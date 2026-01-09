Как Дональд Трамп в 2025 году встряхнул американскую фармацевтику

12 мая 2025 года: президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ о снижении стоимости лекарственных препаратов. Keystone

Запланированные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины на фармацевтическую продукцию серьёзно повлияли на фармацевтическую отрасль страны. Ниже — хронология его ключевых шагов и решений в этой сфере за время с момента вступления Трампа в должность в январе 2025 года.

12 минут

К началу 2025 года фармацевтический рынок США подошёл с застарелой проблемой: цены на запатентованные лекарственные препараты здесь оставались значительно выше, чем в Европе, а механизм их формирования во многом был недоступен для общественного контроля. В условиях непрозрачных переговоров между государством, страховыми компаниями и производителями американские пациенты в среднем платили за запатентованные лекарства в два-три раза больше, чем жители европейских стран.

В экономической политике Дональда Трампа эта тема заняла центральное место. Президент США задействовал все возможные рычаги давления на отрасль, включая таможенные пошлины — инструмент, от применения которого фармацевтическая продукция исторически была избавлена. Эти меры рассматривались Трампом в качестве способа побудить ведущих производителей лекарств снизить свои цены и вернуть фармацевтическое производство из-за рубежа обратно в США. В результате крупнейшие компании отрасли объявили об инвестициях в американскую экономику на миллиарды долларов. Некоторые производители также заявили о готовности снизить цены для потребителей за счёт отказа от посредников.

Показать больше

Показать больше Инновации в здравоохранении Сделка с США усиливает давление на фармсектор Швейцарии Этот контент был опубликован на Американо-швейцарская таможенно-тарифная сделка ставит под вопрос само будущее фармацевтического сектора Конфедерации. Читать далее Сделка с США усиливает давление на фармсектор Швейцарии

При этом большинство фармацевтических товаров по-прежнему не подпадают под действие таможенных пошлин США, при этом большинство фармацевтических товаров по-прежнему не подпадают под действие пошлин, а крупные игроки, как отмечают аналитики, обладают достаточными ресурсами, чтобы нейтрализовать ценовые и логистические риски за счёт устойчивых как поставок, так и объёмов производства. В наибольшей степени, как ожидается, под удар «таможенной дубинки» попадут небольшие компании. С точки зрения Швейцарии происходящие изменения имеют особое значение.

Фармацевтическая продукция обеспечивает почти 40% общего объёма экспорта страны. В середине ноября 2025 года Берн договорился с Вашингтоном о соглашении, согласно которому швейцарские фармацевтические компании не будут облагаться таможенными пошлинами, превышающими уровень в 15 процентов. Дополнительно были заключены отдельные договорённости с крупнейшими швейцарскими производителями лекарств — концернами Roche и Novartis — предусматривающие налоговые и регуляторные послабления в обмен на снижение цен на препараты в США и на расширение производственных мощностей этих компаний на территории Штатов.

Ниже приведена хронология ключевых шагов и решений США в фармацевтической сфере с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года до 19 декабря 2025 года.

27 января: Дональд Трамп объявляет о новых таможенных пошлинах на фармацевтическую продукцию, компьютерные чипы и полупроводники, не уточняя размера ставок этих пошлин.

18 февраля: Дональд Трамп объявляет о грядущих пошлинах «в размере не менее 25%» на иностранную фармацевтическую продукцию и полупроводники; начинать действовать эти пошлины должны были поэтапно в течение года.

26 февраля: в рамках общественного мероприятия с участием представителей администрации Трампа американский производитель лекарств Eli Lilly обещает инвестировать в США 27 млрд долларов (21,5 млрд швейцарских франков).

21 марта: компания Johnson & Johnson сообщает, что в течение следующих четырёх лет она планирует инвестировать в строительство четырёх новых заводов в США 55 млрд долларов.

1 апреля: Министерство торговли США начинает расследование по так называемому «Разделу 232» (Section 232), с тем чтобы определить, представляет ли импорт фармацевтической продукции, включая активные фармацевтические ингредиенты, производные и готовые препараты, угрозу для «национальной безопасности».

Раздел 232 (Section 232) Закона США о расширении торговли 1962 года (Trade Expansion Act of 1962) предоставляет американской администрации полномочия ограничивать импорт товаров, если такая мера необходима для защиты национальной безопасности.

30 сентября 2025 года: президент США Дональд Трамп (Donald Trump) объявляет о соглашении по ценам на медикаменты с компанией Pfizer, в Овальном кабинете Белого дома, Вашингтон, округ Колумбия. Keystone

2 апреля: к числу немногих товаров, исключённых из ответных американских пошлин, направленных против 57 стран, относится и фармацевтическая продукция. При этом США пригрозили Швейцарии пошлинами в размере 31%.

5 апреля: об инвестициях в США на 23 млрд долларов объявляет швейцарский фармацевтический гигант Novartis. Компания намерена создать два инновационных центра, четыре производственные площадки и 1 000 рабочих мест, с тем чтобы «все ключевые лекарства Novartis для пациентов в США производились в Соединённых Штатах».

8 апреля: на благотворительном ужине по сбору средств для Республиканской партии Дональд Трамп, назвав своё выступление «breaking news», намекает на введение «крупной таможенной пошлины на фармацевтическую продукцию» и заявляет: «Мы введём пошлины на фармацевтическую продукцию, поступающую на американский рынок, и как только мы это сделаем, они хлынут обратно в нашу страну, потому что мы — большой рынок». На следующий день введение пошлин для всех стран, кроме Китая, было отложено до 9 июля.

Показать больше

Показать больше Цены на лекарства Фармацевтическая отрасль: ахиллесова пята Швейцарии? Этот контент был опубликован на Фармацевтическая отрасль, долго считавшаяся сильной стороной швейцарской экономики, неожиданно стала её наиболее уязвимым звеном. Читать далее Фармацевтическая отрасль: ахиллесова пята Швейцарии?

11 апреля: Письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом упростить регулирование и поддержать фармацевтическую отрасль в Европе подписывают руководители 32 транснациональных фармацевтических компаний.

15 апреля: Дональд Трамп подписывает директиву, обязывающую правительство предпринять конкретные действия, о снижении цен на лекарства за счёт «радикальной прозрачности и конкуренции на рынках рецептурных препаратов». Указ предусматривает расширение доступа к дженерикам и сокращение роли фармацевтических бенефит-менеджеров (pharmaceutical benefit managers, PBMs), посредников, которые в США ведут ценовые переговоры между страховщиками, работодателями и производителями лекарств.

22 апреля: об инвестициях в США на 50 млрд долларов в течение ближайших пяти лет объявляет швейцарский фармацевтический гигант Roche и заявляет, что со временем компания сможет экспортировать из США в остальной мир больше продукции, чем в настоящее время поставляет в США из Швейцарии.

5 мая: Дональд Трамп подписывает указ, предписывающий администрации сократить регуляторные задержки и стимулировать внутреннее производство.

8 мая: Великобритания заключает первую торговую сделку с США, предусматривающую базовую ставку таможенной пошлины в 10%. При этом размер пошлин конкретно на фармацевтическую продукцию должен зависеть от результатов расследования по «Разделу 232» в части, касающейся импорта британской фармацевтики в США.

12 мая: Дональд Трамп подписывает указ, предписывающий администрации США ориентироваться в области цен на брендированные лекарственные препараты на принцип Most-Favored-Nation (MFN). Политика MFN привязывает цены на брендированные лекарственные препараты в США к минимальным ценам, по которым эти же препараты продаются в сопоставимых странах. Производителям отводится 30 дней, чтобы присоединиться к этой схеме.

12 мая 2025 года: президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписывает указ о снижении стоимости рецептурных лекарств. На заднем плане: директор Национальных институтов здравоохранения США Джей Бхаттачарья (Jay Bhattacharya), администратор Центров услуг Medicare и Medicaid Мехмет Оз (Mehmet Oz), министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший (Robert Kennedy Jr.) и глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) Марти Макари (Marty Makary). Keystone

14 мая: о планах инвестировать в США не менее 20 млрд долларов в течение ближайших пяти лет сообщает французский производитель лекарств Sanofi.

24 июня: о планах инвестировать 4,1 млрд долларов в штате Северная Каролина сообщает норвежская компания Novo Nordisk.

8 июля: на заседании кабинета Дональд Трамп угрожает введением пошлин в 200% на фармацевтическую продукцию, уточняя, что это может произойти «через год или полтора».

21 июля: англо-шведский фармацевтический гигант AstraZeneca в рамках «крупнейшего в мире единовременного производственного проекта» компании, который будет реализован в штате Вирджиния, объявляет об инвестициях в США в размере 50 млрд долларов.

22 июля: торговое соглашение между Японией и США предусматривает японские инвестиции на сумму 550 млрд долларов в проекты, выбранные правительством США, если только Япония рассчитывает получить на свои товары максимальную ставку импортных пошлин в 15%. При этом речь идёт о потенциально самой низкой ставке среди торговых партнёров США. Из соглашения исключаются дженерики.

31 июля: Дональд Трамп направляет 17 фармацевтическим компаниям письма с изложением юридически обязательных обязательств, которые им необходимо принять на себя до 29 сентября, с тем чтобы привести свои цены в соответствие с принципом MFN.

21 августа: Европейский союз и США формализуют базовую ставку пошлины на импорт в 15%. При этом таможенный потолок для фармацевтической продукции устанавливается на уровне 15%, а дженерики вообще освобождаются от пошлин (начиная с 1 сентября).

17 сентября: британский производитель лекарств GSK намерен инвестировать в 2026 году 1,2 млрд долларов в строительство своего нового завода в штате Пенсильвания.

25 сентября: президент Дональд Трамп анонсирует введение таможенных пошлин в 100% на брендированные или запатентованные фармацевтические препараты, ввозимые в США с 1 октября, уточняя: «если только компания уже НЕ СТРОИТ свой фармацевтический завод в Америке».

30 сентября 2025 года: председатель совета директоров и генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла (Albert Bourla) заключил ценовое соглашение с правительством США. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

1 октября: как и планировалось, пошлины в 100% на ввозимые в США патентованные препараты не вводятся. За два дня до истечения указанного срока министр торговли США Ховард Латник заявляет: «Пока продолжаются переговоры с этими компаниями, мы не будем вмешиваться и дадим им (переговорам) завершиться, поскольку их результат напрямую важен для американских потребителей».

10 октября: об инвестициях в США в 50 млрд долларов объявляет компания AstraZeneca, после чего подписывает с администрацией США соглашение на основе политики MFN, освобождающее продукцию компании от пошлин на три года.

16 октября: сообщается, что на сайте TrumpRx.gov будет продаваться препарат для лечения бесплодия in vitro немецкого производителя Merck, известного в США как EMD Serono. Это следует из соглашения фирмы с правительством США, освобождающего данную компанию от таможенных пошлин.

6 ноября: производители лекарств Eli Lilly и Novo Nordisk анонсируют снижение цен на препараты для лечения диабета и снижения веса и получают трёхлетнюю отсрочку от пошлин.

15 ноября: Швейцария, Лихтенштейн и США публикуют совместное заявление: в нём говорится, что американские пошлины не превысят 15%, включая пошлины на фармацевтическую продукцию. В обмен во всех 50 штатах США Лихтенштейн обязуется инвестировать 300 млн долларов, а швейцарские компании не менее 200 млрд долларов. До конца 2026 года должна быть реализована одна треть этих инвестиций, остальная часть в течение следующих пяти лет. Далее в тексте заявления говорится, что одна из компаний (какая именно — не указано) освобождается от пошлин на три года и будет продавать часть своих препаратов на прямом сайте для потребителей TrumpRx.gov, запуск которого запланирован на 2026 год, причем по цене примерно на 85% дешевле текущих цен.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Швейцария и США договорились по таможенным тарифам Этот контент был опубликован на Правительство Швейцарии сообщило, что пошлины США на швейцарский экспорт будут снижены с 39% до 15%. Читать далее Швейцария и США договорились по таможенным тарифам

1 декабря. Великобритания стала первой страной, договорившейся с США о нулевых таможенных пошлинах на импорт фармацевтической продукции своих компаний сроком на три года. В результате Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) будет платить производителям больше за их препараты, а государственный орган, принимающий решения о возмещении стоимости лекарств, повысит на 25 % порог, после которого препарат считается дорогостоящим.

19 декабря. Девять фармацевтических компаний договорились с администрацией президента США Дональда Трампа о трёхлетнем освобождении от таможенных пошлин в обмен на инвестиции в экономику США. В число этих производителей вошли Novartis, американское подразделение Roche — Genentech, а также Amgen, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, GSK, Merck & Co и Sanofi.

Компания Genentech разместит препараты из своего портфеля средств против гриппа на платформах прямых продаж пациентам, включая сайт TrumpRX.gov, тогда как Novartis будет напрямую продавать два противоопухолевых препарата и одно лекарство для лечения рассеянного склероза.

Показать больше

Показать больше Фармацевтические цепочки поставок Концерн Ypsomed начнёт производство в США в 2027 году Этот контент был опубликован на Основной рост оборота обеспечит компании спрос на лекарства против диабета и ожирения, включая такие «блокбастеры», как Ozempic. Читать далее Концерн Ypsomed начнёт производство в США в 2027 году

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch