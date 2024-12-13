Концерн Axpo будет эксплуатировать АЭС Beznau до 2033 года

Швейцарские АЭС Beznau 1 и Beznau 2 будут и дальше производить электроэнергию примерно еще восемь-девять лет. Keystone-SDA

Швейцарские атомные электростанции Beznau 1 и Beznau 2 будут продолжать производить электроэнергию еще восемь-девять лет. АЭС Beznau 1 уже является самой старой в мире непрерывно функционирующей атомной электростанцией.

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Компания-оператор комплекса «Бецнау» Axpo решила, что Второй блок АЭС будет работать до 2032 года, а Первый блок до 2033 года. Об этом говорится в пресс-релизе концерна, опубликованном в четверг 5 декабря 2024 года. Затем они будут выведены из эксплуатации и остановлены. Таким образом, после закрытия АЭС «Бецнау» проработает рекордные 64 года.

Данное решение, как пишет концерн Axpo, было принято после «глубокой комплексной проверки состояния станции, в процесс написания соответствующего экспертного заключения были вовлечены внешние специалисты, поставщики урана и швейцарский надзорный орган Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI.

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«Безопасность остаётся приоритетом при рассмотрении всех вопросов и при принятии всех решений», — подчеркивает компания-оператор. В обеспечение дальнейшей безотказной работы двух энергоблоков крупнейшая энергетическая компания Швейцарии инвестирует дополнительно 350 млн франков, а всего с момента ввода этой АЭС в эксплуатацию компания Axpo инвестировала в техническую модернизацию обоих блоков более 2,5 миллиарда франков.

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Атомная электростанция Beznau производит около 6 ТВт⋅ч электроэнергии в год, что покрывает потребности 1,3 млн домохозяйств. Блок 1 работает с 1969 г., а блок 2 с 1971 г. Реакторы пока имеют бессрочные лицензии на эксплуатацию, до сих пор определенной даты их остановки установлено не было. До сих пор предполагалось, что срок службы любой АЭС не может превышать 60 лет. Тем самым самая молодая и самая крупная АЭС Швейцарии в Ляйбштадте, работающая с 1984 года, будет производить электроэнергию по меньшей мере до 2045 года.