Какую выгоду экономика Швейцарии получит от саммита по Украине

Любой саммит такого формата оказывается для принимающей стороны источником ещё и дополнительной экономической выгоды. Keystone / Urs Flueeler

В эти выходные весь мир будет следить за кантоном Нидвальден, где в субботу 15 июня 2024 года начнется мирная конференция по Украине. С политической точки зрения это без сомнения грандиозное событие, в том числе для Швейцарии и для ее посреднических и миротворческих традиций. Но любой саммит такого формата оказывается для принимающей стороны источником дополнительной выгоды.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Редактор отдела экономики телерадиокомпании SRF Изабель Пфафф (Isabel Pfaff) объясняетВнешняя ссылка, кто — помимо, собственно, самого гостиничного комплекса на Бюргенштоке — сможет в первую очередь заработать на этой «встрече высокого уровня»?

Кто сделает самые большие деньги на конференции?

Прежде всего, деньги заработает сам курорт Бюргеншток. Три отеля на почти 400 номеров, из них почти 70 — это люксы, с их десятью ресторанами и барами будут в течение двух дней конференции загружены полностью. На Бюргеншток приедут около 90 международных делегаций, для всех них в гостиничном комплексе на Бюргенштоке мест точно нет, поэтому многим придется поселиться где-то рядом.

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Показать больше «Конференция по Украине восстановит потускневший имидж Бюргенштока» Этот контент был опубликован на Жареная колбаса и VIP-ужин: когда-то на Бюргенштоке можно было получить и то, и другое, но сегодня сверхроскошный курорт для широкой публики ничего не предлагает. Читать далее «Конференция по Украине восстановит потускневший имидж Бюргенштока»

Соответственно, все отели в этом регионе вокруг Бюргенштока понимают, что в ближайшие выходные с точки зрения индустрии гостеприимства произойдет нечто особенное. Ведь помимо участников конференции, в жилье будут нуждаться около 500 аккредитированных журналистов. Армия, которая будет обеспечивать безопасность саммита, отрядила в регион 4 000 военнослужащих, и им тоже где-то надо будет жить.

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Какие еще отрасли получат выгоду от конференции?

Очень хорошо заработает отечественный сельхозпроизводитель, а также поставщики товаров и услуг: пекарни, мясные лавки, виноградари. Другой пример — услуги лимузин-сервиса. Компания Top Alliance, которая обычно развозит участников международных конференций на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), участвует и конференции на Бюргенштоке, она задействует около 20 автомобилей. Торгово-промышленная палата Центральной Швейцарии (Industrie- und Handelskammer der Zentralschweiz) также надеется, что международные делегации обратят внимание и на бизнес-потенциал этого региона страны.

Этот регион вполне может подкупить гостей своим непретенциозным и более приземленным образом жизни, о котором давно уже забыли и Женева, и Давос. Keystone / Urs Flueeler

Что конференция может принести региону Центральной Швейцарии в долгосрочной перспективе?

Помимо получения сиюминутной прибыли региональное бизнес-сообщество надеется на то, что Бюргеншток может стать еще одним местом регулярного проведения конференций высокого уровня — наряду с Давосом или Женевой. По словам Адриана Дерунгса (Adrian Derungs) из Торгово-промышленной палаты Центральной Швейцарии, этот регион вполне может подкупить гостей своим непретенциозным и более приземленным образом жизни, о котором давно уже забыли и Женева, и Давос.

Кстати, а кому принадлежит курорт Бюргеншток?

Курортная инфраструктура на Бюргенштоке с 2008 года принадлежит компании Katara Hospitality, гостиничному подразделению катарского Фонда национального благосостояния. Она провела масштабную реконструкцию исторического гостиничного комплекса и в 2017 году заново открыла курорт, в состав которого входят несколько отелей, ряд ресторанов, спа-комплексы и спортивные сооружения.

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В Швейцарии компания Katara Hospitality также управляет отелем Schweizerhof в Берне и отелем Royal Savoy в Лозанне. Сам Катар до сих пор старался сохранять нейтралитет по отношению к войне в Украине. Эмират из региона Персидского залива уже несколько раз выступал посредником между Киевом и Москвой.