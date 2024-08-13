Швейцарская молодежь становится все более радикальной

Все больше молодых людей в Швейцарии придерживаются радикальных взглядов, для которых характерна крайняя нетерпимость. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Все больше молодых людей в Швейцарии придерживаются радикальных взглядов, для которых характерна крайняя нетерпимость.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss youth are becoming more radicalised, says survey Оригинал Читать далее Swiss youth are becoming more radicalised, says survey

Согласно результатам новейшего социологического исследования, все больше молодых людей в Швейцарии в возрасте от 15 до 25 лет придерживаются радикальных взглядов, для которых характерна крайняя нетерпимость к инакомыслящим.

Согласно результатам социометрического исследования, проведенного экспертами Цюрихской Высшей школы прикладных наук и Фрибургского Университета, 26% респондентов вполне можно отнести к убежденным ксенофобам, 15% — к гомофобам, 10% — к исламофобам и 8% — к антисемитам.

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Особенно высока доля тех, кто разделяет такого рода воззрения, среди лиц в возрастной категории до 17 лет. Об этом не днях сообщили швейцарские газеты Le Matin Dimanche и SonntagsZeitung. Поражают, по мнению этих газет, и темпы, с которыми увеличиваются эти показатели: за два последних года они увеличились с 49 до 66% во всех категориях.

«Пандемия [вируса Ковид-19] и теракт ХАМАС 7 октября [2023 года против Израиля] привели к заметному увеличению масштабов распространения радикальных воззрений и позиций», — говорит руководитель исследования Дирк Байер. В опросе, проведенном в мае и июне 2024 года, приняли участие 1 600 человек в возрасте 15-25 лет.

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