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Права человека

«Журналистика ж*пы и журналистика поля»: Дмитрий Муратов о фактах и свободе слова в эпоху кликбейта 

В бернской студии SWI swissinfo.ch — откровенный разговор о том, что происходит с правдой в эпоху цифровых диктаторов. Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии мира и бывший главный редактор «Новой газеты», отвечает на вопросы Елены Серветтаз, журналистки французской редакции swissinfo.ch. 

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Елена Серветтаз , Карло Пизани , Вера Лейзингер
Внешний контент

О свободе слова, крахе фактчекинга, ценности репортажа и границах цинизма в большом бизнесе. Почему настоящая журналистика требует риска, а лайки побеждают расследования? Кто сегодня способен спасти политзаключённых — президенты, их жёны или мы с вами? 

Под редакцией: Виржини Манжен (Virginie Mangen).
Редактор субтитров: Людмила Клот.

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В бернской студии SWI swissinfo.ch — откровенный разговор о том, что происходит с правдой в эпоху цифровых диктаторов. Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии мира и бывший главный редактор «Новой газеты», отвечает на вопросы Елены Серветтаз, журналистки французской редакции swissinfo.ch. 

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«Журналистика ж*пы и журналистика поля»: Дмитрий Муратов о фактах и свободе слова в эпоху кликбейта 

Этот контент был опубликован на Интервью с Нобелевским лауреатом в студии Swissinfo.

Читать далее «Журналистика ж*пы и журналистика поля»: Дмитрий Муратов о фактах и свободе слова в эпоху кликбейта 

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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR