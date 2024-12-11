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Национальная политика

Президентом Швейцарии в 2025 году станет Карин Келлер-Суттер

Парламент избрал уроженку Санкт-Галлена и члена партии «Либералы» (FDP) в среду 11 декабря 2024 года 168 голосами из 203 действительных голосов депутатов.
Парламент избрал уроженку Санкт-Галлена и члена партии «Либералы» (FDP) в среду 11 декабря 2024 года 168 голосами из 203 действительных голосов депутатов. Keystone-SDA

Президентом Швейцарской Конфедерации в следующем 2025 году станет министр финансов Карин Келлер-Суттер (Karin Keller-Sutter). Парламент избрал уроженку Санкт-Галлена и члена партии «Либералы» (FDP) в среду 11 декабря 168 голосами из 203 действительных голосов депутатов: результат ниже среднего.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Из 232 поданных бюллетеней 23 оказались пустыми, 6 — недействительными, 35 голосов достались другим кандидатам. Выборы президента Швейцарии считаются формальностью, сам президент не играет особенной политической роли, но анализ результатов избрания нового президента на следующий год часто используется политологами и депутатами для оценки текущей ситуации в стране и для выражения своего неодобрения или одобрения работой правительства.

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В среднем за последние десять лет президенты Конфедерации получали 178 голосов. Средние результаты были и у Виолы Амхерд (партия «Центр» / Mitte), Алена Берсе (социалисты / SP) и у Иньяцио Кассиса («Либералы» / FDP). Лучший результат за последние десятилетия показал министр от Швейцарской народной партии (SVP) Ули Маурер в 2018 году, получив 201 голос, а худший был у Мишлин Кальми-Ре (SP) в 2011 году (106 голосов).

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