Компания Victorinox будет резать без ножа

«Наличие в ноже лезвий ведет к тому, что на некоторых рынках наша продукция рассматривается прежде всего именно в качестве оружия» KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

Компания Victorinox работает над моделью карманного ножа без… лезвий. По словам главы компании Карла Эльзенера (Carl Elsener), к этому швейцарскую компанию подтолкнуло решение многих стран мира ужесточить правовое регулирования порядка и условий владения холодным оружием.

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«Наличие в ноже лезвий ведет к тому, что на некоторых рынках наша продукция рассматривается прежде всего именно в качестве оружия», — указал К. Эльзенер в интервью газете Blick в понедельник 6 мая 2024 года. В Англии, в частности, и в некоторых азиатских странах такой нож разрешено носить только тем, кому он нужен для работы или для активного отдыха. Во многих крупных городах мира ношение карманных ножей также было сильно ограничено.

Поэтому, указывает К. Эльзенер, логичным образом возникла идея создать многофункциональный карманный комплекс, который смогут использовать, например, велосипедисты, но без наличия в нем режущих и колющих предметов и инструментов. Компания уже не в первый раз сталкивается с ситуацией, когда лезвие даже такого карманного ножа рассматривается в качестве потенциального оружия.

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Показать больше Не стоит недооценивать потенциал швейцарского армейского ножа Этот контент был опубликован на Швейцарский армейский нож давно стал культом по всему миру, им можно не только точить карандаши. Читать далее Не стоит недооценивать потенциал швейцарского армейского ножа

В частности, говорит К. Эльзенер, после террористических атак в США 11 сентября 2001 года продажи карманных ножей за одну ночь упали более чем на 30%. А между тем компания, штаб-квартира которой находится в городе Ибах (Ibach, кантон Швиц), по меньшей мере 80% всех своих карманных, кухонных, профессиональных ножей и часов производит на экспорт, и только 20 процентов этой продукции продаются в самой Швейцарии.

В будущем, с тем чтобы каким-то образом компенсировать переоцененный швейцарский франк, удорожающий товарный экспорт, компании придется в ещё большей степени автоматизировать и рационализировать производство. Новая модель ножа без… ножа должна сохранить за фирмой ее доли рынка в соответствующих регионах мира. По словам К. Эльзенера, компания Victorinox уже была вынуждена повысить розничные цены на карманные ножи на 9%.

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Такое повышение цен стало возможным благодаря тому, что в сфере сувенирных ножей у компании практически нет конкурентов. Совсем иная ситуация наблюдается в области профессионального колющего и режущего инструментария: здесь швейцарской компании приходится конкурировать с производителями из Германии и США.