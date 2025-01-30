Швейцария наметила меры в области иммиграции
Федеральный совет планирует смягчить последствия иммиграции с помощью ряда мер, затрагивающих рынок труда, жилищную политику и систему предоставления убежища.
Это решение принимается на фоне законодательной инициативы «Нет Швейцарии с населением в 10 миллионов» (Keine 10-Millionen-Schweiz / Nachhaltigkeitsinitiative), выдвинутой Швейцарской народной партией (SVP), которую правительство рекомендует отклонить.
Министр юстиции Беат Янс отметил на пресс-конференции 29 января 2025 годаВнешняя ссылка, что одобрение этой инициативы негативно скажется на экономике, социальной стабильности и общественном устройстве страны. В то же время Федеральный совет признаёт, что рост численности населения и иммиграция стали для Швейцарии серьёзным вызовом, а существующих механизмов регулирования уже недостаточно.
«Поэтому мы разработали пакет из примерно дюжины мер, которые должны помочь нам решить совершенно конкретные проблемы», — заявил Беат Янс на пресс-конференции 29 января 2025 года в Берне.
Регулирование рынка труда
Федеральный совет считает, что основным фактором, влияющим на уровень иммиграции, является рынок труда. В связи со старением населения и острой нехваткой квалифицированных специалистов Швейцария нуждается в дополнительной рабочей силе. Однако полагаться исключительно на привлечение мигрантов нельзя.
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В этой связи правительство намерено, в сотрудничестве с социальными партнёрами (профсоюзами, ассоциациями работодателей и местными властями), активнее задействовать внутренний потенциал трудоспособного населения, чтобы вывести на рынок труда больше собственных граждан.
Среди планируемых мер:
- Ускоренная интеграция членов семей мигрантов, особенно женщин, в рынок труда.
- Ускоренное признание зарубежных дипломов и предоставление карьерных консультаций для высококвалифицированных специалистов.
- Поддержка пожилых граждан в поиске работы, включая программы коучинга.
- Расширение доступа к программам профессионального переобучения, в том числе предоставление пособий безработным, не получающим стандартные выплаты.
Ужесточение порядка предоставления убежища
Федеральный совет также намерен внести изменения в процедуру предоставления убежища, чтобы ускорить рассмотрение заявок и сократить их количество.
Среди предложенных мер:
- Введение предварительного анализа заявлений с целью на раннем этапе отсеивать необоснованные ходатайства.
- Ускоренное аннулирование заявлений просителей убежища, если они исчезают из поля зрения властей или отказываются сотрудничать с ними.
- Ужесточение процедуры подачи повторных заявлений.
Кроме того, правительство предлагает чаще проверять статус «временно принятых» лиц из числа беженцев и активнее рассматривать вопрос об их депортации в случае, если военно-политическая ситуация в стране их происхождения заметно улучшилась. Будет изучена концепция рейтинговой оценки стран, позволяющая учитывать индивидуальные риски.
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Федеральный совет также намерен ужесточить правила в отношении лиц, совершивших уголовные преступления в Швейцарии. Такие люди не должны иметь права на получение убежища или вида на жительство.
Рынок жилья и недвижимость
Швейцарское правительство также озабочено вопросами жилищной политики. В связи с этим приняты следующие решения:
- Продлить на пять лет программу поддержки строительства некоммерческого социального жилья и увеличить её финансирование на 150 миллионов франков в год.
- Внести изменения в Lex Koller (закон, регулирующий приобретение недвижимости иностранцами), усложнив покупку недвижимости в Швейцарии гражданами стран, не входящих в ЕС и ЕАСТ, с тем чтобы сократить давление на рынок жилья.
- Изучить возможность введения дополнительных ограничений на приобретение иностранцами «дачных» домов и инвестиционной недвижимости.
Суть инициативы «Нет Швейцарии с населением в 10 миллионов»
Швейцарская народная партия (SVP) предлагает законодательно закрепить положение, согласно которому население Швейцарии до 2050 года не должно превышать 10 миллионов человек. В случае достижения отметки в 9,5 миллиона жителей правительство и парламент должны будут принять ограничительные меры.
Среди предложенных мер:
- «Временно принятые» лица из числа беженцев не смогут получать постоянный вид на жительство или швейцарское гражданство.
- Будут введены ограничения на воссоединение семей мигрантов.
- Швейцария пересмотрит международные соглашения, способствующие росту численности населения, с возможностью выхода из них.
- В крайнем случае Швейцария выйдет из Соглашения с ЕС о свободном передвижении людей.
Правительство считает, однако, что ограничение численности населения подобным образом нанесёт ущерб экономике страны и затормозит её развитие. В связи с этим Федеральный совет рекомендует избирателям отклонить эту инициативу.
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