила песню Tout l’univers, Швейцарию на конкурсе снова представит композиция на одном из четырёх национальных языков страны.

А как выбирали песню? Все желающие могли подать свои песни-заявки для участия от Швейцарии на конкурсе «Евровидение-2025». Песня была выбрана по итогам многоступенчатого отбора, в ходе которого учитывались мнения международной аудитории и профессионального жюри. Как и в финале «Евровидения», голоса публики и жюри учитывались в равных долях — по 50 процентов.

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