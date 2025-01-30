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Швейцария наметила меры в области иммиграции

Министр юстиции Швейцарии Беат Янс — самый популярный министр Федерального совета (правительства Швейцарии): итоги опроса.
Министр юстиции Швейцарии Беат Янс — самый популярный министр Федерального совета (правительства Швейцарии): итоги опроса. KEYSTONE/© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

Федеральный совет планирует смягчить последствия иммиграции с помощью ряда мер, затрагивающих рынок труда, жилищную политику и систему предоставления убежища.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Это решение принимается на фоне законодательной инициативы «Нет Швейцарии с населением в 10 миллионов» (Keine 10-Millionen-Schweiz / Nachhaltigkeitsinitiative), выдвинутой Швейцарской народной партией (SVP), которую правительство рекомендует отклонить.

Министр юстиции Беат Янс отметил на пресс-конференции 29 января 2025 годаВнешняя ссылка, что одобрение этой инициативы негативно скажется на экономике, социальной стабильности и общественном устройстве страны. В то же время Федеральный совет признаёт, что рост численности населения и иммиграция стали для Швейцарии серьёзным вызовом, а существующих механизмов регулирования уже недостаточно.

«Поэтому мы разработали пакет из примерно дюжины мер, которые должны помочь нам решить совершенно конкретные проблемы», — заявил Беат Янс на пресс-конференции 29 января 2025 года в Берне.

Регулирование рынка труда

Федеральный совет считает, что основным фактором, влияющим на уровень иммиграции, является рынок труда. В связи со старением населения и острой нехваткой квалифицированных специалистов Швейцария нуждается в дополнительной рабочей силе. Однако полагаться исключительно на привлечение мигрантов нельзя.

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«Основным управляющим элементом остается логика рынка трудовых кадров и это как раз и приводит к иммиграции в страну людей, востребованных на этом рынке», — указала директор Seco Хелене Будлигер Артиеда (Helene Budliger Artieda).

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Трудовая иммиграция в Швейцарию на высоком уровне

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В этой связи правительство намерено, в сотрудничестве с социальными партнёрами (профсоюзами, ассоциациями работодателей и местными властями), активнее задействовать внутренний потенциал трудоспособного населения, чтобы вывести на рынок труда больше собственных граждан.

Среди планируемых мер:

  • Ускоренная интеграция членов семей мигрантов, особенно женщин, в рынок труда.
  • Ускоренное признание зарубежных дипломов и предоставление карьерных консультаций для высококвалифицированных специалистов.
  • Поддержка пожилых граждан в поиске работы, включая программы коучинга.
  • Расширение доступа к программам профессионального переобучения, в том числе предоставление пособий безработным, не получающим стандартные выплаты.

Ужесточение порядка предоставления убежища

Федеральный совет также намерен внести изменения в процедуру предоставления убежища, чтобы ускорить рассмотрение заявок и сократить их количество.

Среди предложенных мер:

  • Введение предварительного анализа заявлений с целью на раннем этапе отсеивать необоснованные ходатайства.
  • Ускоренное аннулирование заявлений просителей убежища, если они исчезают из поля зрения властей или отказываются сотрудничать с ними.
  • Ужесточение процедуры подачи повторных заявлений.

Кроме того, правительство предлагает чаще проверять статус «временно принятых» лиц из числа беженцев и активнее рассматривать вопрос об их депортации в случае, если военно-политическая ситуация в стране их происхождения заметно улучшилась. Будет изучена концепция рейтинговой оценки стран, позволяющая учитывать индивидуальные риски.

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Информационные брошюры для иммигрантов. Кантональное интеграционное ведомство, город Кур, кантон Граубюнден, Швейцария. Keystone / Gaetan Bally

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Федеральный совет также намерен ужесточить правила в отношении лиц, совершивших уголовные преступления в Швейцарии. Такие люди не должны иметь права на получение убежища или вида на жительство.

Рынок жилья и недвижимость

Швейцарское правительство также озабочено вопросами жилищной политики. В связи с этим приняты следующие решения:

  • Продлить на пять лет программу поддержки строительства некоммерческого социального жилья и увеличить её финансирование на 150 миллионов франков в год.
  • Внести изменения в Lex Koller (закон, регулирующий приобретение недвижимости иностранцами), усложнив покупку недвижимости в Швейцарии гражданами стран, не входящих в ЕС и ЕАСТ, с тем чтобы сократить давление на рынок жилья.
  • Изучить возможность введения дополнительных ограничений на приобретение иностранцами «дачных» домов и инвестиционной недвижимости.

Суть инициативы «Нет Швейцарии с населением в 10 миллионов»

Швейцарская народная партия (SVP) предлагает законодательно закрепить положение, согласно которому население Швейцарии до 2050 года не должно превышать 10 миллионов человек. В случае достижения отметки в 9,5 миллиона жителей правительство и парламент должны будут принять ограничительные меры.

Среди предложенных мер:

  • «Временно принятые» лица из числа беженцев не смогут получать постоянный вид на жительство или швейцарское гражданство.
  • Будут введены ограничения на воссоединение семей мигрантов.
  • Швейцария пересмотрит международные соглашения, способствующие росту численности населения, с возможностью выхода из них.
  • В крайнем случае Швейцария выйдет из Соглашения с ЕС о свободном передвижении людей.

Правительство считает, однако, что ограничение численности населения подобным образом нанесёт ущерб экономике страны и затормозит её развитие. В связи с этим Федеральный совет рекомендует избирателям отклонить эту инициативу.

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