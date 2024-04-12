Новый вид осьминога назвали Ticinoteuthis chuchichaeschtli

Швейцарские палеонтологи решили пошутить, хотя 1 апреля уже прошло, и, открыв новый вид осьминога, назвали его хитрым швейцарским диалектным словом. SRF/ Swiss Journal of Palaeontology

Палеонтологи из Цюриха обнаружили окаменелости ранее неизвестного вида осьминогов и назвали этот вид Сhuchichaeschtli, словом, издавна служившим идеальной иллюстрацией непроизносимых немецко-швейцарских диалектных идиом.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Chuchichäschtli: squid species named after tricky Swiss-German word Оригинал Читать далее Chuchichäschtli: squid species named after tricky Swiss-German word

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Эти окаменелости несколько десятилетий просто валялись в одном из шкафов в Цюрихском университете (UZH). Потом ученые начали разбирать шкафы и, чихая от пыли, они обнаружили эти окаменелости и только тут выяснилось, что среди всякого мусора там завалялся ещё и образец совершенно нового, ранее неизвестного вида головоногих.

«Сначала мы думали назвать этот вид в честь нашего коллеги», — рассказал агентству Keystone-SDA Кристиан Клуг (Christian Klug) из Палеонтологического института Университета. «Но эта окаменелость выглядела настолько некрасиво, что мы не хотели никого так наказывать, и вместо этого мы назвали головоногого по месту его находки Ticinoteuthis chuchichaeschtli или «Тицинотеутис кухонношкафчиковый»

«На самом деле ничего такого не произошло, новые виды разных животных часто находятся в недрах старых коллекций. Виды, живущие сегодня, составляют ведь всего только около одного процента от всех видов, которые когда-либо жили на Земле», — подчеркивает Кристиан Клуг. А теперь попробуем все вместе произнести по слогам: Ticinoteuthis chu-chi-chä-schtli…

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