Бренд Nestlé остается самым дорогим швейцарским брендом

Рыночная стоимость марки Nestlé составляет сегодня чуть более 18,5 млрд франков (20,7 млрд долларов). Keystone

Рыночная стоимость бренда Nestlé составляет чуть более 18,5 млрд франков или 20,7 млрд долларов. Об этом в четверг на прошлой неделе 20 июня 2024 года сообщила лондонская консалтинговая компания Brand Finance.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Nestlé remains the most valuable Swiss brand Оригинал Читать далее Nestlé remains the most valuable Swiss brand

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Это означает, что пищевой гигант Nestlé по-прежнему занимает первое место в списке 50 самых дорогих швейцарских брендов. Тем не менее, по сравнению с предыдущим 2023 годом, марка Nestlé потеряла 13% своей стоимости, что эквивалентно 2 млрд франков. Причиной падения стоимости стали неблагоприятные макроэкономические условия.

Как и в предыдущем 2023 году второе место в рейтинге самых дорогих брендов Швейцарии по версии Brand Finance удерживает производитель часов Rolex. Его стоимость увеличилась до 12,3 млрд франков. Банк UBS занял третье место на пьедестале почета со стоимостью в 10,9 млрд франков. «Поглощение Credit Suisse … открыло перед брендом UBS благоприятные перспективы…», — говорится в отчете Brand Finance.

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На четвертом и пятом местах произошла перестановка. Страховая группа Zurich увеличила стоимость своего бренда более чем на четверть и теперь занимает четвертое место в рейтинге, марка Zurich стала также самым быстрорастущим брендом. «Безусловно, свою роль в этом сыграли успешный перформанс страховой компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе и её выход на индийский рынок».

Фармацевтическая компания Roche, которая в прошлом 2023 году занимала четвертое место, в этом году была оттеснена на пятую позицию. Далее в рейтинге располагаются телекоммуникационная госкомпания Swisscom со стоимостью бренда в 6 млрд франков, сырьевой гигант Glencore (5,3 млрд), страховая компания Swiss Re (5,1 млрд), технологический концерн ABB (5 млрд) и бренд Nescafé (4 млрд франков). Тем не менее, на 99,6% основу экономики Швейцарии составляют мелкие и мельчайшие предприятия с численностью сотрудников и сотрудниц от 5 до 25 человек.

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