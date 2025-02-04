Музыка укрепляет нейронные связи в мозге недоношенных детей

Музыка укрепляет нейронные связи в мозге недоношенных детей. Таковы результаты многолетнего исследования, проведенного медиками Женевской Университетской клиники (HUG). Keystone-SDA

Согласно результатам многолетнего исследования, проведенного медиками и учеными Женевской Университетской клиники (HUG) у недоношенных детей музыка укрепляет нейронные связи в определенных областях мозга. Теперь врачи и ученые точно знают, в каких именно областях.

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Дети, которые родились недоношенными, чаще страдают от дефицита внимания или от недостаточного эмоционального самоконтроля. Почти десять лет команда ученых и медиков из Женевы, поддерживаемая Швейцарским национальным научным венчурным фондом (SNSF) искала причины таких патологий и пыталась выяснить, какие виды терапии могли бы помочь таким младенцам.

Как оказалось, решением, лежащим, что называется, на поверхности, является… музыка. Медики «облучали» музыкой несколько групп младенцев, преждевременно родившихся в среднем на 29 неделе. Как следует из итоговой статьи, опубликованной в журнале Imaging Neuroscience, звуки музыки укрепляют мозговые связи именно в тех областях мозга, которые обычно у недоношенных детей страдают от недостаточного развития. Из 60 недоношенных детей 32 подвергались воздействию музыки, а 28 служили контрольной группой.

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По данным МРТ у тех, кто «слушал» музыку, улучшения были заметны уже в возрасте 33 недель. В частности, позитивная динамика наблюдалась в так называемой «сети внимания мозга», в группе взаимосвязанных структур, играющих ключевую роль в восприятии и обработке информации. Эта сеть помогает идентифицировать звуки, визуальные сигналы или другие стимулы, а также оценивать их значимость в социальном и эмоциональном контексте.

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Основными элементами этой сети являются префронтальная кора, которая участвует в принятии решений и управлении вниманием, теменная кора, отвечающая за перераспределение внимания, лимбическая система (например, миндалевидное тело), оценивающая эмоциональную значимость стимулов, и сенсорные области, обрабатывающие первичную информацию от органов чувств. Эта система важна для выполнения сложных когнитивных задач, социальных взаимодействий и адаптации к изменяющимся условиям среды.

Нарушения в её работе могут быть связаны с такими расстройствами, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или тревожные состояния. В своем исследовании ученые использовали восьмиминутные музыкальные фрагменты, написанные композитором из Цюриха Андреасом Фолленвайдером. Хотя позитивный эффект «музыкальной терапии» был отчетливо заметен на снимках, сделанных при помощи МРТ, вопрос о том, есть ли у этого подхода долгосрочные преимущества и перспективы, остается пока открытым.

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Ответ на этот вопрос ученые смогут прояснить с помощью самой первой когорты таких пациентов, родившихся в 2016 году. Этим детям сейчас исполняется восемь лет — самый подходящий возраст для того, чтобы еще раз взглянуть на активность их мозга с помощью МРТ, а также подвергнуть их когнитивным и поведенческим тестам.

В случае подтверждения конкретных преимуществ этой терапии музыка может быть интегрирована в отделения интенсивной терапии новорожденных по всему миру. Андреас Фолленвайдер (Andreas Vollenweider), род. 4 октября 1953, швейцарский музыкант, арфист и композитор. Известен как исполнитель своих сочинений на электроакустической арфе собственной конструкции.

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