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Водородный поезд из Швейцарии установил рекорд

Поезд на водороде модификации Flirt преодолел без дозаправки и подзарядки 2 803 километра.
Поезд на водороде модификации Flirt преодолел без дозаправки и подзарядки 2 803 километра. KEYSTONE/© KEYSTONE / ENNIO LEANZA

Поезд на водородном топливе, спроектированный и построенный швейцарским концерном Stadler, занесен в «Книгу рекордов Гиннесса». Поезд на водороде модификации Flirt преодолел без дозаправки и подзарядки 2 803 километра.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Рекордный рейс состоялся 20 марта 2024 года на базе испытательного центра в американском штате Колорадо. Однако компания Stadler объявила об этом только в понедельник 25 марта. Поезд преодолел рекордное расстояние в 2 803 км примерно за 46 часов. По словам компании, до, во время и после рекордной попытки велась подробная регистрация всей телеметрической информации, с тем чтобы представители «Книги Рекордов» не имели ни малейших оснований сомневаться в условиях и итогах тестового заезда.

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Поезд на водородном топливе от Stadler располагает 108 сидячими местами, имея в запасе дополнительные стоячие места. Максимальная скорость состава достигала 130 км/ч. В декабре 2021 года швейцарский поезд Flirt, работающий на аккумуляторах, уже был занесен в «Книгу рекордов» как состав, который установил мировой рекорд в сфере подвижного состава, работающего только от аккумуляторов. Тогда этот поезд преодолел в Германии расстояние в 224 километра.

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