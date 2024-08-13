Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Национальная политика

Швейцарская молодежь становится все более радикальной

Все больше молодых людей в Швейцарии придерживаются радикальных взглядов, для которых характерна крайняя нетерпимость.
Все больше молодых людей в Швейцарии придерживаются радикальных взглядов, для которых характерна крайняя нетерпимость. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Все больше молодых людей в Швейцарии придерживаются радикальных взглядов, для которых характерна крайняя нетерпимость.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Согласно результатам новейшего социологического исследования, все больше молодых людей в Швейцарии в возрасте от 15 до 25 лет придерживаются радикальных взглядов, для которых характерна крайняя нетерпимость к инакомыслящим.

Согласно результатам социометрического исследования, проведенного экспертами Цюрихской Высшей школы прикладных наук и Фрибургского Университета, 26% респондентов вполне можно отнести к убежденным ксенофобам, 15% — к гомофобам, 10% — к исламофобам и 8% — к антисемитам.

Показать больше
Porträt

Показать больше

Левый антисемитизм: еще вчера табу в Швейцарии, а что сегодня?

Этот контент был опубликован на Антисемитизм обычно связан с правым экстремизмом, но как выясняется левые грешат им в неменьшей степени.

Читать далее Левый антисемитизм: еще вчера табу в Швейцарии, а что сегодня?

Особенно высока доля тех, кто разделяет такого рода воззрения, среди лиц в возрастной категории до 17 лет. Об этом не днях сообщили швейцарские газеты Le Matin Dimanche и SonntagsZeitung. Поражают, по мнению этих газет, и темпы, с которыми увеличиваются эти показатели: за два последних года они увеличились с 49 до 66% во всех категориях.

«Пандемия [вируса Ковид-19] и теракт ХАМАС 7 октября [2023 года против Израиля] привели к заметному увеличению масштабов распространения радикальных воззрений и позиций», — говорит руководитель исследования Дирк Байер. В опросе, проведенном в мае и июне 2024 года, приняли участие 1 600 человек в возрасте 15-25 лет.

Показать больше
Наша рассылка на тему демократии

Показать больше

Наша рассылка на тему демократии

Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами.

Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Самое читаемое
5-я Швейцария

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Бруно Кауфманн

Как следует в школах преподавать основы государства и права?

Каким образом у вас в стране организовано политическое просвещение детей и юношества? Чем вы довольны, чем не очень или совсем недовольны?

Присоединяйтесь к дискуссии
16 Отметки «мне нравится»
50 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Томас Стивенс

Что Вы думаете об отпуске в формате «только для взрослых» или «без детей»?

Является ли отпуск «только для взрослых» прагматичным решением? Или это еще один шаг к вымиранию общества?

Присоединяйтесь к дискуссии
38 Отметки «мне нравится»
27 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Елена Серветтаз

Следует ли смешивать спортивные и культурные мероприятия с политикой?

Культурные и спортивные мероприятия становятся все более политизированными. Является ли это проблемой?

Присоединяйтесь к дискуссии
23 Отметки «мне нравится»
21 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

За последний год число иностранных граждан, работающих в Швейцарии, но живущих в ближнем зарубежье, увеличилось на три процента.

Показать больше

Количество «фронтальеров» в Швейцарии увеличилось на 3%

Этот контент был опубликован на За последний год число иностранных граждан, работающих в Швейцарии, но живущих в ближнем зарубежье, увеличилось на три процента.

Читать далее Количество «фронтальеров» в Швейцарии увеличилось на 3%

Показать больше

Италия и Швейцария приняли совместную декларацию по Украине

Этот контент был опубликован на В ней обе стороны выражают свою «глубокую озабоченность» по поводу «продолжающейся агрессии» России против Украины.

Читать далее Италия и Швейцария приняли совместную декларацию по Украине
Ровно 30 лет назад в Швейцарии стали обязательными ремни безопасности

Показать больше

Ровно 30 лет назад в Швейцарии стали обязательными ремни безопасности

Этот контент был опубликован на Машин на дорогах стало больше, но число погибших в результате ДТП стало меньше: благодаря ремням безопасности.

Читать далее Ровно 30 лет назад в Швейцарии стали обязательными ремни безопасности

Показать больше

В очередном Street Parade в Цюрихе приняли участие 920 000 человек

Этот контент был опубликован на Таковы данные организаторов этого крупнейшего фестиваля техно-музыки под открытым небом. В эту субботу 10 августа он проходил уже в 31 раз. Все основу парада составил 28 так называемых Love Mobiles.

Читать далее В очередном Street Parade в Цюрихе приняли участие 920 000 человек
В период с 1918 по 1964 год швейцарские Вооруженные силы не придумали ничего лучшего, как просто утилизировать старые боеприпасы с истекшим сроком хранения на дне швейцарских озер.

Показать больше

Подскажите армии Швейцарии, как очистить озера от боеприпасов

Этот контент был опубликован на На дне живописных швейцарских озер ржавеют тонны боеприпасов времен двух мировых войн. У вас есть идея, как их достать оттуда?

Читать далее Подскажите армии Швейцарии, как очистить озера от боеприпасов
Швейцарии тоже придется крепить крышки к бутылкам

Показать больше

Швейцарии тоже придется крепить крышки к бутылкам

Этот контент был опубликован на Швейцарские компании вынуждены частично адаптироваться к новым правилам ЕС о крышках для бутылок.

Читать далее Швейцарии тоже придется крепить крышки к бутылкам
Но ещё не вечер: основную прибыль компания получает всегда во второй половине года за счет продажи учебников и Рождественских праздников.

Показать больше

Группа Orell Füssli слегка нарастила продажи книг

Этот контент был опубликован на Но ещё не вечер: основную прибыль компания получает всегда во второй половине года за счет продажи учебников и Рождественских праздников.

Читать далее Группа Orell Füssli слегка нарастила продажи книг
В Швейцарии в целом медленно, но верно увеличивается средний зафиксированный показатель шумового давления: страна становится все более громкой.

Показать больше

Швейцарский кабмин намерен наказывать за шум на дорогах

Этот контент был опубликован на Однако окончательное решение будет принято кабмином с учетом проведенного прошлым летом в Женеве пилотного проекта.

Читать далее Швейцарский кабмин намерен наказывать за шум на дорогах
В этом году он предлагает насыщенную программу: 225 показов в течение 10 дней, включая 104 мировые премьеры.

Показать больше

В Швейцарии стартует Локарнский кинофестиваль

Этот контент был опубликован на В этом году он предлагает насыщенную программу: 225 показов в течение 10 дней, включая 104 мировые премьеры.

Читать далее В Швейцарии стартует Локарнский кинофестиваль
Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон получит на очередном кинофестивале в Локарно награду Lifetime Achievement Award за вклад в киноискусство.

Показать больше

Альфонсо Куарона наградят в Локарно за вклад в киноискусство

Этот контент был опубликован на Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон получит на очередном кинофестивале в Локарно награду Lifetime Achievement Award за вклад в киноискусство.

Читать далее Альфонсо Куарона наградят в Локарно за вклад в киноискусство

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
President of the Swiss Federal Commission against Racism, Martine Brunschwig Graf

Показать больше

В Швейцарии регистрируется всплеск антисемитизма

Этот контент был опубликован на Швейцарская федеральная «Комиссия по борьбе с расизмом» предупреждает об опасности, исходящей от нынешнего увеличения числа антисемитских эксцессов.

Читать далее В Швейцарии регистрируется всплеск антисемитизма
Стоит ли депортировать предполагаемого преступника или лишить его гражданства? Общество и политические круги Швейцарии дискутируют.

Показать больше

Попытка убийства ортодоксального еврея в Цюрихе шокировала Швейцарию

Этот контент был опубликован на Стоит ли депортировать предполагаемого преступника или лишить его гражданства? Общество и политические круги Швейцарии дискутируют.

Читать далее Попытка убийства ортодоксального еврея в Цюрихе шокировала Швейцарию
граф
Roter Handschuh mit dem Symbol von Extinction Rebellion

Показать больше

Куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями активистов?

Этот контент был опубликован на Радикальный активизм и гражданское неповиновение: где проходит граница разумного и когда благие намерения начинают вести в бездны анархии?

Читать далее Куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями активистов?
Gruppe von Jugendlichen vor einem Eingang in ein älteres Haus

Показать больше

Как молодежные парламенты в Швейцарии учат школьников демократии

Этот контент был опубликован на Примерно восемь десятков молодежных парламентов в Швейцарии готовят детей и подростков к активному участию в политике.

Читать далее Как молодежные парламенты в Швейцарии учат школьников демократии
Student stressed in front of computer

Показать больше

Пандемия ухудшила психическое здоровье студентов

Этот контент был опубликован на Распространенность депрессий в студенческой среде в три раза выше, чем у остального населения.

Читать далее Пандемия ухудшила психическое здоровье студентов

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR