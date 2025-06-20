«Журналистика ж*пы и журналистика поля»: Дмитрий Муратов о фактах и свободе слова в эпоху кликбейта

В бернской студии SWI swissinfo.ch — откровенный разговор о том, что происходит с правдой в эпоху цифровых диктаторов. Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии мира и бывший главный редактор «Новой газеты», отвечает на вопросы Елены Серветтаз, журналистки французской редакции swissinfo.ch.

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Внешний контент

О свободе слова, крахе фактчекинга, ценности репортажа и границах цинизма в большом бизнесе. Почему настоящая журналистика требует риска, а лайки побеждают расследования? Кто сегодня способен спасти политзаключённых — президенты, их жёны или мы с вами?

Под редакцией: Виржини Манжен (Virginie Mangen).

Редактор субтитров: Людмила Клот.