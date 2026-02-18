Переговоры между США, Украиной и Россией в Женеве возобновились

Российская делегация во главе с бывшим министром культуры Владимиром Мединским заявила, что стороны обсудят вопрос территорий на востоке Украины. Keystone-SDA

Источник, близкий к участникам переговоров, сообщил, что переговоры между США, Украиной и Россией в Женеве возобновились. Делегации вновь встретились в среду, 18 февраля 2026 года, утром в отеле InterContinental.

Во вторник, 17 февраля 2026 года, шесть часов политических и военных переговоров завершились без публичных итоговых заявлений сторон. Спецпосланник США Стив Уиткофф позднее написал в социальных сетях, что обсуждения привели к «существенному прогрессу». Источник, близкий к российской делегации, назвал обмен мнениями «очень напряжённым».

Глава украинской делегации Рустем Умеров перед началом переговоров заявил, что не испытывает «чрезмерных ожиданий». Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Киев и призывает к «быстрому» соглашению. Российская делегация во главе с бывшим министром культуры Владимиром Мединским заявила, что стороны обсудят вопрос территорий на востоке Украины.

Москва стремится установить контроль над всей территорией Донбасса, включая районы, которые её силы сейчас не контролируют, тогда как Киев, по имеющимся данным, готов обсуждать лишь возможность создания зоны свободной торговли. Украина заявила, что повестка дня переговоров включает вопросы безопасности и положение в гуманитарной сфере.

Переговоры проходят в ситуации продолжающихся боевых действий.

Несколько советников по национальной безопасности из европейских стран во вторник, 17 февраля 2026 года, также находились в коридорах женевского отеля. Переговоры проходят в ситуации продолжающихся боевых действий. Украинские власти за несколько часов до начала встречи в Женеве вновь осудили российские удары по городам страны.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

