Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 7:00

В возрастной группе 70-74 лет в Швейцарии насчитывается не менее 200 врачей общей практики.

(Keystone)

Каждому шестому врачу первичной медицинской помощи в Швейцарии более 65 лет, сообщает немецкоязычное еженедельное издание SonntagsZeitung со ссылкой на официальную статистику.

Кроме того, в некоторых кантонах каждый пятый семейный врач старше 65. По последним данным Швейцарской медицинской ассоциации (FMHВнешняя ссылка) и Федерального ведомства статистики, число врачей общей практики, работающих в возрасте 65 лет и старше, с 2011 по 2018 год неуклонно росло: в 2011 году врачей в пенсионном возрасте в стране было 715, тогда как в 2018-м - уже 1003.

Данные также показывают, что в Швейцарии работают по крайней мере 200 врачей общей практики в возрастной группе 70-74 лет и еще 50 их коллег, которые старше 75 лет.

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В течение следующего десятилетия Швейцария может потерять 4 000 семейных врачей в связи с выходом их на пенсию. При этом почти каждая вторая практика скорее всего закроется.



Первичная медицина играет огромную роль во всей структуре швейцарского здравоохранения. В стране примерно 90% всех заболеваний лечится на «домашнем» уровне, что позволяет экономить огромные средства за счет отсутствия необходимости по каждому реальному пустяку задействовать «тяжелую артиллерию» в лице дорогих врачей-специалистов.



ОДнако профессия домашнего врача утрачивает былую репутацию. Работы меньше не становится, однако ни материального, ни морального вознаграждения такие врачи, по их мнению, давно уже не получают.

Сегодня только 10% выпускников медвузов решают связать свою карьеру с «домашней» медициной. Все остальные предпочитают более престижную и материально более выгодную работу в частных специализированных практиках и клиниках. В этой сфере уже начинается процесс смены поколений, и многие выходящие на пенсию врачи просто не находят себе преемников из числа молодых коллег.

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Подготовила Надежда Капоне

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