Швейцарская молодежь становится все более радикальной
Все больше молодых людей в Швейцарии придерживаются радикальных взглядов, для которых характерна крайняя нетерпимость.
Согласно результатам новейшего социологического исследования, все больше молодых людей в Швейцарии в возрасте от 15 до 25 лет придерживаются радикальных взглядов, для которых характерна крайняя нетерпимость к инакомыслящим.
Согласно результатам социометрического исследования, проведенного экспертами Цюрихской Высшей школы прикладных наук и Фрибургского Университета, 26% респондентов вполне можно отнести к убежденным ксенофобам, 15% — к гомофобам, 10% — к исламофобам и 8% — к антисемитам.
Показать больше
Левый антисемитизм: еще вчера табу в Швейцарии, а что сегодня?
Особенно высока доля тех, кто разделяет такого рода воззрения, среди лиц в возрастной категории до 17 лет. Об этом не днях сообщили швейцарские газеты Le Matin Dimanche и SonntagsZeitung. Поражают, по мнению этих газет, и темпы, с которыми увеличиваются эти показатели: за два последних года они увеличились с 49 до 66% во всех категориях.
«Пандемия [вируса Ковид-19] и теракт ХАМАС 7 октября [2023 года против Израиля] привели к заметному увеличению масштабов распространения радикальных воззрений и позиций», — говорит руководитель исследования Дирк Байер. В опросе, проведенном в мае и июне 2024 года, приняли участие 1 600 человек в возрасте 15-25 лет.
Показать больше
Наша рассылка на тему демократии
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.