Швейцария выступит на «Евровидении» с композицией Voyage
Швейцария выступит на «Евровидении-2025» с композицией Voyage. Исполнит её Зое Ме (Zoë Më), певица из Фрибура. Она официально представляет Швейцарию на песенном конкурсе, который состоится в Базеле — городе, где артистка родилась. Её композиция призывает к взаимопониманию и состраданию.
Показать больше
Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю
Об её участии в конкурсе стало известно ещё на прошлой неделе, а теперь известна и сама композиция, с которой Зое Ме выступит в мае 2025 года на конкурсе. Своей балладой Voyage она хочет донести до слушателей послание о необходимости большей человечности и сострадания.
В припеве композиции звучат слова на французском языке: Les fleurs sont plus belles quand tu les arroses («Цветы становятся прекраснее, если их поливать, (а не срезать)»). По словам исполнительницы (24 года), люди подобны цветам. «Если мы будем относиться друг к другу с уважением, то сможем однажды стать лучшей версией самих себя».
Творческий псевдоним Зое Алины Кресслер (Zoë Alina Kressler) имеет глубокое символическое значение: «Zoë» (Ζωή) в переводе с греческого означает «жизнь», а «Me» (目) на японском языке означает «глаз». Этим артистка подчёркивает, что она внимательно присматривается к разным сторонам жизни и отражает свои наблюдения в творчестве.
Композиция на французском
«Песня „Voyage“ и мой призыв к состраданию — это ответ на травлю и негатив, которые распространены, например, в социальных сетях, — заявляет Зое Ме. —Мне было особенно важно донести это послание именно с такой масштабной сцены, как конкурс „Евровидение“». В своих песнях Зое Ме обычно любит чередовать немецкий и французский языки, объединяя их в одной песне или даже в одном предложении.
Таким образом она преодолевает языковые и культурные границы между разными регионами Швейцарии. Эта творческая манера сформировалась благодаря тому, что певица родилась в немецкоязычном Базеле, некоторое время жила в Германии, а затем переехала во франкоязычный Фрибур.
Показать больше
Зое Ми представит Швейцарию на «Евровидении»
Однако в песне Voyage исполнительница сознательно решила использовать только французский язык. По её словам, именно это решение показалось ей самым правильным. Таким образом, впервые с 2021 года, когда группа Gjon’s Tears исполнила песню Tout l’univers, Швейцарию на конкурсе снова представит композиция на одном из четырёх национальных языков страны.
А как выбирали песню? Все желающие могли подать свои песни-заявки для участия от Швейцарии на конкурсе «Евровидение-2025». Песня была выбрана по итогам многоступенчатого отбора, в ходе которого учитывались мнения международной аудитории и профессионального жюри. Как и в финале «Евровидения», голоса публики и жюри учитывались в равных долях — по 50 процентов.
Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Читайте также:
Показать больше
Пять символов-талисманов, вошедших в историю
Показать больше
Ведущей «Евровидения-2025» в Базеле станет Мишель Хунцикер
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.