Швейцария будет контролировать иностранных инвесторов

Швейцария будет контролировать иностранных инвесторов. Keystone-SDA

Совет кантонов (малая палата федерального парламента) принципиально одобрил предложение усилить режим контроля за приобретением иностранными инвесторами швейцарских компаний. В понедельник 17 марта 2025 года Советом была одобрена общая законодательная основа, однако окончательные детали будут определены позже.

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Таким образом, малая палата парламента поддержала позицию меньшинства своего профильного Комитета по экономическим вопросам и налогообложению (WAK-S). Национальный совет одобрил усиленный режим проверки иностранных инвесторов еще на осенней сессии 2024 года.

Детальное обсуждение возможного «Федерального Закона об инвестиционном аудите» состоится в Совете кантонов позднее, после рассмотрения проекта предварительным консультационным комитетом.

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В основе законопроекта лежит инициатива Беата Ридера (Beat Rieder), депутата от партии «Центр» (кантон Вале). Согласно его предложению, иностранные инвестиции в целом останутся разрешенными, но их одобрение будет требовать проведения специальной процедуры авторизации.

Государство на этой стадии сможет вмешиваться в процесс, если оно сочтет очевидным наличие тех или иных угроз в области безопасности. Национальный совет ужесточил проект закона об инвестиционном аудите в сентябре 2024 года, распространив сферу его действия на частных инвесторов.

Расширен и список возможных угроз: кроме вопросов общественного порядка и общей безопасности под защиту закона должны быть поставлены поставки жизненно важных и социально системных товаров и услуг.

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