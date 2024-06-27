Бренд Nestlé остается самым дорогим швейцарским брендом
Рыночная стоимость бренда Nestlé составляет чуть более 18,5 млрд франков или 20,7 млрд долларов. Об этом в четверг на прошлой неделе 20 июня 2024 года сообщила лондонская консалтинговая компания Brand Finance.
Это означает, что пищевой гигант Nestlé по-прежнему занимает первое место в списке 50 самых дорогих швейцарских брендов. Тем не менее, по сравнению с предыдущим 2023 годом, марка Nestlé потеряла 13% своей стоимости, что эквивалентно 2 млрд франков. Причиной падения стоимости стали неблагоприятные макроэкономические условия.
Как и в предыдущем 2023 году второе место в рейтинге самых дорогих брендов Швейцарии по версии Brand Finance удерживает производитель часов Rolex. Его стоимость увеличилась до 12,3 млрд франков. Банк UBS занял третье место на пьедестале почета со стоимостью в 10,9 млрд франков. «Поглощение Credit Suisse … открыло перед брендом UBS благоприятные перспективы…», — говорится в отчете Brand Finance.
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На четвертом и пятом местах произошла перестановка. Страховая группа Zurich увеличила стоимость своего бренда более чем на четверть и теперь занимает четвертое место в рейтинге, марка Zurich стала также самым быстрорастущим брендом. «Безусловно, свою роль в этом сыграли успешный перформанс страховой компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе и её выход на индийский рынок».
Фармацевтическая компания Roche, которая в прошлом 2023 году занимала четвертое место, в этом году была оттеснена на пятую позицию. Далее в рейтинге располагаются телекоммуникационная госкомпания Swisscom со стоимостью бренда в 6 млрд франков, сырьевой гигант Glencore (5,3 млрд), страховая компания Swiss Re (5,1 млрд), технологический концерн ABB (5 млрд) и бренд Nescafé (4 млрд франков). Тем не менее, на 99,6% основу экономики Швейцарии составляют мелкие и мельчайшие предприятия с численностью сотрудников и сотрудниц от 5 до 25 человек.
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