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Национальная политика

Инициатива по экологической ответственности провалится на референдуме

Большинство избирателей намерены отклонить на референдуме 9 февраля 2025 года инициативу по «экологической ответственности экономики».
Большинство избирателей намерены отклонить на референдуме 9 февраля 2025 года инициативу по «экологической ответственности экономики». Keystone / Gian Ehrenzeller


Большинство избирателей в Швейцарии и за её пределами намерены отклонить на референдуме 9 февраля 2025 года законодательную инициативу по «экологической ответственности экономики». Противники предложения, выдвинутого Молодыми зелёными, набирают силу, о чём свидетельствуют результаты второго опроса, проведённого по заказу медиахолдинга SRG.

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Журналистка из Берна, я больше всего интересуюсь сюжетами из человеческой жизни, но также политикой и социальными сетями. Раньше я работала в региональных СМИ: в газете Journal du Jura и на радиостанции Radio Jura bernois. 

«Молодые зелёные» не смогли убедительно представить народу свою инициативуВнешняя ссылка, которая требует, чтобы швейцарская экономика соблюдала так называемые «планетарные границы». Судя по всему, итоги голосования 9 февраля дадут однозначный ответ: «нет». Согласно данным второго опроса общественного мнения, проведённого по заказу SRG институтом gfs.bern, чуть более чем за десять дней до референдума против инициативы выступают 61% избирателей. Это означает, что лагерь её противников за месяц увеличился на 12 процентных пунктов.

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За инициативу сейчас готовы проголосовать 37% респондентов, ещё 2% пока не определились. Даже среди швейцарцев, проживающих за границей и традиционно поддерживающих экологические меры активнее, чем граждане внутри страны, 57% выступают против инициативы, и лишь 42% — за.

Партийные разногласия и социальные факторы

По данным gfs.bern, расклад политических сил накануне голосования соответствует классическому сценарию: инициативу поддерживают избиратели партии «Зелёные» (GPS), Социал-демократической партии (SP) и партии «Зелёных либералов» (GLP). Сторонники всех остальных партий голосуют однозначно против.

Интересно, что внутри GLP по этому вопросу возникли разногласия: в то время как рядовые члены продолжают поддерживать инициативу, руководство партии рекомендует голосовать против. За пределами лево-зелёного лагеря инициативу по-прежнему поддерживают в основном люди с очень низким доходом (до 3 000 швейцарских франков в месяц, медианный доход в стране составляет 6 000 франков). Однако все остальные социальные группы настроены против данного законопроекта.

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Примечательно, что многие женщины, которые в начале кампании поддерживали инициативу, теперь также выступают против неё. «Тем не менее, среди молодых женщин идея по-прежнему вызывает больше симпатий», — отмечает политолог gfs.bern Мартина Муссон. При этом саму цель инициативы избиратели в целом поддерживают: 60% респондентов считают, что природные ресурсы необходимо беречь, чтобы сохранить основу жизни на планете.

Однако предложенные инициативой механизмы так называемой «экологической ответственности экономики» не кажутся избирателям убедительными. Большинство опрошенных опасаются, что её одобрение приведёт к росту цен и увеличению стоимости жизни, что идёт вразрез с заявленной «Молодыми зелёными» целью сделать экологические меры социально приемлемыми.

«Основная проблема, которую призвана решить инициатива, в целом признаётся, но её механизм не воспринимается народом в качестве эффективного решения», — резюмируют эксперты НИИ gfs.bern.

Недостаточное внимание со стороны СМИ

Дополнительным негативным фактором для инициативы стал тот факт, что она оказалась единственным вопросом федерального уровня, вынесенным на голосование 9 февраля. Согласно данным Исследовательского центра публичной сферы и общества при Цюрихском университете (fög), эта инициатива привлекла к себе наименьшее внимание СМИ среди всех предложений, вынесенных на голосование с 2018 года. Более того, тон тех статей, что всё-таки были опубликованы, был преимущественно негативным.

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