Проект Cargo sous terrain буксует на старте



Проект Cargo sous terrain («Груз под землёй») — масштабный частный проект по созданию автономной туннельной системы для транспортировки грузов под землёй по всей территории Швейцарии.

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Его стоимость оценивается в несколько миллиардов швейцарских франков. Концепция предполагает разгрузку автомобильных и железнодорожных магистралей, сокращение выбросов CO₂ и оптимизацию логистики между основными экономическими регионами страны. Первый участок туннеля должен был соединить город Харкинген (Härkingen, кантон Золотурн) с Цюрихом и заработать к 2031 году.

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Начало строительных работ планировалось на 2025 год, однако в 2024–2025 годах стало очевидно, что график будет нарушен. Как отмечают разработчики, проект сталкивается с рядом сложностей: от бюрократических процедур и требований к безопасности до нехватки инвестиций и охлаждения энтузиазма среди ключевых партнёров.

Потенциальная альтернатива?

Проект Cargo sous terrain финансируется преимущественно частными инвесторами и поддерживается рядом крупных логистических и торговых компаний, включая Migros, Coop, Die Post и SBB Cargo. Тем не менее общественная и политическая поддержка проекта оказалась менее стабильной, чем ожидалось, особенно после того, как встали вопросы о его экономической целесообразности и технической реализуемости.

Несмотря на заминку, идея остаётся в повестке в качестве потенциальной альтернативы перегруженной логистической инфраструктуре Швейцарии. Но реализация первого участка, как теперь ожидается, будет отложена как минимум на несколько лет. Более подробную информацию можно получить в материале по ссылке ниже.

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Показать больше В Швейцарии появится-таки грузовое подземное метро? Этот контент был опубликован на Футуристический проект сети подземных грузоперевозок стал на шаг ближе к реальности. Читать далее В Швейцарии появится-таки грузовое подземное метро?

Перевод: Людмила Клот, редактор: Игорь Петров.

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