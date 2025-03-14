Мартин Пфистер у руля Минобороны Швейцарии

Мартин Пфистер у руля Минобороны Швейцарии. Keystone-SDA

Федеральная канцелярия в Берне подтвердила: Мартин Пфистер (Martin Pfister) возглавит 1 апреля 2025 года Федеральный департамент / министерство обороны, защиты населения и спорта (VBS), сменив Виолу Амхерд (Viola Amherd).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Neuer Bundesrat Martin Pfister übernimmt Verteidigungsdepartement Оригинал Читать далее Neuer Bundesrat Martin Pfister übernimmt Verteidigungsdepartement

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Перераспределение департаментов / министерств среди министров Федерального совета прошло на закрытом неформальном (без протокола) заседании в пятницу 14 марта 2025 года. Как и ожидалось, Мартин Пфистер занял вакантную должность главы МО, остальные министры Федерального совета сохранили свои департаменты за собой.

С назначением Мартина Пфистера Минобороны останется в руках правоцентристов. До Виолы Амхерд это министерство возглавляли представители правой Швейцарской народной партии (SVP) — Ги Пармелен (Guy Parmelin, с 2016 по 2018 год) и Ули Маурер (Ueli Maurer, с 2009 по 2015 год). Левые (социал-демократы SP) никогда еще не получали эту должность. Виола Амхерд, напомним, объявила о своей отставке в январе 2025 года, после шести лет работы на должны главы оборонного ведомства.

В среду 12 марта Объединенное федеральное собрание (в составе обеих палат парламента) избрало Мартина Пфистера ее преемником во втором туре голосования. Мартин Пфистер, ранее занимавший должность директора (министра) здравоохранения кантона Цуг, совершил маленькую сенсацию, обойдя своего соратника по партии «Центр» Маркуса Риттера (Markus Ritter), президента швейцарской Ассоциации фермеров и депутата Национального совета, большой палаты парламента.

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Показать больше Мартин Пфистер: «Я готов возглавить любое ведомство» Этот контент был опубликован на Новый министр заявил, что хотел бы руководить Минобороны, но что он готов взять на себя руководство любым ведомством. Читать далее Мартин Пфистер: «Я готов возглавить любое ведомство»

Еще в ходе предвыборной кампании Мартин Пфистер выразил готовность возглавить МО, свое решение он подтвердил и сразу после своего избрания. «Я имею воинское звание полковник, я историк и глубоко разбираюсь в вопросах политики безопасности», — отметил новый глава Минобороны. Мартин Пфистер вступает в должность в период обостряющейся международной нестабильности. Модернизация и финансирование армии станут его ключевыми задачами, но, по его словам, развитие Вооруженных сил — это ответственность не только департамента, но и всего Федерального совета и парламента.

Среди первоочередных кадровых решений на повестке дня Мартина Пфистера стоит задача поиска преемников главы армии Томаса Зюссли (Thomas Süssli), главы разведки Кристиана Дюсси (Christian Dussey) и главы ВВС Петера Мерца (Peter Merz), также объявивших об уходе со своих должностей. «Мне предстоит в кратчайшие сроки задать стратегический курс моего ведомства», — заявил Мартин Пфистер. «Я уже знаком с работой правительства, что дает мне определенные преимущества».

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Он также подчеркнул, что Швейцарии предстоит найти свою роль в новой геополитической реальности. По его мнению, в вопросах безопасности необходимо развивать оперативную совместимость Швейцарии с НАТО и международное сотрудничество. «Если безопасность важна для нас, то мы должны продолжать это сотрудничество», — отметил он, добавив, что парламент готов вести диалог по данному вопросу.

Федеральные министерства и министры Швейцарии МИД (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten / EDA): Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis, партия «Либералы» / FDP); МВД (Eidgenössisches Departement des Innern / EDI): Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider / партия «Социал-демократы» / SP). В Швейцарии МВД курирует культуру, здравоохранение и социальный блок; Министерство юстиции и полиции (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement / EJPD): Беат Янс (Beat Jans, партия «Социал-демократы» / SP); Минобороны (Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport / VBS): Мартин Пфистер (Martin Pfister, партия «Центр» / Die Mitte); Минфин (Eidgenössisches Finanzdepartement / EFD): федеральная президент в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter, партия «Либералы» / FDP); Министерство экономики (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung / WBF): Ги Пармелен (Guy Parmelin, Швейцарская народная партия / SVP); Министерство экологии, транспорта, коммуникаций и энергетики (Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation / UVEK): Альберт Рёшти (Albert Rösti, Швейцарская народная партия / SVP).

Мартин Пфистер также подчеркнул, что парламенту важно обеспечить эффективное расходование военного бюджета. «Это одна из наиболее важных задач на первом этапе. Нам необходимо доверие парламента, чтобы правильно распределить средства, зарезервированные для армии на период до 2032 года», — отметил он.

Говоря о своих представительских обязанностях, Мартин Пфистер выразил желание присутствовать на матче открытия Чемпионата Европы по женскому футболу 2 июля. «Я надеюсь, что Виола Амхерд составит мне компанию», — сказал он. Мартин Пфистер также обозначил продолжительность своего срока работы в Федеральном совете. «Я беру на себя правительственные обязательства как минимум на семь лет или два срока», — заявил он, напомнив, что указывал на это еще в самом начале предвыборной кампании.

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