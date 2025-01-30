Швейцария наметила меры в области иммиграции

Министр юстиции Швейцарии Беат Янс — самый популярный министр Федерального совета (правительства Швейцарии): итоги опроса. KEYSTONE/© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

Федеральный совет планирует смягчить последствия иммиграции с помощью ряда мер, затрагивающих рынок труда, жилищную политику и систему предоставления убежища.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Это решение принимается на фоне законодательной инициативы «Нет Швейцарии с населением в 10 миллионов» (Keine 10-Millionen-Schweiz / Nachhaltigkeitsinitiative), выдвинутой Швейцарской народной партией (SVP), которую правительство рекомендует отклонить.

Министр юстиции Беат Янс отметил на пресс-конференции 29 января 2025 годаВнешняя ссылка, что одобрение этой инициативы негативно скажется на экономике, социальной стабильности и общественном устройстве страны. В то же время Федеральный совет признаёт, что рост численности населения и иммиграция стали для Швейцарии серьёзным вызовом, а существующих механизмов регулирования уже недостаточно.

«Поэтому мы разработали пакет из примерно дюжины мер, которые должны помочь нам решить совершенно конкретные проблемы», — заявил Беат Янс на пресс-конференции 29 января 2025 года в Берне.

Регулирование рынка труда

Федеральный совет считает, что основным фактором, влияющим на уровень иммиграции, является рынок труда. В связи со старением населения и острой нехваткой квалифицированных специалистов Швейцария нуждается в дополнительной рабочей силе. Однако полагаться исключительно на привлечение мигрантов нельзя.

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В этой связи правительство намерено, в сотрудничестве с социальными партнёрами (профсоюзами, ассоциациями работодателей и местными властями), активнее задействовать внутренний потенциал трудоспособного населения, чтобы вывести на рынок труда больше собственных граждан.

Среди планируемых мер:

Ускоренная интеграция членов семей мигрантов, особенно женщин, в рынок труда.

Ускоренное признание зарубежных дипломов и предоставление карьерных консультаций для высококвалифицированных специалистов.

Поддержка пожилых граждан в поиске работы, включая программы коучинга.

Расширение доступа к программам профессионального переобучения, в том числе предоставление пособий безработным, не получающим стандартные выплаты.

Ужесточение порядка предоставления убежища

Федеральный совет также намерен внести изменения в процедуру предоставления убежища, чтобы ускорить рассмотрение заявок и сократить их количество.

Среди предложенных мер:

Введение предварительного анализа заявлений с целью на раннем этапе отсеивать необоснованные ходатайства.

Ускоренное аннулирование заявлений просителей убежища, если они исчезают из поля зрения властей или отказываются сотрудничать с ними.

Ужесточение процедуры подачи повторных заявлений.

Кроме того, правительство предлагает чаще проверять статус «временно принятых» лиц из числа беженцев и активнее рассматривать вопрос об их депортации в случае, если военно-политическая ситуация в стране их происхождения заметно улучшилась. Будет изучена концепция рейтинговой оценки стран, позволяющая учитывать индивидуальные риски.

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Федеральный совет также намерен ужесточить правила в отношении лиц, совершивших уголовные преступления в Швейцарии. Такие люди не должны иметь права на получение убежища или вида на жительство.

Рынок жилья и недвижимость

Швейцарское правительство также озабочено вопросами жилищной политики. В связи с этим приняты следующие решения:

Продлить на пять лет программу поддержки строительства некоммерческого социального жилья и увеличить её финансирование на 150 миллионов франков в год.

Внести изменения в Lex Koller (закон, регулирующий приобретение недвижимости иностранцами), усложнив покупку недвижимости в Швейцарии гражданами стран, не входящих в ЕС и ЕАСТ, с тем чтобы сократить давление на рынок жилья.

Изучить возможность введения дополнительных ограничений на приобретение иностранцами «дачных» домов и инвестиционной недвижимости.

Суть инициативы «Нет Швейцарии с населением в 10 миллионов»

Швейцарская народная партия (SVP) предлагает законодательно закрепить положение, согласно которому население Швейцарии до 2050 года не должно превышать 10 миллионов человек. В случае достижения отметки в 9,5 миллиона жителей правительство и парламент должны будут принять ограничительные меры.

Среди предложенных мер:

«Временно принятые» лица из числа беженцев не смогут получать постоянный вид на жительство или швейцарское гражданство.

Будут введены ограничения на воссоединение семей мигрантов.

Швейцария пересмотрит международные соглашения, способствующие росту численности населения, с возможностью выхода из них.

В крайнем случае Швейцария выйдет из Соглашения с ЕС о свободном передвижении людей.

Правительство считает, однако, что ограничение численности населения подобным образом нанесёт ущерб экономике страны и затормозит её развитие. В связи с этим Федеральный совет рекомендует избирателям отклонить эту инициативу.

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