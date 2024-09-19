Против чего и как быстро должна вооружиться Швейцария?

В швейцарском парламенте идут напряженные дебаты на предмет ассигнований на нужды армии: против чего, каким образом и как быстро должна вооружиться страна? Keystone

Дополнительные миллиарды на модернизацию армии: война в Украине и общая геополитическая напряженность в мире напрямую влияют на формирование основных положений политики безопасности Швейцарии. Правоцентристские партии в Национальном совете хотят начать перевооружаться ускоренными темпами.

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Кристина Ваннер (Christine Wanner), радио SRF / портал SWI

Какие существуют сценарии угроз для Швейцарии? Кто должен за это платить — и когда? В каком формате следует организовать финансирование Вооруженных сил? Основные вопросы и возможные ответы.

С какими сценариями угроз следует считаться армии и стране?

После начала агрессивной войны России против Украины и в ситуации увеличения степени общей геополитической напряженности характер Вооруженных сил Швейцарии должен измениться. До недавнего времени в идеале армия этой страны должна была быть в состоянии помогать гражданским властям устранять последствия чрезвычайных происшествий или стихийных бедствий, таких как наводнения или оползни, а также принимать участие в миротворческих миссиях, обладая при этом потенциалом организации обороны в цифровом пространстве.

Теперь всё это должно измениться, Минобороны страны находится в процессе адаптации и пересмотра сценариев возможных угроз, с которыми могла бы в теории столкнуться Швейцария, а от того, какой в итоге вариант такого сценария будет принят за основу, будет зависеть и то, каким образом будут модернизироваться Вооруженные силы, с какой скоростью и какими темпами. Именно эти вопросы сейчас и обсуждаются в парламенте.

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Федеральный совет (кабмин) пока намеренВнешняя ссылка готовить армию к среднему сценарию: кибератаки могут быть очень вероятны, угрозы, находящиеся от страны на некоем расстоянии, возможны в меньшей степени, прямое вооруженное нападение на страну пока расценивается как самый маловероятный, но полностью не исключаемый, вариант. Все это в любом случае потребует от Вооруженных сил самой широкой диверсификации ресурсов.

Армия в любом случае должна будет куда лучше, чем сегодня, уметь контролировать и защищать своё воздушное пространство. Потенциал киберзащиты, наземные Вооруженные силы и логистика должны быть соответствующим образом усилены. Стране потребуются, кроме того, новые системы вооружений среднего и дальнего радиуса действия, ей нужно будет больше боеприпасов и топлива.

Кто должен за это платить — и когда?

Первоначально Федеральный совет и парламент планировали увеличить дополнительное финансирование Вооруженных сил до 1% от валового внутреннего продукта (ВВП) к 2035 году. Однако Совет кантонов, малая палата парламента, настаивает на необходимости «надавить на газ»: на своей летней сессии 2024 года палата решила было увеличить объем армейского бюджета на 2024 год на 4 миллиарда, доведя его примерно до 30 миллиардов франков. В средне- и дальнесрочной перспективе это будет соответствовать увеличению финансирования армии до 1% от ВВП уже к 2030 году.

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Откуда возьмутся 4 миллиарда?

Соответствующие курирующие парламентские комитеты Национального совета (большая палата парламента) поддерживали это решение. Однако идея взять деньги за счет экономии на других расходах провалилась. В частности, парламент отклонил требование сократить на 2 млрд бюджет международного сотрудничества. Кроме того, свое мнение изменил и Совет кантонов: в начале нынешней осенней сессии парламента он пошел на попятную и отказался передавать эти средства армии.

Спецфонд или повышение налогов?

Напомним, что ранее парламент обсуждал «бюджетную сделку», в рамках которых должен был быть урегулирован вопрос как помощи Украине, так и дополнительного финансирования Вооруженных сил. Потом этот формат был отвергнут, но теперь ответственный подготовительный комитет снова выдвинул идею спецфонда для нужд армии. Правда, это решение было принято минимальным перевесом голосов «за», поэтому вряд ли данный план убедит весь парламент.

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А он предполагал бы выделение на ближайшее десятилетие специального займа, так называемого чрезвычайного TresoreriedarlehenВнешняя ссылка или депозитарного кредита в размере 10 млрд франков. Поскольку эти средства не подпадали бы под действие бюджетного правила «долгового тормоза», такие дополнительные расходы никак не повлияли бы на другие федеральные статьи общественного бюджета и урезать их не пришлось бы. Однако потом эти миллиарды пришлось бы возвращать обратно в федеральный депозитарий.

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Еще один вариант: увеличить ставку налога на добавленную стоимость (НДС / MWST). Федеральный совет, правительство, не исключает и эту идею тоже, но остается под вопросом вероятность получения этой идеей поддержки со стороны парламентского большинства. Против скорее всего выступили бы две крупнейшие партии — правая Швейцарская народная партия SVP и левая партия социалистов SP.

Так что исход всех этих дебатов остаётся неопределенным, особенно с учетом разнонаправленных политических интересов и аппетитов, и с учетом битв за право распределять и контролировать финансовые потоки и налогово-фискальную политику.

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