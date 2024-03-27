Водородный поезд из Швейцарии установил рекорд
Поезд на водородном топливе, спроектированный и построенный швейцарским концерном Stadler, занесен в «Книгу рекордов Гиннесса». Поезд на водороде модификации Flirt преодолел без дозаправки и подзарядки 2 803 километра.
Рекордный рейс состоялся 20 марта 2024 года на базе испытательного центра в американском штате Колорадо. Однако компания Stadler объявила об этом только в понедельник 25 марта. Поезд преодолел рекордное расстояние в 2 803 км примерно за 46 часов. По словам компании, до, во время и после рекордной попытки велась подробная регистрация всей телеметрической информации, с тем чтобы представители «Книги Рекордов» не имели ни малейших оснований сомневаться в условиях и итогах тестового заезда.
Показать больше
Компания Stadler получила заказ из Саудовской Аравии
Поезд на водородном топливе от Stadler располагает 108 сидячими местами, имея в запасе дополнительные стоячие места. Максимальная скорость состава достигала 130 км/ч. В декабре 2021 года швейцарский поезд Flirt, работающий на аккумуляторах, уже был занесен в «Книгу рекордов» как состав, который установил мировой рекорд в сфере подвижного состава, работающего только от аккумуляторов. Тогда этот поезд преодолел в Германии расстояние в 224 километра.
Показать больше
В Швейцарии протестировали локомотив без машиниста
Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда здесь вы можете выбрать себе рассылку по душе.
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.