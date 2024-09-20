Вооруженные силы Швейцарии будут развивать технологии БПЛА

В пересчете на численность населения вряд ли в какой-либо другой стране существует такая концентрация вузов, компаний и экспертов со специализацией на дронах. Keystone / Gian Ehrenzeller

Сегодня на войне в Украине применяются сотни тысяч относительно дешевых беспилотников, купить такие БПЛА может кто угодно, включая частных лиц, всего за несколько сотен долларов. Быстро модифицируемые и модернизируемые, они представляют собой, несмотря на свой игрушечный внешний вид, оружие огромной убойной силы.

5 минут

Ранее такого типа вооружения никогда не использовались в войнах. Вооруженные силы Швейцарии осознали, что должны каким-то образом отреагировать на этот тренд. «Я склонен использовать термин disruption», — говорит в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка Томас Ротахер (Thomas Rothacher), заместитель начальника отдела вооружений Федерального ведомства Швейцарии по материально-техническому снабжению Вооруженных сил Швейцарии (Armasuisse).

По этим термином он имеет в виду массовое развертывание беспилотников в ходе войны в Украине и тот факт, что такой вид вооружений полностью ставит с ног на голову всю традиционную систему швейцарских оборонных закупок. Конечно, как говорит Томас Ротахер, беспилотники не являются для Вооруженных сил совсем чем-то новым: первые испытания систем раннего обнаружения БПЛА состоялись в Швейцарии еще в 2016 году.

Эксперты не ожидали таких масштабов

Однако эксперты не ожидали такого масштаба применения БПЛА на театре военных действий и такого влияния беспилотников на характер планирования и ведения боевых действий. По имеющимся данным, Украина готовит к применению примерно один миллион беспилотников в год, значительную долю этого флота она строит и развертывает самостоятельно. Учитывая такие масштабы, швейцарское ведомство Armasuisse недавно создало целевую рабочую группу по БПЛА.

Показать больше

Показать больше «Убивать людей — это немного похоже на компьютерную игру» Этот контент был опубликован на Беспилотники играют все более важную роль на войне в Украине. На линии фронта сражается и оператор дрона из Швейцарии Патрик Мессмер. Читать далее «Убивать людей — это немного похоже на компьютерную игру»

Ее задача — определить форматы, методы и способы, с помощью которых швейцарские Вооруженные силы могли бы обеспечить себе наличие достаточного количества собственных беспилотников на случай возникновения вооруженного конфликта. Это довольно сложная задача, поскольку весьма короткие циклы разработок и инноваций в области БПЛА диаметрально противоположны традиционному и довольно неповоротливому процессу организации военных закупок для армии Швейцарии.

Сеть гибких компаний

«Иметь большие склады с беспилотниками не имеет смысла», — говорит Томас Ротахер. Решение проблемы он видит в создании гибкой сети небольших оперативно работающих компаний, способных быстро производить, модернизировать, адаптировать, дооснащать и модифицировать существующие модели дронов. Швейцария как раз вполне имеет все стартовые условия для перехода на такие рельсы.

Показать больше

Показать больше Все по теме Наука Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме Наука

В самом деле, в пересчете на численность населения вряд ли в какой-либо другой стране существует такая концентрация вузов, компаний и экспертов со специализацией на дронах. Бесчисленные стартапы, возникшие в «деловой экосреде» Высших технических школ Цюриха и Лозанны (ETH, EPFL), уже активно работают, имея рабочие прототипы специализированных беспилотников и сложного ПО, необходимого для управления ими. Некоторые из этих образцов выставлены в демонстрационном зале Швейцарского центра дронов и робототехники в городе Тун.

Проблема – отсутствие чипов

Заместитель главы отдела вооружений Armasuisse Томас Ротахер убежден, что Швейцарии критически необходима такая «деловая экосистема», способная генерировать инновационные решения в области БПЛА. «В случае конфликта мы тогда сможем гибко производить собственные дроны или перепрограммировать уже имеющиеся в продаже беспилотники под свои нужды».

Квадрокоптер — самый распространенный вид гражданского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), получивший свое название из-за четырех несущих винтов (Keystone). Keystone

Тем не менее остается одна ключевая проблема: ни один дрон не летает без компьютерного чипа, а ни одна пока из многочисленных швейцарских компаний по производству дронов не может производить чипы самостоятельно. Одним из решений могла бы стать залоговая стратегия, в рамках которой мог бы происходить обмен швейцарских дронов на микрочипы. Но даже и она не является гарантией получения в надлежащих объемах необходимых электронных схем.

Показать больше

Показать больше ВПК России использует электронику из Швейцарии Этот контент был опубликован на Швейцарские высокотехнологичные компоненты все еще используются российским ВПК с целью ведения войны против Украины Читать далее ВПК России использует электронику из Швейцарии

Поэтому выходом могло бы быть создание резерва долговечных и свободно программируемых микросхем. Проблема пока не решена полностью — тут остается пока большой знак вопроса. Тем не менее, несмотря на все эти вопросы без ответов, ведомство Armasuisse планирует ускорить темпы решения проблемы. Первые испытания небольших беспилотников Вооруженные силы планируют уже в следующем 2025 году: это будут БПЛА, которые можно легко приобрести всего за несколько сотен франков и столь же легко настроить под те или иные особые нужды.

Справка

Швейцарский центр дронов и робототехники Федерального lепартамента / Министерства обороны, защиты населения и спорта (Schweizer Drohnen- und Robotik-Zentrum des Eidgenössischen Departements für VerteidigungВнешняя ссылка) — экспертный центр по вопросам, связанным с БПЛА и робототехникой и с их значением для сферы национальной безопасности. Центр оказывает поддержку швейцарским Вооруженным силам и другим органам власти в решении вопросов, связанных с робототехникой применительно к сфере безопасности.