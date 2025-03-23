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Национальная политика

Мир на пороге больших перемен, но Берн остается Берном

Свежеиспеченный министр Мартин Пфистер (Martin Pfister) в парламенте Швейцарии.
Свежеиспеченный министр Мартин Пфистер (Martin Pfister) в парламенте Швейцарии. Keystone / Anthony Anex

Весенняя сессия парламента Швейцарии завершилась, мир трясёт «не по-детски», но депутаты «страны, в которой ничего никогда не происходит», медленно, но верно делают свою работу — выглядит это спокойствие, мягко говоря, необычно, но на самом деле, как утверждает известная поговорка, в спокойствии сила!

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Я работаю редактором и корреспондентом в Федеральном дворце. Пишу о швейцарской политике для редакции, пишущей о швейцарском зарубежье (Swiss Abroad), и веду наше политическое ток-шоу «Поговорим». Я начал заниматься региональной журналистикой в начале девяностых годов и работал во многих профессиональных направлениях, занимая руководящие должности и освещая самые разные темы. Пришёл в SWI swissinfo.ch в 2017 году.

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У парламента в Берне — свой ритм, свои приоритеты. Когда в Белом доме США меняется курс, и вся геополитика в одночасье переворачивается с ног на голову, по Европе прокатываются шоковые волны. Под куполом Федерального дворца Швейцарии в этот момент тоже звучит тревожный вопрос: что будет, если Америка окончательно отвернётся от Европы? Нужны ли Швейцарии теперь более прочные союзы? Или маленькой стране лучше держаться в стороне и переждать бурю, пока она не утихнет?

В кулуарах Федерального дворца любят громко призывать к решительным шагам — даже в более спокойные времена. Но всем известно: швейцарская политика не знает резких движений. Здесь каждое предложение, большое или малое, сначала проходит через парламентскую комиссию, затем оно перекочёвывает из одной палаты парламента в другую, возможно, возвращается на доработку, потом попадает в Федеральный совет (правительство). Там оно ждёт разработки детального плана своей реализации, который лишь спустя месяцы снова возвращается в парламент. Поэтому-то в эту весеннюю сессию довыборы в Федеральный совет стали своеобразной заменой тому, чего швейцарская политика не в силах достигать быстро. На кону стояло серьёзное решение: избрание нового члена Федерального совета, состоящего из семи человек, назначение нового министра обороны.

После внезапной отставки Виолы Амхерд (Viola Amherd) события развивались стремительно, почти в темпе решений Дональда Трампа. И всё это — на фоне обострения международного положения, когда любые вопросы в сфере безопасности вызывают нервозность и тревогу. В этой обстановке два кандидата на должность главы военного ведомства от партии «Центр» (Mitte) стали символом необходимости перемен в стране, которая еще только ищет направление этих перемен. Противостояние кандидатов — это была дуэль, гонка, драма. А сами выборы оказались начисто лишены характера шоу: все прошло без закулисных игр, без интриг, почти буднично. «Это хороший знак для демократии: мы продемонстрировали, что парламент способен стабильно функционировать», — заявила вице-спикер Национального совета Катя Крист (Katja Christ). «В непредсказуемом мире стабильность становится самостоятельной ценностью», — подчеркивает Neue Zürcher Zeitung.

В день довыборов в правительство (12 марта 2025 года) в кулуарах парламента царили «ожидание и нетерпение».
В день довыборов в правительство (12 марта 2025 года) в кулуарах парламента царили «ожидание и нетерпение». Keystone / Peter Klaunzer

Федеральным советником (министром) стал в итоге Мартин Пфистер (Martin Pfister) — до сих пор малоизвестный кантональный политик, полковник швейцарской армии, историк по образованию. Он рассматривает нейтралитет в качестве гибкого инструмента и прямо заявляет о готовности к сотрудничеству с НАТО — об этом он сказал уже в день своего избрания. «Результаты этой выборной процедуры подчеркивают тот факт, что даже нейтральная Швейцария ощущает сегодня острую необходимость укреплять свою оборону», — пишет Financial Times. Многие парламентарии, кроме того, надеются, что Мартин Пфистер вернёт в Федеральный совет атмосферу коллегиальности, утраченную за последнее время на фоне бурных дебатов о необходимости жёсткой экономии бюджетных расходов. Символом этой утраты стали неосторожные утечки информации и внутренняя борьба за влияние.

Среда. Середина трёхнедельной весенней сессии. Новый министр Федерального совета избран. Суматошная атмосфера исчезает вместе с прессой. Солнечный свет льётся в распахнутые окна здания парламента, в залы заседаний вливается свежий весенний воздух. Оставшиеся в Федеральном дворце депутаты «работают с документами». Время остановиться, оглянуться и сосредоточиться. Швейцарская политика — это часто ничто иное, как умение оставлять, казалось бы, важные дела недоделанными. Здесь для этого даже есть собственный термин: «отказ от обсуждения» (Nichteintreten) того или иного вопроса.

Что-то всегда остаётся на потом

Таким, каким оно было с самого начала. Даже после месяцев обсуждений и долгих дебатов. В этой сессии примером такого «отказа» стало сельское хозяйство. Несмотря на режим экономии, оно по-прежнему получает огромные субсидии. Как и гостиничная индустрия — она продолжает пользоваться налоговыми послаблениями (сниженным тарифом НДС). Бюджетные субсидии в размере 270 миллионов франков в год, введённые 20 лет назад в качестве экстренной меры поддержки гостиничной сферы страны, продлеваются в седьмой раз. На неопределённый срок. Даже сейчас, когда федеральное правительство сокращает свои расходы по многим другим досье.

Вопрос финансирования UNRWA / БАПОР разводит по разные стороны баррикад даже соратников по партии: депутаты Совета кантонов от партии социалистов Карло Соммаруга (Carlo Sommaruga, слева) и Даниэль Йосич (Daniel Jositsch).
Вопрос финансирования UNRWA / БАПОР разводит по разные стороны баррикад даже соратников по партии: депутаты Совета кантонов от партии социалистов Карло Соммаруга (Carlo Sommaruga, слева) и Даниэль Йосич (Daniel Jositsch). Keystone / Alessandro Della Valle

Швейцарский вклад в финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР / UNRWA), который в прошлом 2024 году был сокращён вдвое, остался в прежнем размере. БАПОР, противоречивая структура, находящаяся в Швейцарии «под наблюдением» уже многие годы, давно вызывает споры в федеральном парламенте. Совсем недавно Национальный совет предложил полностью прекратить её финансирование. Однако Совет кантонов не поддержал эту инициативу. В результате символический отказ Швейцарии от сотрудничества с UNRWA так и не состоялся. Надо отдать должное: помимо Израиля, вряд ли какая-либо другая страна обсуждала вопрос поддержки UNRWA столь же интенсивно как Швейцария. Одним из итогов этих продолжительных дебатов стало поручение Федеральному совету изучить возможность найти для этих денег какое-то другое агентство.

Даже после долгих обсуждений остаётся нерешённой и другая деликатная тема — дискриминация собственных граждан. Речь о неравных условиях воссоединения семей: в отличие от граждан ЕС и ЕАСТ, швейцарцы сталкиваются с большими ограничениями, если их родственники из так называемых третьих стран хотят приехать к ним в Швейцарию — например, речь идет о бабушках и дедушках из Шри-Ланки или Бразилии. Эта дискриминационная практика может затронуть, в частности, швейцарок, живших на ПМЖ за рубежом и потом решивших вернуться домой. Парламент в итоге предпочёл осторожную стратегию: ничего не менять, чтобы избежать непредсказуемых последствий, связанных с возможным увеличением масштабов миграции.

Множество мелких шагов

Но в итоге именно множество маленьких шагов и составляет суть парламентской работы — как в Совете кантонов (малой палате), так и в Национальном совете (палате большой). В эту весеннюю сессию к этим шагам, например, относится решение об отмене срока давности для убийств и сексуального насилия над несовершеннолетними. Совет кантонов уже дал зелёный свет этому решению, теперь очередь за Национальным советом (все решения в парламенте принимаются только консенсусом обеих палат, именно поэтому они не являются «верхней» и «нижней»). Было принято и ещё одно важное — пусть и техническое — решение: о 13-й пенсии по линии AHV (первый компонент пенсионной системы страны). Она будет впервые выплачена в декабре 2026 года. Но самый главный шаг ещё впереди: ведь финансирование этой дополнительной выплаты пока остаётся открытым вопросом. Не решён и другой чувствительный пункт — как Швейцария должна действовать, когда иностранные государства или компании намерены приобретать швейцарские компании.

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Так называемый Lex China, предполагающий введение контроля над подобными инвестициями, обсуждается уже не первый год. Точнее, обсуждается вопрос, стоит ли этот вопрос вообще обсуждать. Но теперь Совет кантонов, по крайней мере, решил официально включить этот вопрос в повестку дня парламентариев. По инициативе Швейцарской народной партии (SVP) была проведена специальная сессия по вопросу предоставления в стране убежища. Как отметил глава парламентской редакции телеканала SRF Филипп Буркхардт (Philipp Burkardt), в парламенте наблюдается «переосмысление в сторону дальнейшего ужесточения».

«В рамках своих обязательств по нейтралитету»

Действительно, последовательность «мелких шагов» в этой области складывается в узнаваемый политический курс. Национальный совет и Совет кантонов решили ограничить свободу передвижения для преступивших закон просителей убежища и исключить их из самой процедуры. Министр юстиции Беат Янс (Beat Jans) предупреждал, что подобные меры могут быть отменены Федеральным судом в Лозанне — но его предостережения остались без внимания. Кроме того, границы страны будут контролироваться более интенсивно, а случаи нелегального пребывания в зоне Шенгена будут автоматически фиксироваться.

Значимым стало и парламентское расследование краха банка Credit Suisse. Специальная следственная комиссия провела глубокий анализ причин и обстоятельств и представила подробный список предложений по ужесточению норм и правил работы «системно значимых банков». Парламент принял этот доклад к сведению и передал его в Федеральный совет для доработки. Попытки банков оказать давление в плане смягчения этих норм оказались безрезультатными.

И всё же — как и прежде, ключевые компетенции в главной сфере, в области безопасности, принадлежат Федеральному совету. Национальный совет (большая палата) ограничился символическим, но показательным жестом, а именно, необязательной декларацией, принятой 115 голосами против 66. В ней говорится, что «основанная на правилах и суверенная Европа» необходима для мира и безопасности — и что Швейцария должна вносить в это свой вклад, «в рамках своих обязательств по нейтралитету».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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