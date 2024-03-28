Швейцария отказывается подписывать ДЗЯО
Правительство Швейцарии остается непреклонным, по-прежнему не желая подписывать и ратифицировать Договор ООН о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Официальный Берн убежден, что участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является более эффективным методом противодействия ядерной угрозе.
Как пояснило правительство страны в среду 27 марта 2024 года перед уходом на длинные пасхальные выходные, смена стратегии в этой области именно в данный момент совершенно нецелесообразна. Подписание ДЗЯО не отвечает интересам Швейцарии, особенно в нынешних условиях, когда агрессия России против Украины вновь выдвинула на первый план вопросы, напрямую связанные с безопасностью.
Правительство Конфедерации также считает, что ДЗЯО / TPNW не имеет особого влияния, с учетом того, что его не подписали все ядерные державы и почти все западноевропейские страны. «Мир без ядерного оружия может быть достигнут только вместе с государствами, обладающими ядерным оружием, а не против них», — считает Федеральный совет (кабмин старны).
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НАТО призывает Швейцарию не подписывать ДЗЯО
ДЗЯО / TPNW представляет собой международное соглашение, которое запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Договор был сформулирован 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, открыт для подписания 20 сентября того же года, вступил в законную силу 22 января 2021 года, после того, как его ратифицировали 50 государств мира.
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На сегодняшний день ДЗЯО / TPNW ратифицировали 70 государств, в это число не входят, однако, ядерные государства и их союзники. Правительство Швейцарии уже отказывалось присоединяться к нему в 2018 и 2019 году. По словам правительства Швейцарии, отказ от вступления в ДЗЯО / TPNW вовсе не означает, что Швейцария остаётся пассивным наблюдателем, так как любое «применение ядерного оружия вряд ли было бы совместимо с международным гуманитарным правом».
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Десять дней назад Швейцария четко обозначила свою позицию в Совете Безопасности ООН и заявила, что в ядерной войне, которую ни в коем случае нельзя допустить, не будет победителей. В своей внешнеполитической стратегии на 2024–2027 год правительство страны безоговорочно высказалось за мир, свободный от ядерного оружия. Несмотря на нынешний застой в рамках процесса ядерного разоружения, Швейцария будет продолжать требовать от соответствующих государств выполнения их разоруженческих обязательств.
Швейцария с 1977 года является членом Договора о нераспространении ядерного оружия ДНЯО, документа, который подписала 191 страна-участница, включая такие ядерные державы, как США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. ДНЯО считается краеугольным камнем всей системы контроля над ядерными вооружениями и важнейшим документом в составе глобальной архитектуры безопасности. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) в 2023 году ядерным оружием обладали девять государств.
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Самыми значительными ядерными арсеналами владеет Россия — у неё есть 5 889 боеголовок, за ней следуют США — 5 244 и Китай — 410 боеголовок. Европейские ядерные державы — Франция и Великобритания — имеют 290 и 225 боеголовок соответственно. За ними следуют Пакистан (170) и Индия (164). Израиль, по разным оценкам, имеет 90 боеголовок, а Северная Корея — 30. В целом по оценкам SIPRI мировой ядерный арсенал достигает 12 512 боеголовок.
Вопрос о том, каким образом может быть создан мир без ядерного оружия, также является предметом неоднозначных внутриполитических дебатов в самой Швейцарии. Более пяти лет назад парламент призвал правительство как можно скорее подписать ДЗЯО / TPNW и представить его на утверждение парламентариев, поскольку, ратифицировав его, Швейцария «продемонстрировала бы явную приверженность международному гуманитарному праву и связанным с ним ценностям».
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Нынешняя очередная отсрочка решения о ратификации или нератификации договора вряд ли удовлетворит общественность страны. В начале ноября 2023 года левая НКО «Международная кампания за отмену ядерного оружия» (ICAN) выступила с народной законодательной инициативой о присоединении станы к TPNW. Этот призыв поддерживает и левая общественная «Группа за Швейцарию без армии» (GSoA).
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