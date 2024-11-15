Швейцария получила новую геотектоническую карту

Швейцария получила новую региональную мелкомасштабную геотектоническую карту масштаба 1:500 000. Она содержит обновленные данные по геоморфологии страны, а также по характеру распределения и по номенклатуре структурных единиц литосферы Швейцарии и сопредельных с ней регионов.
Тектонические единицы являются регионами со схожей историей геодинамического развития. Об этом на прошлой неделе объявило Федеральное Ведомство геодезии и картографии Швейцарии Swisstopo. Исследование тектонических единиц помогает понять процессы, формировавшие рельеф Земли, выявлять полезные ископаемые (нефть, газ, уголь и рудные месторождения), а также оценивать сейсмическую активность и прогнозировать природные катастрофы.
Четвертое издание швейцарской геотектонической карты основано на версии 2005 года и является по сути комплектом разных карт. Впервые этот комплекс снабжен пояснительным аппаратом на английском языке, описывающим 187 основных тектонических единиц Швейцарии. Цифровая версия карты также предоставляет доступ к примерно 200 тематическим картам, которые позволяют глубже анализировать недра Швейцарии, улучшению подверглась и цветовая гамма карт, например, теперь удалось лучше подчеркивать связи между кристаллическими литосферными основаниями и поверхностными осадочными слоями.
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К основным тектоническим единицамВнешняя ссылка разного уровня относятся платформы (например, Восточно-Европейская платформа), складчатые системы (орогены, например, Альпийско-Гималайская складчатая система), щиты, то есть регионы, где на поверхность выходят древние кристаллические породы (Канадский щит), межгорные и окраинные прогибы (Месопотамская впадина) и литосферные плиты (Евразийская плита).
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