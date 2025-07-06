Почему пять стран Европы снова делают ставку на мины?

Афганцы, потерявшие ноги из-за противопехотных мин, учатся пользоваться новыми протезами в Центре реабилитации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Кабуле. Афганистан, 2022 год. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия отказались от запрета противопехотных мин. Решение связано с угрозой со стороны России, тем самым эта угроза грозит уничтожить десятилетия усилий в области гуманитарного разоружения.

8 минут

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Напомним: 18 марта 2025 года министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши совместно заявилиВнешняя ссылка о выходеВнешняя ссылка своих стран из Оттавской конвенции — международного соглашения, запрещающего производство, применение, передачу и хранение противопехотных мин. С момента вступления договора в силу в 1997 году это был первый случай, когда сразу несколько стран официально вышли из соглашения. А уже 1 апреля о таком же шаге объявила и Финляндия, страна с огромной общей границей с Россией и недобрыми историческими воспоминаниями.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарское наследие Маннергейма: как финские и швейцарские военные учатся друг у друга Этот контент был опубликован на Традиции обмена опытом между ними были заложены Маннергеймом. Читать далее Швейцарское наследие Маннергейма: как финские и швейцарские военные учатся друг у друга

Почему эти страны выходят из Оттавской конвенции?

Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия — все члены НАТО и соседи России или же ее союзника Беларуси — объясняют своё решение угрозой со стороны Москвы. На фоне общего ухудшения ситуации с безопасностью в Европе, заявляют правительства этих стран, они не могут позволить себе отказаться от мин, которые считают важным элементом обороны и сдерживания вероятного противника на востоке.

В частности, прибалтийские страны и Польша назвали своё решение «чётким сигналом» о готовности использовать «все необходимые средства» для защиты. Этот шаг был сделан на фоне сомнений насчет гарантий безопасности Европы со стороны США. Президент Дональд Трамп уже неоднократно давал понять, что США не смогут в прежнем порядке защищать своих союзников по НАТО, если те не увеличат свои военные ассигнования.

Оттавскую конвенцию на данный момент подписали 165 из 193 государств-членов ООН. Среди стран, которые никогда не присоединялись к ней — Китай, Индия, Иран, Израиль, Пакистан, Россия и США. Россия активно использует противопехотные мины в ходе агрессии против Украины. По данным ООН, Украина сегодня является самой заминированной страной в мире. Правозащитники из организации Human Rights Watch также задокументировали случаи использования таких мин украинской армией.

Кто критикует это решение?

Выход пяти стран вызвал резкую критику со стороны правозащитных организаций и экспертов по международному праву. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил «серьёзную обеспокоенность», подчеркнув, что это решение подрывает систему защиты гражданского населения и может перечеркнуть два десятилетия усилий в области гуманитарного разоружения.

Показать больше

Показать больше Международная Женева Международная Женева – это целый мир. Подпишись на нашу рассылку и получи идеальный путеводитель по закоулкам дипломатии. Читать далее Международная Женева

Президент Международного комитета Красного Креста, швейцарка Мирьяна Сполярич (Mirjana Spoljaric), назвала происходящее «опасным изменением курса» и предупредила, что мировой консенсус, превративший противопехотные мины в символ бесчеловечности и жестокости, исчезает на глазах. И в самом деле: Оттавская конвенция имеет не только юридическое, но и большое символическое значение.

Это было первое международное соглашение, которое полностью запретило определённый класс оружия исключительно по гуманитарным соображениям. Правозащитники и левые пацифистские организации опасаются возникновения «эффекта домино». В их картине мира отказ целого ряда стран от участия в Конвенции может подтолкнуть и другие государства к аналогичным шагам в рамках других ключевых для сферы гуманитарного разоружения соглашений.

Почему мины опасны?

Эксперты и НПО предупреждают: основными жертвами противопехотных мин в итоге становятся гражданские лица. По данным Международного комитета Красного Креста, более 80% погибших и раненых в результате срабатывания таких взрывных устройств — это мирные жители, около 40% из которых — дети.

За годы агрессии России Украина превратилась в одну из самых сильно пострадавших от минной опасности стран мира. Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved

Мины продолжают убивать и калечить людей десятилетиями после окончания боевых действий. Даже сегодня в таких странах, как Камбоджа, Босния и Герцеговина или Афганистан регулярно фиксируются новые случаи подрывов мирного населения на забытых боеприпасах. Да, существуют программы разминирования, но этот процесс крайне трудоёмкий, дорогостоящий и может занимать десятилетия.

В начале 2025 года реализация таких проектов замедлилась из-за сокращения финансирования со стороны администрации Дональда Трампа, хотя позднее частично оно было восстановлено. После принятия Оттавской конвенции количество жертв мин резко снизилось: с 25 тысяч в 1997 году до примерно 3 тысяч в 2013 году. Однако к 2023 году этот показатель снова вырос — до 5 700 случаев, большинство из которых пришлось на Украину, а также Мьянму. За годы действия соглашения было уничтожено около 55 миллионов мин, а количество стран-производителей сократилось с нескольких десятков до единиц.

Каковы перспективы процесса разоружения?

Они нерадостные, наблюдаются все признаки системного кризиса. Ещё 2024 году Литва объявила о выходе из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов — ещё одного ключевого документа в области гуманитарного разоружения. Эта конвенция вместе с Оттавским договором и соглашениями о запрете биологического, химического и ядерного оружия составляет основу международной системы ограничения вооружений.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Агрессия России в Украине и международное гуманитарное право Этот контент был опубликован на Литва заявила о выходе из Конвенции по кассетным боеприпасам. Что означает для международного гуманитарного права (МГП)? Читать далее Агрессия России в Украине и международное гуманитарное право

Уже тогда эксперты предупреждали о риске цепной реакции. Профессор Кит Краузе (Keith Krause) из Женевского института международных исследований в интервью Swissinfo отмечал «несомненную эрозию приверженности стран гуманитарному разоружению и архитектуре глобальной безопасности».

Кит Краузе напомнил и о выходе России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также о фактическом прекращении действия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Последний де-юре остаётся в силе, но так и не вступил в полную юридическую силу, поскольку не был ратифицирован ключевыми странами.

Показать больше

Показать больше Избавление Украины от мин: цель «амбициозная, но осуществимая» Этот контент был опубликован на Избавление Украины от мин: цель «амбициозная, но осуществимая». Об этом заявил Тобиас Привителли, директор женевского «Международного Центра гуманитарного разминирования» в интервью агентству Keystone-SDA. Читать далее Избавление Украины от мин: цель «амбициозная, но осуществимая»

События начала 2025 года подтверждают прежние опасения: ослабление международных соглашений, призванных защищать гражданское население в условиях вооружённых конфликтов, стало реальностью. Эксперты опасаются, что российская угроза и общий кризис архитектуры безопасности могут окончательно подорвать систему гуманитарного разоружения, выстроенную за последние 25 лет.

Какова позиция Швейцарии?

Швейцария остаётся одной из самых последовательных сторонниц и участниц Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин: страна подписала и ратифицировала договор в 1998 году, полностью уничтожила все свои запасы мин к 1999 году и с тех пор активно участвует в международных программах гуманитарного разминированияВнешняя ссылка, включая помощь жертвам и техническую поддержку. Швейцария регулярно предоставляет отчёты о соблюдении своих обязательствВнешняя ссылка, финансирует проекты в пострадавших регионах и занимает активную позицию в продвижении норм международного гуманитарного права, поддерживает в разминировании Украину.

Позиция Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписалВнешняя ссылка 29 июня 2025 года указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Для вступления этого решения в силу необходимо его одобрение со стороны украинского парламента. Ранее три граничащие с Россией страны Балтии, входящие в Европейский союз и НАТО, — Эстония, Латвия и Литва — официально уведомили Организацию Объединённых Наций о своём выходе из Конвенции. Это произошло после того, как соответствующие решения были приняты правительствами и утверждены парламентами этих стран. Согласно установленной процедуре, официальный выход вступит в силу через шесть месяцев с момента получения уведомления.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика