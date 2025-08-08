Экстремальная жара и засуха угрожают Швейцарии

Швейцарские власти составили перечень климатических рисков, с которыми страна может столкнуться в ближайшие десятилетия. В этом видео наш коллега Саймон Брэдли рассказывает об основных угрозах такого рода. Все они, согласно последнему докладу Федерального ведомства по охране окружающей среды (BAFU / OFEV), связаны с жарой и засухой.
В ближайшие 30 лет периоды аномально сильной жары в Швейцарии станут чаще и интенсивнее. Это может в теории, как считают чиновники, привести к перегреву городов, дефициту водных ресурсов и к более частым разрушительным погодным явлениям.
Как к этому адаптироваться? Потребуются заметные усилия и значительные инвестиции.
👇 Читайте в этой статье, почему именно Швейцария особенно уязвима в условиях изменения климата и увеличения средней температуры приземного слоя атмосферы.
Климат в Швейцарии меняется быстрее, чем в других странах
Средняя температура воздуха приземного слоя атмосферы здесь повышается быстрее, чем в большинстве других государств планеты. Почему это происходит?
