Кантон Цуг встретил «своего министра» Мартина Пфистера

В четверг 20 марта кантон Цуг торжественно отметил избрание Мартина Пфистера (Martin Pfister) новым членом Федерального совета Швейцарии. Keystone-SDA

Мартин Пфистер, который в апреле сменит Виолу Амхерд (Viola Amherd) на должности министра обороны, выглядел заметно растроганным, приветствуя собравшихся на привокзальной площади. Его встречали долгими аплодисментами.

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Во главе с группой барабанщиков из города Баар праздничная процессия затем вышла с привокзальной площади, которая была по этому случаю застелена красной ковровой дорожкой, и направилась к месту официальных мероприятий. Вечером в Цуге прошла торжественная церемония для приглашённых гостей.

В ней приняли участие Виола Амхерд, Федеральный канцлер Виктор Росси (Viktor Rossi), Председатель Правительства кантона Цуг Андреас Хоштеттлер (Andreas Hostettler), депутаты из Берна, а также бывший член Федерального совета Каспар Филлигер (Kaspar Villiger).

Представитель партии «Либералы» (FDP) из Люцерна, он входил в состав кабинета министров с 1989 по 2003 год и до Мартина Пфистера оставался последним представителем центральной Швейцарии в федеральном правительстве. В своей речи Мартин Пфистер поблагодарил жителей Цуга за тёплый приём и признался, что всегда будет вспоминать об этом дне в трудные моменты.

Он подчеркнул важность сотрудничества Цуга с соседними кантонами и добавил, что для Швейцарии жизненно необходимо поддерживать тесные связи с европейскими партнёрами: «Все вместе мы сможем преодолеть серьёзные вызовы, не теряя при этом своей независимости».

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По его словам, безопасность Европы имеет решающее значение и для Швейцарии. Завершая свое выступление, Мартин Пфистер призвал граждан к участию в общественной и политической жизни: «Самый большой враг демократии — это безразличие». Муниципалитет Баара, родного города нового министра, преподнёс Мартину Пфистеру и его коллегам по Федеральному совету символический подарок — несколько пар тёплых носков.

Мэр Баара Вальтер Липп (Walter Lipp) объяснил, что этот жест призван напомнить о коллегиальности, особенно когда в Федеральном дворце становится «холодно» — в буквальном и переносном смысле. «У кого тёплые ноги — у того ясная голова», — с улыбкой добавил он. Поговорка «заиметь холодные ноги» в немецком языке означает также «струсить и не принять важное решение».

Андреас Хоштеттлер, председатель правительства кантона Цуга, вручил Пфистеру деревянный фрагмент несущего столба здания кантональной администрации. Этот подарок символизирует прочность и устойчивость характера нового члена Федерального совета. «Мартин Пфистер — человек, сделанный из цельного цугского дерева. Его плечи достаточно крепки, чтобы выдержать вес ответственности», — сказал он. Мартин Пфистер был избран в Федеральный совет 12 марта. Он официально вступит в должность министра обороны 1 апреля, сменив Виолу Амхерд.

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