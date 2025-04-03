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ЦЕРН завершает проектирование ускорителя нового поколения

«На данном этапе мы не выявили непреодолимых технических ограничений», — заявила генеральный директор ЦЕРНа Фабиола Джанотти (Fabiola Gianotti). Keystone / Salvatore Di Nolfi
«На данном этапе мы не выявили непреодолимых технических ограничений», — заявила генеральный директор ЦЕРНа Фабиола Джанотти (Fabiola Gianotti). Keystone / Salvatore Di Nolfi

Будущий Кольцевой коллайдер (FCC) с длинной окружности 90,7 км будет находиться под территориями Швейцарии и Франции, его задача — заменить нынешний БАК и задать новые масштаб и направления фундаментальным исследованиям в области строения материи.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Проект Будущий Кольцевой коллайдер или Future Circular Collider (FCC) достиг ключевой вехи: Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) завершила технико-экономическое обоснование комплекса, который должен стать преемником ныне действующего Большого адронного коллайдера (БАК) в Женеве. Документ подводит итоги многолетней работы международного консорциума исследовательских центров и институтов.

Он станет основой для принятия окончательного решения по данному проекту государствами-участниками ЦЕРНа. Голосование по проекту FCC ожидается к 2028 году. «На данном этапе мы не выявили непреодолимых технических ограничений», — заявила генеральный директор ЦЕРНа Фабиола Джанотти (Fabiola Gianotti) в интервью агентству AFP. По её словам, проект реализуется и развивается в штатном режиме и сейчас переходит к следующей фазе подготовки.

Согласно ТЭО, в качестве наилучшего варианта предлагается строительство кольцевого туннеля длиной 90,7 километра на глубине около 200 метров. Он будет заложен в земле между Женевой и соседними приграничными районами Франции. Новый ускоритель более чем втрое превысит масштаб нынешнего БАК. На первом этапе FCC в новом туннеле разместят электрон-позитронный коллайдер (FCC-ee), рассчитанный на высокоточные измерения свойств бозона Хиггса и других частиц Стандартной моделиВнешняя ссылка.

Будущий Кольцевой коллайдер (FCC) с длинной окружности 90,7 км будет находиться под территориями Швейцарии и Франции, его задача — заменить нынешний БАК
Будущий Кольцевой коллайдер (FCC) с длинной окружности 90,7 км будет находиться под территориями Швейцарии и Франции, его задача — заменить нынешний БАК. Cern

Это позволит максимально эффективно использовать научный потенциал накопленных данных и подготовить фундамент для следующего шага в физике элементарных частиц. На следующей фазе в том же туннеле планируется разместить протон-протонный коллайдер (FCC-hh), в котором энергия столкновений достигнет значений, в семь раз превышающих возможности БАК. Это создаст условия для поиска новых массивных частиц и изучения процессов, не укладывающихся в рамки современных физических теорий.

По оценкам ЦЕРН реализация первой фазы проекта — включая строительные работы и монтаж инфраструктуры — потребует в течение следующих 12 лет инвестиций порядка 15 миллиардов швейцарских франков (около 17 миллиардов долларов). Основная часть финансирования планируется за счёт перераспределения средств внутри существующего бюджета организации.

«Проект FCC необходим, если только Европа хочет сохранить своё лидерство в области фундаментальной физической науки», — подчеркнула Фабиола Джанотти. По её словам, научная и технологическая отдача от проекта будет сопоставима с эффектом от создания БАК — как с точки зрения научных открытий, так и с позиции трансфера технологий в смежные отрасли.

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