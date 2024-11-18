Почему Швейцария — мировой лидер в области инноваций?

Швейцария неизменно возглавляет мировые рейтинги самых инновационных стран. Что обусловило этот успех? Keystone / Salvatore Di Nolfi

Швейцария неизменно возглавляет рейтинги самых инновационных стран, опережая даже такие великие технологические державы, как США и Китай. Чем обусловлен этот успех?

12 минут

Но что такое вообще инновации и «степень инновационности»? Рейтинг «Глобальный индекс инноваций» (Global Innovation Index GIIВнешняя ссылка) использует понятие «инновация» в версии ОЭСР, то есть рассматривая инновацию как новый или усовершенствованный продукт, процесс или их комбинацию, существенно отличающиеся от предыдущих продуктов или процессов данной сферы, ставшую доступной потенциальным пользователям (в виде рыночной продукции) или введенную в эксплуатацию (в виде процесса) компанией или промышленным предприятием.

И если ввести в поисковик понятие «самая инновационная страна мира», то на первом месте, скорее всего, окажется именно Швейцария. Вот уже 14-й год подряд Швейцария удерживает за собой почетное звание самой инновационной страны по версии «Глобального индекса инноваций». Последний выпуск рейтинга был опубликован в сентябре 2024 года Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), расположенной в Женеве. «Швейцария демонстрирует высокие результаты практически по всем показателям, и маловероятно, что эти показатели инновационной деятельности в Швейцарии снизятся в ближайшее время».

Об этом нам говорит Саша Вунш-Винсент (Sacha Wunsch-VincentВнешняя ссылка), курирующий вопросы GII в отделе экономики и анализа больших объёмов данных ВОИС. Швейцария также занимает первое место в European Innovation Scoreboard (EIS)Внешняя ссылка, или в Рейтинге инновационного развития Евросоюза. Швейцария, без всякого сомнения является мировым центром фундаментальных исследований и передового производства, особенно в таких областях, как биотехнологии, робототехника и машиностроение.

Но почему Швейцария — лидер?

И действительно ли эта маленькая страна в Альпах более инновационна, чем такие технологические гиганты, как США, Китай, чем Израиль, который часто называют «страной стартапов», или чем Эстония, которую назвали самой «цифровой» страной в мире? Чтобы понять, почему Швейцария продолжает опережать своих соперников и конкурентов, мы попытались поглубже разобраться с понятиями, цифрами и рейтингами.

Внешний контент

Глобальный индекс инноваций GII оценивает 133 страны по 80 показателям, разделенным на две части. Первая часть — это исходные базовые данные (нормативно-правовая база, расходы на исследования и разработки / НИОКР, количество выпускников в области инженерных наук, масштабы распространения сделок с участием венчурного (рискового) капитала). Вторая часть — это количество патентов, компаний-«единорогов», то есть компаний рыночной стоимостью более 1 миллиарда долларов, а также, например, количество созданных фильмов и сгруженных мобильных программ-приложений.

Швейцария, как и три другие ведущие по версии GII экономики мира (Швеция и США), является классическим «многостаночником», то есть она имеет неплохой баланс между инвестициями в инновации и по реальной отдаче. По многим другим показателям она тоже демонстрирует хорошие, пусть и не наилучшие, итоговые результаты. Такой расклад резко контрастирует с показателями по таким странам, как Израиль и Эстония: они лидируют в рейтинге по количеству «единорогов», по объему привлеченного венчурного капитала и некоторым показателям в области НИОКР, но они значительно уступают Швейцарии по большинству других показателей.

Такие крупные страны, как Китай и США, набирают гораздо больше баллов в области диверсификации промышленности или по размеру внутреннего рынка, но Швейцария превосходит и их, когда речь заходит, например, о показателях правового регулирования и научных исследований на базе вузовско-университетской науки.

На стыке науки и бизнеса

В Швейцарии расположены лучшие НИИ Европы, в соотношении со своим ВВП она тратит на НИОКР куда больше, чем в среднем по ОЭСР: так, в 2023 году Швейцария потратила на исследования и разработки 24,6 млрд франков (27,2 млрд долларов), что эквивалентно примерно 3,3% от ВВП. Для сравнения: Китай в прошлом 2023 году закачал в НИОКР 458 млрд долларов, добравшись до отметки в 2,5% от ВВП. Швейцария особенно эффективна в налаживании связей между вузовскими, научными кругами и реальной промышленностью. Она не столько радостно провозглашает о том, что «наши ученые изобрели нечто неожиданное и великолепное», она всегда говорит, где и когда, в какой форме это «великолепное» можно будет приобрести на рынке.

Показать больше

Показать больше Швейцарский стартап Sun-Ways и его солнечные инновации Этот контент был опубликован на Швейцарский стартап разработал технологию получения солнечной энергии с использованием пустующих пространств железнодорожной насыпи. Читать далее Швейцарский стартап Sun-Ways и его солнечные инновации

Правительственное Агентство по продвижению инноваций InnoSuisseВнешняя ссылка предлагает с целью поддержки такой системы специальные гранты, предназначенные для проектов, которые бизнес ведет совместно с учреждениями академической сферы. «В Швейцарии есть вузы и университеты, обладающие самыми передовыми знаниями и технологиями, востребованными реальными бизнес-компаниями», — говорит Мартин Вёртер (Martin WörterВнешняя ссылка), профессор Цюрихской ВТШ (ETHZ). Около двух третей всех расходов на НИОКР в Швейцарии финансирует бизнес, что не так уж и необычно, но уникальность Швейцарии, как говорит Саша Вунш-Винсент, заключается в том, что большая часть этого бизнеса является бизнесом иностранным.

Помимо крупных швейцарских компаний, инвестирующих в передовые НИОКР (Nestlé, Roche и Novartis), в Швейцарии активно работают и многие крупные мировые компании, например Google и Philip Morris International. Эти компании, например, разместили в Швейцарии свои исследовательские и внедренческие центры. Как говорит Саша Вунш-Винсент, Швейцария — это тихая гавань и очень гостеприимная локация, здесь высок уровень доверия к национальной системе поддержки инноваций, а сочетание низких налоговых ставок и либерального отношения к регулированию бизнеса давно уже сделали эту страну весьма привлекательной для транснациональных корпораций.

Внешний контент

Лидерство Швейцарии также объясняется эффективной системой защиты и регистрации прав интеллектуальной собственности. В рейтинге Global Innovation Index GII учтены как минимум пять релевантных показателей. В 2023 году Швейцария подала на регистрацию больше международных патентных заявок в пересчете на душу населения и на долю ВВП, чем любая другая страна мира. Во многом это произошло благодаря компаниям сферы биофармацевтики (это были патенты на лекарства). Швейцарская экспортная промышленность в основном поставляет на мировой рынок продукцию с высокой долей добавленной стоимости (точное машиностроение, медицинские приборы и биотехнологии).

Интернет, образование, энергетика

Такие страны, как США и Китай, значительно превосходят Швейцарию, когда речь заходит о количестве и размерах уникальных инновационных фирм. Конечно, ежегодно в Швейцарии основывается не менее 500 новых стартап-компаний, некоторые из них даже добираются до статуса «единорога», но ни одна из них не оценивается на уровне компании Илона Маска SpaceX или концерна Bytedance, китайской компании, владеющей сервисом для создания и просмотра коротких видео TikTok, стоимость которой оценивается в 225 млрд долларов. Крупнейшим швейцарским «единорогом», стоимость которого достигает 5 млрд долларов, является разработчик программного обеспечения из Женевы Sonarsource.

Швейцарию также часто позитивно отмечают за развитость нормативно-правовой базы, а по показателям политической стабильности, качества регулирования и эффективности правительства если кто и опережает Швейцарию, то только Сингапур. Дополнительные баллы Швейцария зарабатывает за счет массовой доступности подключения к современному быстрому интернету, высокой степени доступности образования и качества энергогенерирующих мощностей. На фоне протекционистской политики Китая, Бразилии или США Швейцария выделяется либеральным подходом к международным торгово-экономическим отношениям. В 2021 году за счет экспорта формировались 70% швейцарского ВВП, что гораздо выше среднего показателя (50%) по Европейскому союзу.

Внешний контент

Как говорит Мартин Вёртер, Швейцария маленькая страна с узким внутренним рынком и ей нужен доступ к международным рынкам. Впрочем, размер в данном случае роли не играет. Швейцария даже выигрывает от того, что она такая маленькая. Здесь сейчас проживает 9 млн человек, что примерно равно численности населения Сеула.

И это объясняет, кстати, почему Швейцария занимает первое место в мире по произведенной на душу населения кинематографической продукции. Вы не знаете ни одного фильма из Швейцарии? Это неудивительно, ведь обычно Швейцария или участвует в нишевых европейских артхаузных коллаборациях, либо, и это ее конёк, снимает документальные фильмы, мало кому интересные за её пределами. В последние годы Швейцари сделала, правда, рывок в области сериалов, но все они за пределами страны к просмотру почти всегда недоступны по причинам, связанным с регулированием авторских прав.

Сложная задача сравнения

Так или иначе, как уже можно было бы убедиться, оценка степени инновационной зрелости данной страны — это методологически довольно сложная задача. При этом следует отличать темпы от накопленного потенциала. Саудовская Аравия, Катар, Бразилия, Индонезия, Маврикий и Пакистан совершили за последние пять лет огромный скачок в рамках Global Innovation Index GII за счет низкой стартовой базы, но они все равно пока не добираются до высот Швейцарии. Как указал в интервью SWI swissinfo.ch Ян Руссело-Пайли (Yann Rousselot-PailleyВнешняя ссылка) из отдела инноваций и новых технологий консалтинговой компании KPMG, «инновации — это изобретение, которое можно использовать, применять и зарабатывать на нем деньги или же улучшать качество жизни людей.

Внешний контент

Просто объем продаж или оценка стоимости компании еще не отражают влияния данной компании / данной инновации на общество, а вот показатели, которые фиксируют коммерциализацию изобретений, а также релевантные финансовые показатели, играют в данном вопросе куда более важную роль». Сложно сравнивать разные страны по степени инновационности еще и потому, что способы внедрения инноваций могут меняться, разными могут быть и источники финансирования инновационных циклов. Такие страны, например, как Китай и Саудовская Аравия, предпочитают государственное финансирование сверху вниз, тогда как Швейцария, равно как и многие страны Запада, развивают инновации снизу вверх на основе привлечения венчурного капитала.

Показать больше

Показать больше В Швейцарии разработали технологию получения водорода из воздуха Этот контент был опубликован на Учёные EPFL разработали прототип работающего на солнечной энергии устройства, способного извлекать воду из воздуха и преобразовывать её в водород. Читать далее В Швейцарии разработали технологию получения водорода из воздуха

Поэтому следует согласиться с Марком Грином (Mark Green) из гонконгского отделения швейцарской (г. Лозанна) бизнес-школы International Institute for Management Development (IMD), который говорит, что сравнивать Швейцарию и Китай невозможно, настолько у них разные инновационные системы, настолько неодинаковы цели инноваций и типы предпочтительных управленческих решений. Важную роль играют и традиции: если крупнейшие китайские корпоративные инвесторы в области НИОКР — Huawei, Tencent и Alibaba — были созданы только в последние 40 лет, то родственные им крупнейшие швейцарские компании — Roche, Novartis и Nestlé — существуют уже более столетия.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Англоязычная оригинальная версия отредактирована Вержини Манжан (Virginie Mangin/gw), русскоязычная оригинальная версия подготовлена, выверена и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.