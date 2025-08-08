The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Швейцарская демократия
Стареющее общество
Культура
Будущее работы
Демография
История
Дебаты
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Решения в области климата

Экстремальная жара и засуха угрожают Швейцарии

Швейцарские власти составили перечень климатических рисков, с которыми страна может столкнуться в ближайшие десятилетия. В этом видео наш коллега Саймон Брэдли рассказывает об основных угрозах такого рода. Все они, согласно последнему докладу Федерального ведомства по охране окружающей среды (BAFU / OFEV), связаны с жарой и засухой.

Этот контент был опубликован на
1 минута

Я журналист, пишущий о проблемах климата, а также о науке и технологиях. Меня интересует влияние изменения климата на нашу повседневную жизнь и поиск научных решений этой проблемы. Я родился в Лондоне, и у меня двойное гражданство - Швейцарии и Великобритании. После изучения современных языков и переводческого дела я получил профессию журналиста и в 2006 году начал работать в swissinfo.ch. Владею английским, немецким, французским и испанским языками.

Я занимаюсь созданием видеороликов и подкастов о науке и технологиях. Разрабатываю разъяснительные видеоформаты для просмотра на мобильных устройствах, смешивая анимацию и документалистику. Я изучал кинематографию и анимацию в Цюрихской Высшей школе прикладных искусств и начал работать видеожурналистом в SWI swissinfo.ch в 2004 году. С тех пор я специализируюсь на создании разных стилей анимации для наших визуальных продуктов.

В ближайшие 30 лет периоды аномально сильной жары в Швейцарии станут чаще и интенсивнее. Это может в теории, как считают чиновники, привести к перегреву городов, дефициту водных ресурсов и к более частым разрушительным погодным явлениям.

Как к этому адаптироваться? Потребуются заметные усилия и значительные инвестиции.

👇 Читайте в этой статье, почему именно Швейцария особенно уязвима в условиях изменения климата и увеличения средней температуры приземного слоя атмосферы.

Темпы потепления в Швейцарии и дальше будут превышать среднемировые показатели. Это требует от страны активных мер адаптации к климатическим условиям, которые всё больше будут отличаться от климатической нормы прошлого.

Климат в Швейцарии меняется быстрее, чем в других странах

Этот контент был опубликован на Средняя температура воздуха приземного слоя атмосферы здесь повышается быстрее, чем в большинстве других государств планеты. Почему это происходит?

Читать далее Климат в Швейцарии меняется быстрее, чем в других странах
Все по теме Наука

Все по теме Наука

Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства!

Читать далее Все по теме Наука

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Отметки «мне нравится»
8 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
63 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Ученые из Берна пришли к выводу о том, что Гольфстрим не ослабевает. Этот вывод ставит под сомнение результаты предыдущих исследований, в которых делался вывод о том, что Гольфстрим все больше теряет силу. Такое развитие событий имело бы серьезные последствия для климата как минимум всей Европы.

Показать больше

Ученые из Берна: Гольфстрим не ослабевает

Этот контент был опубликован на Этот вывод ставит под сомнение результаты предыдущих научных исследований, из которых следовало, что Гольфстрим все больше теряет силу.

Читать далее Ученые из Берна: Гольфстрим не ослабевает
Высыхание лесов — это один из весомых факторов, вызывающих изменение климата.

Показать больше

Как в Швейцарии ищут решение проблемы гибнущих лесов

Этот контент был опубликован на Высыхание лесов ведет к изменению климата. Эксперимент, который реализуется сейчас в Швейцарии, призван найти подход к решению этой проблемы.

Читать далее Как в Швейцарии ищут решение проблемы гибнущих лесов
barche in secca in un lago prosciugato

Показать больше

Грозит ли Швейцарии дефицит водных ресурсов?

Этот контент был опубликован на Станут ли в Швейцарии в будущем засушливые периоды более продолжительными? И возможны ли вообще в этой области какие-то прогнозы?

Читать далее Грозит ли Швейцарии дефицит водных ресурсов?
acqua che scorre

Показать больше

Потому что без воды будет трудно даже Швейцарии…

Этот контент был опубликован на В Швейцарии воды всегда было в достатке, но в будущем и ей тоже придется свой водный менджмент реорганизовать дольно заметно.

Читать далее Потому что без воды будет трудно даже Швейцарии…
low water levels in the Rhine

Показать больше

Жара негативно влияет на поставки нефтепродуктов в Швейцарию

Этот контент был опубликован на Причина: обмеление Рейне и проблемы на европейских железнодорожных маршрутах.

Читать далее Жара негативно влияет на поставки нефтепродуктов в Швейцарию

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR