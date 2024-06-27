Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Транснациональные концерны

Бренд Nestlé остается самым дорогим швейцарским брендом

Рыночная стоимость марки Nestlé составляет сегодня чуть более 18,5 млрд франков (20,7 млрд долларов).
Рыночная стоимость марки Nestlé составляет сегодня чуть более 18,5 млрд франков (20,7 млрд долларов). Keystone

Рыночная стоимость бренда Nestlé составляет чуть более 18,5 млрд франков или 20,7 млрд долларов. Об этом в четверг на прошлой неделе 20 июня 2024 года сообщила лондонская консалтинговая компания Brand Finance.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Это означает, что пищевой гигант Nestlé по-прежнему занимает первое место в списке 50 самых дорогих швейцарских брендов. Тем не менее, по сравнению с предыдущим 2023 годом, марка Nestlé потеряла 13% своей стоимости, что эквивалентно 2 млрд франков. Причиной падения стоимости стали неблагоприятные макроэкономические условия.

Как и в предыдущем 2023 году второе место в рейтинге самых дорогих брендов Швейцарии по версии Brand Finance удерживает производитель часов Rolex. Его стоимость увеличилась до 12,3 млрд франков. Банк UBS занял третье место на пьедестале почета со стоимостью в 10,9 млрд франков. «Поглощение Credit Suisse … открыло перед брендом UBS благоприятные перспективы…», — говорится в отчете Brand Finance.

Показать больше
Anti-war protesters holding up sign with Nestle and other company names

Показать больше

Украина признала Nestlé «спонсором» агрессивной войны России

Этот контент был опубликован на Украина официально включила швейцарскую пищевую компанию Nestlé в список «международных сторонников войны».

Читать далее Украина признала Nestlé «спонсором» агрессивной войны России

На четвертом и пятом местах произошла перестановка. Страховая группа Zurich увеличила стоимость своего бренда более чем на четверть и теперь занимает четвертое место в рейтинге, марка Zurich стала также самым быстрорастущим брендом. «Безусловно, свою роль в этом сыграли успешный перформанс страховой компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе и её выход на индийский рынок».

Фармацевтическая компания Roche, которая в прошлом 2023 году занимала четвертое место, в этом году была оттеснена на пятую позицию. Далее в рейтинге располагаются телекоммуникационная госкомпания Swisscom со стоимостью бренда в 6 млрд франков, сырьевой гигант Glencore (5,3 млрд), страховая компания Swiss Re (5,1 млрд), технологический концерн ABB (5 млрд) и бренд Nescafé (4 млрд франков). Тем не менее, на 99,6% основу экономики Швейцарии составляют мелкие и мельчайшие предприятия с численностью сотрудников и сотрудниц от 5 до 25 человек.

Показать больше
Показать больше
Nestlé facade

Показать больше

Три швейцарские компании оказались в числе ста крупнейших фирм мира

Этот контент был опубликован на В сотню компаний с самой большой рыночной капитализацией попали и три швейцарские компании.

Читать далее Три швейцарские компании оказались в числе ста крупнейших фирм мира

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Саймон Бредли

Почему мы отказываемся читать новости?

Рекордное количество людей отказывается сейчас по всему миру от потребления новостного контента. Но почему? В чем причина?

Присоединяйтесь к дискуссии
12 Отметки «мне нравится»
9 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Елена Серветтаз

Следует ли смешивать спортивные и культурные мероприятия с политикой?

Культурные и спортивные мероприятия становятся все более политизированными. Является ли это проблемой?

Присоединяйтесь к дискуссии
18 Отметки «мне нравится»
18 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Инг Цанг

Как в вашей стране противодействуют риску наводнений?

Приходилось ли Вам сталкиваться с наводнениями? Какова паводковая ситуация в Вашей стране, как работает там водный менеджмент? Эффективен ли он? Поделитесь с нами Вашим опытом

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
13 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Число довольных своей работой сотрудников в стране снизилось. Тем не менее, особого желания сменить работу не видно.

Показать больше

Швейцарцы стали менее довольны своей работой

Этот контент был опубликован на Число довольных своей работой сотрудников в стране снизилось. Тем не менее, особого желания сменить работу не видно.

Читать далее Швейцарцы стали менее довольны своей работой
В интервью радио SRF новый Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе говорит о правах человека, демократии и Украине.

Показать больше

Господин Берсе — как вы будете противостоять центробежным силам?

Этот контент был опубликован на В интервью радио SRF новый Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе говорит о правах человека, демократии и Украине.

Читать далее Господин Берсе — как вы будете противостоять центробежным силам?
В последние дни в некоторых районах швейцарских Альп сложилась угрожающая и даже катастрофическая паводковая ситуация.

Показать больше

Швейцария должна приспособиться к риску наводнений

Этот контент был опубликован на Такого мнения придерживается швейцарский гидролог Фредерик Йордан в интервью общественному франкоязычному радио RTS.

Читать далее Швейцария должна приспособиться к риску наводнений
Предположение, что владельцем соответствующих счетов в банках был С. Ролдугин, изначально должно было бы ими быть отвергнуто как однозначно неправдоподобное.

Показать больше

Швейцарский суд оставил в силе приговор «банкирам Путина»

Этот контент был опубликован на Предположение, что владельцем соответствующих счетов в банках был С. Ролдугин, изначально должно было бы ими быть отвергнуто как однозначно неправдоподобное.

Читать далее Швейцарский суд оставил в силе приговор «банкирам Путина»
Швейцарский политик Ален Берсе станет новым генеральным секретарем Совета Европы

Показать больше

Ален Берсе — новый генеральный секретарь Совета Европы

Этот контент был опубликован на Швейцарский политик Ален Берсе станет новым генеральным секретарем Совета Европы. Во втором туре голосования он получил наибольшее количество голосов.

Читать далее Ален Берсе — новый генеральный секретарь Совета Европы
когда в воскресенье 23 июня 2024 года Роналдиньо прибыл на торжественное открытие, его буквально толпой со всех сторон окружили фанаты.

Показать больше

Легенда футбола Роналдиньо открывает ресторан в Женеве

Этот контент был опубликован на Звезда бразильского футбола Роналдиньо открыл свой первый ресторан под Женевой на франкоязычном западе Швейцарии.

Читать далее Легенда футбола Роналдиньо открывает ресторан в Женеве
Ряд ГЭС пострадал от непогоды на юго-востоке Швейцарии

Показать больше

Ряд ГЭС пострадал от непогоды на юго-востоке Швейцарии

Этот контент был опубликован на Шесть гидроэлектростанций, принадлежащих энергетической группе Axpo, пострадали от непогоды в регионе Мисокс в кантоне Граубюнден.

Читать далее Ряд ГЭС пострадал от непогоды на юго-востоке Швейцарии
Непогода в кантоне Граубюнден стала причиной повреждений важной автомагистрали A13. Как говорят представители Федерального ведомства дорожного хозяйства Astra, истинные масштабы повреждений пока неясны.

Показать больше

Поврежденный автобан A13 в Швейцарии может стать проблемой

Этот контент был опубликован на Непогода в кантоне Граубюнден повредила автомагистраль A13, масштабы повреждений пока неясны.

Читать далее Поврежденный автобан A13 в Швейцарии может стать проблемой
Согласно результатам опроса, опубликованным в пятницу 21 июня 2024 года, народ считает, что дорожная сеть Швейцарии перегружена.

Показать больше

Дорожная сеть Швейцарии перегружена

Этот контент был опубликован на Согласно результатам опроса, опубликованным в пятницу 21 июня 2024 года, народ считает, что дорожная сеть Швейцарии перегружена.

Читать далее Дорожная сеть Швейцарии перегружена

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Barry Callebaut chocolate.

Показать больше

Концерн Barry Callebaut объявлен «спонсором войны» против Украины

Этот контент был опубликован на Швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut добавлен в украинский список «международных спонсоров войны».

Читать далее Концерн Barry Callebaut объявлен «спонсором войны» против Украины
бизнес

Показать больше

Швейцарский бизнес в России: грозит ли ему национализация?

Этот контент был опубликован на В последние месяцы Кремль делает ставку на национализацию западных компаний, присутствующих в России. Что ожидает швейцарский бизнес?

Читать далее Швейцарский бизнес в России: грозит ли ему национализация?
nespresso boxes

Показать больше

Nespresso выпустит компостируемые кофейные капсулы

Этот контент был опубликован на Швейцарский кофейный бренд Nespresso планирует в следующем 2023 году опробовать на рынке Швейцарии и Франции бумажные компостируемые капсулы.

Читать далее Nespresso выпустит компостируемые кофейные капсулы

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR