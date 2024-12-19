Конференция по МГП на Ближнем Востоке пройдет в Швейцарии

Конференция по международному гуманитарному праву (МГП) на Ближнем Востоке пройдет в Швейцарии в марте 2025 года. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Конференция по международному гуманитарному праву (МГП) на Ближнем Востоке пройдет в Швейцарии в марте 2025 года, участие в ней примут все государства-участники Женевских конвенций. Саммит может оказать значительное влияние, в частности, на режим поставок вооружений в Израиль.

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Генеральная Ассамблея ООН выдала швейцарскому правительству (Федеральному совету) мандат на проведение конференции, посвященной международному гуманитарному праву на Ближнем Востоке. Что нужно знать об этой конференции? Ниже основные вопросы и ответы на них.

Почему ГА ООН обратилась с просьбой провести конференцию по Четвертой Женевской конвенции применительно к Ближнему Востоку именно к Швейцарии?

Швейцария является государством-депозитарием Женевских конвенций, то есть она хранит все оригиналы договорных документов. Она остается на службе у государств-подписантов и обязана занимать в конфликтах нейтральные позиции. Четыре Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ним устанавливают стандарты международного гуманитарного права (МГП) и обеспечивают защиту так называемых некомбатантов: гражданских лиц, медицинских работников, раненых, больных и военнопленных.

Женевские конвенции ратифицировали все 196 государств, подписавших их. Международное гуманитарное право распространяется и на все палестинские территории, поскольку международное сообщество считает, что они находятся под военной оккупацией. В июле прошлого 2023 года по просьбе Генеральной Ассамблеи ООН Международный суд ООН в ГаагеВнешняя ссылка (Cour internationale de Justice, CIJ / International Court of Justice, ICJ / МС ООН) вынес Консультативное заключениеВнешняя ссылка о том, что продолжающееся с 1967 года присутствие Израиля на палестинских территорияхВнешняя ссылка, включая Восточный Иерусалим, является незаконным и должно быть прекращено как можно скорее. В развитие этого заключения МС ООН Генеральная Ассамблея ООН в сентябре 2023 года приняла решение о созыве международной конференции по Четвертой Женевской конвенции, которая является основной конвенцией, обеспечивающей защиту гражданского населения.

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Страны, подписавшие Женевские конвенции, обязаны обеспечивать их соблюдение. Швейцарии было предложено созвать такую конференцию в течение шести месяцев. Израиль придерживается иной точки зрения. «Еврейский народ не является оккупантом на своей земле — ни в нашей вечной столице Иерусалиме, ни в унаследованных нами от предков Иудее и Самарии», — отметил Беньямин Нетаньяху в своем заявленииВнешняя ссылка, используя популярное в стране название Западного берега реки Иордан. «Ни одно полное лжи решение в Гааге не исказит эту историческую правду, и аналогичным образом не может быть оспорена законность израильских поселений во всех частях нашей родины», — подчеркнул израильский премьер.

Что такое Четвёртая Женевская конвенция?

Документ, принятый 12 августа 1949 года, он регулирует защиту гражданского населения во время войны. Этот международный договорВнешняя ссылка является частью системы Женевских конвенций, направленных на гуманизацию вооружённых конфликтов и защиту лиц, не участвующих или переставших участвовать в боевых действиях. Конвенция устанавливает правила защиты гражданского населения, запрещая убийства, пытки, жестокое обращение, незаконные депортации и взятие заложников. На оккупированных территориях оккупирующая сторона обязана обеспечивать порядок, защищать права населения и предотвращать массовые перемещения или депортации гражданских лиц.

Швейцария является государством-депозитарием Женевских конвенций, то есть она хранит все оригиналы договорных документов. Keystone Pool / Urs Flueeler

Конвенция гарантирует недискриминационную медицинскую помощь раненым и больным гражданским лицам, запрещает нападение на медицинские учреждения, транспорт и персонал. Она также устанавливает минимальные стандарты содержания для лиц, интернированных по причинам войны, гарантируя гуманное обращение, доступ к медицинской помощи и возможность связи с семьёй. Дополнительно запрещаются коллективные наказания и репрессии в отношении гражданского населения.

В 1977 году были приняты два дополнительных протокола к Женевским конвенциям, усиливающие защиту гражданских лиц в международных и немеждународных вооружённых конфликтах. Четвёртая Женевская конвенция остаётся одним из ключевых документов международного гуманитарного права, направленных на минимизацию страданий гражданского населения в условиях войны.

В сентябре 2024 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от Израиля вывести свои силы с оккупированных палестинских территорий. Швейцария при голосовании воздержалась. Почему?

Швейцария внесла свой вкладВнешняя ссылка в Консультационное заключениеВнешняя ссылка Международного суда ООН в Гааге и поддержала его. «Незаконность израильской оккупации палестинской территории, которая продолжается с 1967 года, теперь не вызывает сомнений. Она должна быть прекращена». Тем не менее в сентябре 2024 года Швейцария воздержалась при голосовании по резолюцииВнешняя ссылка, требующей от Израиля вывести свои Вооруженные силы с оккупированных палестинских территорий, обосновав свою позицию тем, что некоторые пункты резолюции выходят за рамки Консультативного заключения Международного суда ООН.

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Кроме того, как заявила Посол Швейцарии в ООН Паскаль Берисвиль, 12-месячный срок, в течение которого Израиль должен был бы прекратить оккупацию, был слишком коротким, и он не основывался на Консультативном заключении Международного суда ООН в Гааге. «Тем не менее, Швейцария сохраняет свою приверженность цели соблюдения международного гуманитарного права на оккупированных территорияхВнешняя ссылка. В качестве государства-депозитария Женевских конвенций Швейцария будет выполнять мандат, возложенный на нее данной резолюцией ГА ООН. И Конференция по международному гуманитарному праву на Ближнем Востоке пройдет в марте 2025 года в Женеве на уровне страновых послов при ООН».

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Какой статус в соответствии с положениями Четвертой Женевской конвенции имеют израильские поселения на палестинских территориях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как уже было упомянуто, отвергВнешняя ссылка Консультативное заключение Международного суда ООН в Гааге, однако многие эксперты по международному праву не считают его интерпретацию событий убедительной. «Если территории оккупированы, то и поселения незаконны», — указал порталу SWI swissinfo Марко Сассоли, эксперт в области международного права и почетный профессор Женевского университета. К территориям, удерживаемым Израилем с 1967 года в результате Шестидневной войны (сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты и Синайский полуостров, возвращённый под суверенитет Египта в 1982 году согласно Египетско-Израильскому мирному договору), Верховный суд Израиля применяет, в частности, такие законы, как «Иерусалим — столица Израиля» (1980) и «Закон о Голанских высотах» (1981). При этом израильские власти считают, что Западный берег реки Иордан и сектор Газа не являются «оккупированными», и положения Четвертой Женевской конвенции на них поэтому не распространяются. Израиль занимает восточную часть Иерусалима с 1967 года, в 1980 году он аннексировал ее, но СБ ООН объявил (резолюция за № 478) аннексию 1980 года недействительной.

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Конференция сторон, подписавших четвертую Женевскую конвенцию, проводится впервые?

Нет, в истории уже было три конференции на эту тему — в 1999, 2001 и 2014 году. На первых двух встречах государства-участники подтвердили, что Четвертая Женевская конвенция применяется ко всем территориям, которые международное сообщество считает оккупированными, включая Восточный Иерусалим. Конференция 2014 года была созвана после 50-дневной войны в секторе Газа. На ней была принята консенсусная декларация о том, что все негосударственные субъекты также должны соблюдать международное гуманитарное право, что строительство Израилем разделительных стен на территориях, считающихся международным сообществом оккупированными, является незаконным актом, и что гражданское население нуждается в защите. На новой конференции могут быть затронуты как эти, так и другие темы. «Учитывая Консультативное заключение Международного суда ООН, нет необходимости в том, чтобы конференция опять обсуждала израильские поселения на оккупированных территориях», — указал проф. Марко Сассоли в интервью SWI swissinfo.

Делегация Швейцарии на дипломатической конференции по пересмотру Женевских конвенций 12 августа 1949 года. Archives Cicr (Dr)

Каким может быть результат конференции?

Конференция может завершиться принятием совместной декларации государств-участников. Этот документ не будет иметь юридически обязательного решения, но он может дополнительно укрепить нормы международного гуманитарного права и обязанности государств-участников Четвертой Женевской конвенции. На предыдущих конференциях по Четвертой Женевской конвенции велись дебаты о содержании конвенции. По мнению проф. Марко Сассоли, учитывая решение Международного суда ООН, теперь возникает вопрос, захочет ли международное сообщество применить к Израилю санкции за несоблюдение им положений Четвертой Женевской конвенции на территориях, которые это сообщество считает оккупированными. «Речь идет и о том, что должны были бы сделать третьи государства, чтобы обеспечить соблюдение Конвенции на территориях, которые ими считаются оккупированными. Соответственно, вопрос о том, принимает ли Израиль реальное участие в конференции или нет, не столь и важен», — считает Марко Сассоли.

Наваф Салам (второй справа), председатель Международного суда (МС) в Гааге, председательствует на слушаниях в феврале 2024 года, посвященных «правовым последствиям израильской оккупации палестинских территорий». EPA/Robin van Lonkhuijsen

После Консультационного заключения Международного суда Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции от сентября 2024 призвала государства-члены не признавать законным присутствие Израиля на территориях, которые ГА ООН считает оккупированными. Это включает в себя отказ от импорта товаров из израильских поселений на этих территориях. Резолюция также призывает прекратить поставки вооружений Израилю в тех случаях, когда есть веские основания подозревать, что оно будет использовано на палестинских территориях. Это консультативное заключение Международного суда ООН не является юридически обязательным, но оно имеет определенный политический вес и моральный авторитет.

Русскоязычная версия материала подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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