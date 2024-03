Trem de hidrogênio da Suíça bate recorde mundial

Um trem movido a hidrogênio da empresa ferroviária suíça Stadler conquistou um lugar no Guinness World Records. O trem de passageiros Flirt percorreu 2.803 quilômetros sem reabastecimento ou recarga.

A viagem que bateu o recorde mundial foi realizada em 20 de março, anunciou a Stadler na segunda-feira. O trem percorreu a distância recorde em cerca de 46 horas. De acordo com a empresa, foram mantidos registros detalhados antes, durante e depois da tentativa de recorde para garantir evidências precisas e transparentes. A viagem recordista foi realizada em um centro de testes no estado americano do Colorado.

O trem movido a hidrogênio da Stadler tem 108 assentos e espaço adicional para ficar em pé. A velocidade máxima é de 130km/h.

Esse já é o segundo registro no Guinness World Records para a empresa de Bussnang, no cantão da Turgóvia. Em dezembro de 2021, um trem Flirt movido a bateria estabeleceu o recorde mundial para a viagem mais longa com um trem a bateria na Alemanha, com uma distância de 224 quilômetros.

