Экстремальная жара и засуха угрожают Швейцарии

Швейцарские власти составили перечень климатических рисков, с которыми страна может столкнуться в ближайшие десятилетия. В этом видео наш коллега Саймон Брэдли рассказывает об основных угрозах такого рода. Все они, согласно последнему докладу Федерального ведомства по охране окружающей среды (BAFU / OFEV), связаны с жарой и засухой.

В ближайшие 30 лет периоды аномально сильной жары в Швейцарии станут чаще и интенсивнее. Это может в теории, как считают чиновники, привести к перегреву городов, дефициту водных ресурсов и к более частым разрушительным погодным явлениям.

Как к этому адаптироваться? Потребуются заметные усилия и значительные инвестиции.

👇 Читайте в этой статье, почему именно Швейцария особенно уязвима в условиях изменения климата и увеличения средней температуры приземного слоя атмосферы.

