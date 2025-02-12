Трамп, торговля и тарифы: фарминдустрия Швейцарии под ударом?

Согласно исследованию банка UBS, фармацевтическая отрасль Швейцарии может пострадать в особенно сильной степени. Keystone-SDA

Швейцария также может оказаться мишенью новой внешнеторговой политики президента США Дональда Трампа. Согласно исследованию банка UBS, фармацевтическая отрасль страны особенно уязвима перед возможными тарифными мерами новой американской администрации. Однако эксперты предостерегают от преждевременной паники.

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По актуальным данным, на фармацевтическую продукцию приходится 60 процентов всего экспорта Швейцарии в США. Объем поставок лекарств из Швейцарии в США значительно превышает объем аналогичного американского импорта в Швейцарию. Известно, что положительное сальдо торгового баланса — один из факторов, вызывающих особенное раздражение у Трампа.

По мнению экономистов UBS, если американская сторона введет высокие таможенные тарифы на швейцарский экспорт, фармацевтический сектор окажется среди наиболее пострадавших отраслей. В долгосрочной перспективе новые торговые барьеры могут привести к тому, что фармацевтические компании начнут переносить свои производственные и исследовательские подразделения в США.

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«Такой переезд оказал бы значительное негативное влияние на Швейцарию в плане создания добавленной стоимости и налоговых поступлений», — отмечается в исследовании банка UBS. Однако эксперты предостерегают от преждевременной паники. Даже в случае введения тарифов в краткосрочной перспективе объем поставок фармацевтической продукции из Швейцарии в США вряд ли существенно сократится, поскольку спрос на такие товары отличается низкой эластичностью.

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Кроме того, некоторые крупные швейцарские фармацевтические компании уже располагают локальными производственными мощностями в США. Их расширение возможно, но потребует нескольких лет. В целом аналитики UBS прогнозируют рост швейцарской экономики в 2025 году на уровне 1,5 процента, даже несмотря на новую внешнеторговую политику администрации Трампа.

«Однако если его торговая политика станет более агрессивной и высокие тарифы приобретут всеобъемлющий характер, то тогда темпы роста как мировой, так и швейцарской экономики, скорее всего, существенно замедлятся», — предупреждают эксперты банка. Высокие тарифы на немецкие автомобили, например, могут затронуть и швейцарских поставщиков комплектующих для германской автомобильной промышленности. Кроме того, под ударом может оказаться сфера медицинских технологий.

Часовая индустрия, напротив, в такой ситуации менее уязвима. «Даже увеличение розничных цен, скорее всего, окажет минимальное влияние на рынок часов класса люкс, поскольку спрос на них слабо зависит от цен», — считают эксперты банка. Маловероятны и изменения в географии часового производства. В целом, как отмечают аналитики, у Трампа есть веские причины не применять жесткие меры в отношении Швейцарии.

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Да, торговый баланс складывается не в пользу США. Однако если учесть сферу услуг, то ситуация выглядит уже более сбалансированной. В этом случае торговый баланс между странами оказывается практически равновесным. В ноябре 2024 года предшественник Трампа, Джо Байден, также подтвердил этот факт применительно к Швейцарии.

При этом, как подчеркивают экономисты, остается открытым вопрос, будет ли администрация Трампа и дальше придерживаться критериев оценки двусторонних торгово-экономических отношений, установленных при Байдене. В пользу Швейцарии могут сыграть такие факторы, как высокий объем прямых инвестиций швейцарских компаний в США и большое число обеспечиваемых ими рабочих мест. По разным оценкам, швейцарские предприятия дают работу в США от 300 000 до 400 000 человек.