Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Наука и техника

Швейцария получила новую геотектоническую карту

Исследование структуры т. н. тектонических единиц помогает оценивать сейсмическую активность и прогнозировать природные катастрофы.
Исследование структуры т. н. тектонических единиц помогает оценивать сейсмическую активность и прогнозировать природные катастрофы. Keystone-SDA

Швейцария получила новую региональную мелкомасштабную геотектоническую карту масштаба 1:500 000. Она содержит обновленные данные по геоморфологии страны, а также по характеру распределения и по номенклатуре структурных единиц литосферы Швейцарии и сопредельных с ней регионов.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Тектонические единицы являются регионами со схожей историей геодинамического развития. Об этом на прошлой неделе объявило Федеральное Ведомство геодезии и картографии Швейцарии Swisstopo. Исследование тектонических единиц помогает понять процессы, формировавшие рельеф Земли, выявлять полезные ископаемые (нефть, газ, уголь и рудные месторождения), а также оценивать сейсмическую активность и прогнозировать природные катастрофы.

Четвертое издание швейцарской геотектонической карты основано на версии 2005 года и является по сути комплектом разных карт. Впервые этот комплекс снабжен пояснительным аппаратом на английском языке, описывающим 187 основных тектонических единиц Швейцарии. Цифровая версия карты также предоставляет доступ к примерно 200 тематическим картам, которые позволяют глубже анализировать недра Швейцарии, улучшению подверглась и цветовая гамма карт, например, теперь удалось лучше подчеркивать связи между кристаллическими литосферными основаниями и поверхностными осадочными слоями.

Показать больше
Все по теме Наука

Показать больше

Все по теме Наука

Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства!

Читать далее Все по теме Наука

К основным тектоническим единицамВнешняя ссылка разного уровня относятся платформы (например, Восточно-Европейская платформа), складчатые системы (орогены, например, Альпийско-Гималайская складчатая система), щиты, то есть регионы, где на поверхность выходят древние кристаллические породы (Канадский щит), межгорные и окраинные прогибы (Месопотамская впадина) и литосферные плиты (Евразийская плита).

Читайте также:

Показать больше
Швейцарский предприниматель Самюэль Видманн (Samuel Widmann) ещё в 1990-х гг. понял, что будущее карт будет цифровым. В 2006 г. он присоединился к Google в Цюрихе после продажи калифорнийскому гиганту своей компании, предоставляющей географические услуги.

Показать больше

Карты Google Maps и их швейцарская история

Этот контент был опубликован на В основе этого сервиса лежит безошибочная интуиция швейцарского инженера, а также вековой опыт Швейцарии в области геодезии и картографии.

Читать далее Карты Google Maps и их швейцарская история

(Гео)Тектоническая карта (Tectonic map) — разновидность геологической карты, отображающая современную структуру земной коры и её отдельных регионов, а также историю её развития с учётом всех проявившейся режимов в виде графической модели строения и эволюции данной части земной коры. Условные обозначения позволяют понять трёхмерность (объёмность) тектонических единиц (тел).

Показать больше

Показать больше

История с топографией

Этот контент был опубликован на Никакого волшебства или «ненаучной фантастики» искать тут не следует. Специальная компьютерная программа просто позволяет пользователю сети интернет в реальном времени сравнивать топографические карты одного и того же места, сделанные в разные эпохи, включая современные виды. Пользователь может, например, увидеть, каким был план города Берн в 1950 году, и как изменился Берн за последние полстолетия. Он…

Читать далее История с топографией

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Отметки «мне нравится»
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Мэтью Аллен

Как можно было бы избежать монополизации ИИ влиятельными странами и компаниями?

Развитием ИИ занимаются прежде всего развитые страны и ТНК. Как можно было бы избежать монополизации ИИ? Сообщите нам о своих мыслях.

Присоединяйтесь к дискуссии
14 Отметки «мне нравится»
12 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

Присоединяйтесь к дискуссии
105 Отметки «мне нравится»
81 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал Россию прекратить войну против Украины.

Показать больше

1000 дней: глава МИД Швейцарии призвал Россию закончить войну

Этот контент был опубликован на Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал Россию прекратить войну против Украины.

Читать далее 1000 дней: глава МИД Швейцарии призвал Россию закончить войну
Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн.

Показать больше

«Крыша дипмиссии России в Женеве уставлена шпионскими антеннами»

Этот контент был опубликован на Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн.

Читать далее «Крыша дипмиссии России в Женеве уставлена шпионскими антеннами»
Численность армии Швейцарии на 5% превышает верхний предел, установленный в действующем плане военного строительства.

Показать больше

Численность армии Швейцарии превысила установленный лимит

Этот контент был опубликован на Численность армии Швейцарии на 5% превышает верхний предел, установленный в действующем плане военного строительства.

Читать далее Численность армии Швейцарии превысила установленный лимит
Совет по науке Швейцарии займется искусственным интеллектом. А также совершенствованием работы Высших школ прикладных наук и ролью научно-исследовательских библиотек.

Показать больше

Совет по науке Швейцарии займется искусственным интеллектом

Этот контент был опубликован на Совет по науке Швейцарии займется искусственным интеллектом. А также совершенствованием работы Высших школ прикладных наук и ролью научно-исследовательских библиотек.

Читать далее Совет по науке Швейцарии займется искусственным интеллектом
Не ожидают в следующем году повышения своей зарплаты 54% опрошенных женщин и 37% опрошенных мужчин.

Показать больше

Работники Швейцарии с пессимизмом глядят на свои зарплаты в 2025 году

Этот контент был опубликован на Не ожидают в следующем году повышения своей зарплаты 54% опрошенных женщин и 37% опрошенных мужчин.

Читать далее Работники Швейцарии с пессимизмом глядят на свои зарплаты в 2025 году
«Эвтаназия не является по природе своей задачей врачей». Таково мнение Ивонн Гилли (Yvonne Gilli), президента профессиональной ассоциации швейцарских врачей Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte / FMH.

Показать больше

«Эвтаназия не является по природе своей задачей врачей»

Этот контент был опубликован на «Эвтаназия не является по природе своей задачей врачей». Таково мнение Ивонн Гилли (Yvonne Gilli), президента профессиональной ассоциации швейцарских врачей Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte / FMH.

Читать далее «Эвтаназия не является по природе своей задачей врачей»
В субботу утром 17 ноября 2024 года в магазине при шоколадной фабрике концерна Lindt в городе Кильхберг (Kilchberg ZH) люди буквально стояли в очереди за этим шоколадом.

Показать больше

В Швейцарии люди тоже стоят в очередях за дубайским шоколадом

Этот контент был опубликован на Швейцария, страна шоколада, тоже оказалась охвачена ажиотажем, возникшим вокруг «дубайского шоколада».

Читать далее В Швейцарии люди тоже стоят в очередях за дубайским шоколадом
В воскресенье 17 ноября 2024 года в 13.00 по местному времени истек срок, отведенный на эвакуацию деревни Бриенц (кантон Граубюнден, регион Альбула).

Показать больше

Швейцарская деревня Бриенц стала закрытой зоной

Этот контент был опубликован на В воскресенье 17 ноября 2024 года в 13.00 по местному времени истек срок, отведенный на эвакуацию деревни Бриенц (кантон Граубюнден, регион Альбула).

Читать далее Швейцарская деревня Бриенц стала закрытой зоной
Собственный дом не обязательно дешевле съемной квартиры. Таков вывод, к которому пришел банк Raiffeisen Switzerland в исследовании «Недвижимость Швейцарии в 4-м квартале».

Показать больше

Собственный дом не обязательно дешевле съемной квартиры

Этот контент был опубликован на Таков вывод, к которому пришел банк Raiffeisen Switzerland в исследовании «Недвижимость Швейцарии в 4-м квартале».

Читать далее Собственный дом не обязательно дешевле съемной квартиры
США проверяют счета россиян, унаследованные UBS у Credit Suisse. Об этом агентству Reuters сообщили инсайдеры, знакомые с вопросом, связанным с санкциями в отношении России.

Показать больше

США проверяют унаследованные банком UBS у Credit Suisse счета россиян

Этот контент был опубликован на Об этом агентству Reuters сообщили инсайдеры, знакомые с вопросом, связанным с санкциями в отношении России.

Читать далее США проверяют унаследованные банком UBS у Credit Suisse счета россиян

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
a curving river with sun and mountains in background

Показать больше

Некоторые регионы Швейцарии заметно потеряли в высоте

Этот контент был опубликован на Долина реки Линт на востоке Швейцарии опустилась на примерно 12-15 см в результате продолжавшегося последние 200 лет регулирования этой реки.

Читать далее Некоторые регионы Швейцарии заметно потеряли в высоте
glacier

Показать больше

Изменения климата затрудняют демаркацию итало-швейцарской границы

Этот контент был опубликован на Климатические изменения стали причиной пограничных споров между Италией и Швейцарией. Решение вопроса демаркации границы осложнено коронавирусом.

Читать далее Изменения климата затрудняют демаркацию итало-швейцарской границы
Hiking map

Показать больше

Швейцария выпустила новые туристические карты

Этот контент был опубликован на Новое поколение карт регионов Швейцарии для туристов и путешественников стало современнее на вид и удобнее для чтения.

Читать далее Швейцария выпустила новые туристические карты

Показать больше

Швейцарские карты — одни из лучших в мире

Этот контент был опубликован на Карты местности в Швейцарии являются не военной тайной, но общественным благом, а потому они теперь доступны всем в невиданном разрешении.

Читать далее Швейцарские карты — одни из лучших в мире

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR